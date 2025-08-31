Mįslinga lėlės Anabelės prižiūrėtojo mirtis: kalbos apie „prakeiksmą“ įsiplieskė iš naujo

Vyras mirė „Devils Run“ turo metu, kuriame buvo eksponuojama „apsėsta“ lėlė Anabelė, pagarsėjusi siaubo filmų franšizėje „Išvarymas“ (angl. „The Conjuring“). Oficiali mirties priežastis nepaskelbta.
Koroneris Francis Dutrow patvirtino, kad D.Rivera buvo rastas negyvas viešbučio kambaryje Gettysburge. Pasak jo, atvykęs į įvykio vietą liepos 13-ąją, kai valdžios institucijos buvo informuotos apie D.Riveros mirtį, lėlės ten nerado. Jo teigimu, Anabelės viešbučio kambaryje apskritai nebuvo.
Apie netektį pirmieji pranešė New England Society for Psychic Research (NESPR) organizacijos, kurios nariu D.Rivera buvo daugiau kaip dešimtmetį, atstovai.
NESPR buvo įkurta dar 1952 m. Konektikute garsios paranormalių reiškinių tyrėjų poros Edo ir Lorraine Warrenų. Tai – seniausia tokio pobūdžio organizacija JAV.
Būtent ši draugija išgarsėjo tyrinėdama įvairias „apsėdimo“ ir vaiduoklių bylas, o jų sukaupta medžiaga tapo pagrindu „Išvarymas“ filmų franšizei.
„Danas buvo ne tik svarbi mūsų komandos dalis, bet ir giliai atjaučiantis, ištikimas bei atsidavęs draugas“, – rašoma jų pranešime.
D.Rivera glaudžiai bendradarbiavo su Warrenų okultizmo muziejumi Konektikute. Čia jis atliko svarbų vaidmenį saugant ir transportuojant Anabelę tiek privačiuose renginiuose, tiek viešuose pasirodymuose.
„Jis buvo gerbiamas dėl atsargaus požiūrio ir pagarbos artefaktui, tariamai turinčiam antgamtinę reputaciją“, – pažymėjo muziejaus atstovai.
Pasak NESPR, Anabelės istorija prasidėjo dar 1968-aisiais, kai slaugytoja studentė gavo dovanų lėlę ir parsinešė ją į namus, kuriuose gyveno kartu su kambarioke.
„Beveik iš karto merginos pastebėjo keistus reiškinius, susijusius su lėle, ir susitiko su mediumu (asmuo, galintis sukelti hipnozę, turintis įtaigos ir telepatijos galių – red.), kuris pasakė, jog lėlėje gyvena jaunos mergaitės, vardu Anabelė, dvasia. Abi kambariokės bandė priimti lėlės dvasią ir ją nuraminti, tačiau ši atsilygino piktavališkumu ir smurtiniais ketinimais“, – rašoma organizacijos puslapyje.
Draugija taip pat priduria, kad jos įkūrėjai, paranormalių reiškinių tyrėjai Warrenai, buvo pakviesti į pagalbą. Jie nustatė, kad Anabelė yra „apsėsta demonų“. Lėlė buvo paimta iš namų ir uždaryta į stiklinę dėžę, „kad būtų sulaikyta piktoji dvasia“.
NESPR pranešime taip pat buvo nurodyta, kad Rivera buvo JAV armijos veteranas ir kad jis „artimai bendradarbiavo“ su velione L.Warren – su minėta garsia paranormalių reiškinių tyrėja.
L.Warren personažą sėkmingoje siaubo filmų franšizėje „Išvarymas“ įkūnijo aktorė Vera Farmiga. Franšizė susilaukė daugybės tęsinių ir atskirų filmų, tarp jų – „Annabelle“ (2014 m.) bei „Vienuolė“ (2018 m.).
Nepaisant D.Riveros netekties, Anabelės kelionė po JAV nesustos. Jau rugsėjo pradžioje lėlė bus eksponuojama Meino valstijoje, o spalį – didžiuosiuose renginiuose Ilinojuje ir Kentukyje.
D.Riveros mirtis įvyko netrukus po to, kai šiemet pavasarį pasirodė gandai, esą Anabelė dingo Luizianoje, o gaisras netoliese esančiame istoriniame pastate tik dar labiau pakurstė spekuliacijas apie jos „prakeiksmą“. Tuomet pats D.Rivera viešai paneigė kalbas socialiniuose tinkluose, parodydamas, jog lėlė tebėra muziejuje.
