Nuotrauka iš paauglio gyvybę nusinešusios avarijos kelia šiurpą: išvydo klykiančią šmėklą

Prieš daugiau kaip keturis dešimtmečius Minesotos (JAV valstija) paauglys Johnas Boulware’as kartu su trimis draugais važiavo į Prince koncertą, kai jų automobilis maždaug 65 km/val. greičiu atsitrenkė į medį.
J.Boulware’as žuvo vietoje patyręs kaklo lūžį, o kiti keleiviai apsiribojo tik lengvais sužeidimais.
Atvykusi policija įvykio vietoje nufotografavo avarijos detales juostiniu fotoaparatu, kaip to reikalavo procedūros.
Tačiau tik po kelių dienų, kai nuotraukos buvo išryškintos, pareigūnai patyrė šoką – vienoje iš nuotraukų jie pastebėjo keistą vaizdą – virš automobilio kabojo vaiduokliškas veidas, primenantis J.Boulware’ą.
Šis kadras netrukus pramintas „Šmėkla, kuri klykė“.
Nuotrauką padaręs pareigūnas Brianas Coyle’as vėliau prisipažino, jog iki šiol neturi paaiškinimo.
„Nuotraukose atsirado vaizdų, kurių tikrai nemačiau fotografuodamas. Jie nepaaiškinami – nė ekspertai nesugebėjo man atsakyti, kas tai galėjo būti“, – sakė jis.
Kai kurie teigė, kad nuotrauka buvo dvigubai peršviesta, kiti kaltino šviesos atspindžius, dėl kurių galėjo susidaryti veido iliuzija.
Vis dėlto vienas mistikas dabar tvirtina, jog tai – įrodymas, kad iš kūno pasitraukė berniuko siela.
Holivudo televizijos žvaigždė, ekstrasensas Matta Fraseris sakė, kad nuotrauka vaizduoja „sielą pereinamuoju etapu“.
„Ši nuotrauka buvo padaryta vos kelios akimirkos po tragiškos avarijos ir iš karto krinta į akis vaiduokliškas veidas – tarsi vyras, rėkiantis, kylantis virš nuolaužų. Atrodo, lyg jis klyktų. Daugeliu tragiškos mirties atvejų siela iš karto nesuvokia, kad mirė“, – aiškino jis.
Ekstrasensas teigė nuotraukoje matantis kelias figūras, tarp jų – ir šunį, kurį daugelis laikė J.Boulware’o mirusiu augintiniu, laukusiu jo anapus.
„Tikiu, kad tai jo dvasinė komanda – sielos, kurios atėjo palydėti jo namo. Labai dažnai žmogų paskutinėmis akimirkomis pasitinka artimieji ir dvasios vedliai. Jie pasirodo ne tik tam, kad paguostų, bet ir kad palengvintų perėjimą bei primintų sielai, jog ji nėra viena“, – sakė M.Fraseris.
Jis pabrėžė, kad berniuko energija nuotraukoje yra akivaizdžiai juntama: „Ši nuotrauka yra vienas aiškiausių vizualinių pavyzdžių to tarpinio momento. Ir nors ji kelia šiurpą, ji taip pat patvirtina viską, ką esu matęs savo, kaip mediumo, darbe.“
Tarologė Angie Banicki pridūrė, kad nuotraukoje matomas riksmas tėra jaunuolio reakcija į netikėtą mirtį.
„Jo veide nematau pykčio – tik nustebimą. Jis buvo išplėštas iš gyvenimo pernelyg staiga, todėl šaukė, ieškodamas supratimo“, – komentavo ji.
