Ant premjerės riešo – raudonas siūlas: vyriausia Lietuvos ragana paaiškino, ar jis išties apsaugo
2025 m. rugsėjo 19 d. 18:55
Raudono siūlo apyrankės tapo savotišku mados reiškiniu – jas nešioja ir politikai, verslininkai, pramogų pasaulio atstovai. Lietuvoje kilo diskusijos, kai paaiškėjo, kad raudono siūlo apyrankę nešioja ir paskirtoji premjerė. Naujienų portalas Lrytas pasiaiškino, ką šis simbolinis aksesuaras reiškia Ingai Ruginienei, ir ką apie jo prasmę galvoja būrėjai.