Geriausi draugai pagal Zodiako ženklą: 12 idealiai derančių porų

Taigi, jei žvaigždės gali padėti surasti tikrąją meilę, kodėl nepasinaudojus astrologija renkantis platonišką draugą?
Apie tai, kurie Zodiako ženklai yra geriausi draugai ir kodėl, paaiškino astrologė ir knygų autorė Lisa Stardust.
Avinas ir Svarstyklės
Avinas yra veržlus, jam puikiai sekasi dinamiška, linksma ir aistringa partnerystė. Valdomas Marso, veiksmo, energijos ir aistros planetos, į kiekvieną gyvenimo aspektą žvelgia užtikrintai ir tiesmukai, todėl kiti negali į tai nekreipti dėmesio.
Jei jūsų Saulė yra Avino ženkle, puikiai sutarsite su žmogumi, kurio Saulė yra Svarstyklėse. Šioje draugystėje priešingybės traukia, ir jūs abu puikiai sutariate, kai susieinate.
„Avinas parodo Svarstyklėms, kaip būti labiau nepriklausomiems ir savarankiškiems, – aiškina L.Stardust, – o Svarstyklės įneša labai reikalingos pusiausvyros į jūsų greitą gyvenimo būdą, siūlydamos pagalbą ir patarimus, kurie jus atvėsina.“
Jautis ir Mergelė
Venera, meilės, grožio ir pinigų planeta, valdo šį ženklą, be to, jis yra fiksuotas Žemės ženklas, todėl draugus Jaučiai renkasi labai išrankiai.
Jūs rūpestingai saugote savo laiką ir energiją, todėl pirmenybę teikiate draugystėms, kuriose galite būti vienas kitam artimiausiu patikėtiniu ir palaikytoju.
Jei gimėte po Jaučio ženklu, geriausiai sutarsite su Mergelėmis. Ši stabili draugystė abiem ženklams suteikia lengvabūdiškumo.
„Jautis ir Mergelė užmezga ryšį mėgaudamiesi žemiškais malonumais ir žavingais vakarais kartu, – sako L.Stardust. – Mergelė išvykų metu veikia kaip Jaučio pagalbininkė, netgi priima protingus patarimus iš savo bičiulio Jaučio.“
Dvyniai ir Svarstyklės
Būdami socialinis Zodiako drugelis, Dvyniai sunkiai randa žmogų, su kuriuo nesusidraugautų. Tačiau tobulas jų bičiulis yra žmogus, kuriam patinka ir gilūs intelektualūs pokalbiai ir naktiniai šokiai iki ankstyvo ryto.
Svarstyklės atitinka abu šiuos kriterijus, pasižymi tokia pat ekstravertiška energija ir socialiniu išprusimu, kaip ir Dvyniai.
„Šie du ženklai moka kartu ieškoti malonumų. Svarstyklės Dvynių intelektualumą papildo kūrybiškumu, atverdamos savo mėgstamiausius draugus Dvynius kaip naujus įdomius menininkus ir vizionierius“, – aiškina L.Stardust.
Savo ruožtu Dvyniai moko savo savo draugus Svarstykles aukštesnių mąstymo materijų. Šioje draugystėje abu ženklai įgyja žinių, todėl tai yra tikras protų susitikimas.
Vėžys ir Žuvys
Kai kalbama apie asmeninio ryšio užmezgimą, Vėžys tai daro ilgam. Mielas ir sentimentalus Vėžys yra vienas labiausiai palaikančių ir globojančių Zodiako ženklų, todėl lengva būti jo draugu.
Tačiau svarbu, kad apsuptumėte save tokiais pat empatiškais žmonėmis, nes taip užsitikrinsite, kad sunkiais laikais kas nors jus palaikys. Žavios ir idealistiškos Žuvys yra puiki pora jums.
„Šie jūros vaikai yra ir svajingos, ir jautrios būtybės, todėl jie yra natūralūs geriausi draugai, – dalijasi L.Stardust. – Jie iš prigimties supranta vienas kitą, todėl laikui bėgant išlieka artimi.“
Ši draugystė – tai dangaus nulemta pora, nes abu intuityviai supranta, ko kitam reikia, kad jaustųsi pastebėti ir išgirsti.
Liūtas ir Vandenis
Esate didelė asmenybė, Liūte. Ir tai tikrai ne silpnadvasiams. Ieškant idealaus geriausio draugo, jums reikia tokio pat unikalaus, kūrybingo ir linksmo žmogaus, kaip ir jūs.
Kadangi esate Saulės, kuri valdo mūsų ego ir sielos energiją, valdomas ženklas, jums įdomiausia susipažinti su žmonėmis, kurie laužo taisykles. Štai kodėl jūsų geriausias Zodiako draugas yra ne kas kitas, o Vandenis.
„Abipusė pagarba ir susižavėjimas suartina šiuos du žmones, – sako L.Stardust. – Nors kelias tapti geriausiais draugais gali būti sudėtingas, jie abu stengsis nustumti į šalį savo nesutarimus ir padaryti taip, kad viskas pavyktų.“
Mergelė ir Skorpionas
Kruopščios ir tvarkingos Mergelės yra šiek tiek nepriklausomos. Neprieštarauja viską daryti savarankiškai, todėl bet kokie santykiai ar draugystė turi sukurti apčiuopiamą pridėtinę vertę jų gyvenime ir negali būti nusivylimo šaltinis.
Tai ženklas, kurį valdo intelekto ir bendravimo planeta Merkurijus, todėl Mergelėms reikia geriausio draugo, su kuriuo galėtų gilintis ir kalbėtis apie didžiausias gyvenimo paslaptis.
Žavus Skorpionas iš pradžių gali atrodyti pernelyg uždaras, tačiau jūsų stabili, žemiška energija yra kaip tik tas triukas, kuris privers jį atsiverti.
„Mergelė ir Skorpionas išryškina vienas kitame tai, kas geriausia, suteikdami paguodą ir draugystę, kai to reikia, – aiškina L.Stardust. – Jie abu įtikina vienas kitą savo atsidavimu, padėdami atsikratyti nerimo ir dažnai leisdamiesi į gilius intelektualius pokalbius.“
Svarstyklės ir Vandenis
Užsiėmusios ir nuolat judančios Svarstyklės nemėgsta per ilgai prisirišti prie vienos vietos ar situacijos. Gyvenimas – tai vakarėlis, ir jūs siekiate mėgautis kiekviena jo akimirka.
Jums reikia geriausio draugo, kuris būtų nuotykių dvasios ir gebėtų paleisti atsargumą vėjais. Vandeniai yra keistuoliai intravertai, kurie atgyja tinkamose socialinėse situacijose, todėl jums patiks turėti žmogų, kuriuo galėsite pasikliauti ir pasidalyti visomis savo paslaptimis ir apkalbomis.
„Šie mieli Oro ženklai iš karto tampa geriausiais bičiuliais dėl bendro stiliaus pojūčio ir savarankiškumo poreikio draugystėje“, – dalijasi L.Stardust. Abu trokšta laisvės ir nemėgsta būti susieti su draugu.
Skorpionas ir Ožiaragis
Skorpionui reikia daug, kad kas nors pelnytų jo pasitikėjimą. Tai ženklas, kuris saugo savo emocijas ir mėgsta stebėti kitus prieš priimdamas sprendimą apie juos.
Todėl tikėtina, kad jus atstumia triukšmingesni ir dėmesio siekiantys ženklai. Verčiau ieškokite kito intraverto – tokio kaip praktiškas ir įžvalgus Ožiaragis.
Jūsų draugystė taip pat bus sėkminga atsižvelgiant į jūsų mėgstamus laiko praleidimo būdus.
„Skorpionas ir Ožiaragis dėl savo aktyvaus gyvenimo būdo ir sunkaus darbo mentaliteto gali sukurti draugystę visam gyvenimui, – sako L.Stardust. – Jų individualus sėkmės troškimas gali paversti šiuos draugus nesustabdomais, kai jie yra poroje.“
Šaulys ir Šaulys
Tikri Šauliai turi draugų visur, kur tik nueina. Jūsų nesmerkiantis ir nerūpestingas požiūris pritraukia bendraminčius, nesvarbu, ar atostogaujate, ar geriate latte vietinėje kavinėje.
Jums patinka pažinti žmones ir tyrinėjant bei bendraujant sužinoti apie skirtingas gyvenimo sritis. Ieškant partnerio, geriausia rinktis kitą Šaulį, kuris trokšta tokio pat klajokliško ir nuotykių kupino gyvenimo būdo, kokį mėgstate jūs.
„Abipusis entuziazmas gyventi leidžia šiems kolegoms užmegzti tvirtą draugystę. Nesvarbu, ar tai būtų kelionė su kuprine po Europą, ar stovyklavimas pakrantėje, šie du naudojasi savo gyvenimo džiaugsmu, kad sustiprintų bendrus išgyvenimus“, – aiškina L.Stardust.
Ožiaragis ir Vandenis
Ožiaragiai turi reputaciją, kad jiems rūpi tik darbas, tačiau tiesa ta, kad asmeninei draugystei ir santykiams jie atsidavę lygiai taip pat, kaip ir pinigų uždirbimui.
Būdamas praktiškas ir į sėkmę orientuotas Zodiako ženklas, Ožiaragis vertina ir saugo savo laisvalaikį ir nori jį leisti tik su žmonėmis, kurie padės pakylėti jo gyvenimą.
Vandenį, kaip ir jus, valdo Saturnas, struktūros ir brandos planeta, todėl tarp jūsų yra bendras supratimas. Jūs abu žinote, kaip sunkiai dirbti ir linksmintis, nesukeliant pavojaus viskam, ką esate pasiekę.
„Iš esmės šie draugai yra panašūs. Tačiau Vandenis į draugystę įneša šiek tiek laukiniškumo, o Saturnas siūlo struktūrą“, – pastebi L.Stardust.
Vandenis ir Žuvys
Vandeniui patinka kartkartėmis viską sukrėsti. Tai ženklas, kuriam įtaką daro maištingas ir chaotiškas Uranas, todėl jis pirmenybę teikia draugystėms, kuriose esama ištikimybės, lojalumo ir unikalių perspektyvų.
Jums nelengvai imponuoja tie, kurie giriasi savo pinigais, automobiliais ir turtais. Jums labiau patinka bendrauti su žmonėmis asmeniškiu lygmeniu ir pažinti tai, kas juos daro unikalius. Svajingos ir neperprantamos Žuvys yra geriausias jūsų ženklo ilgalaikis draugas.
„Šis idealistų duetas švenčia savo draugystę per kūrybą, pasirinkdamas kartu užsiimti menine veikla, pavyzdžiui, menu, muzika ir šokiu“, – aiškina L.Stardust.
Žuvys paskatins jus būti mažiau griežtus ir laisvesnius. O jūs padėsite Žuvims plėsti akiratį ir svajoti apie didesnę ateitį.
Žuvys ir Skorpionas
Patikimas, palaikantis ir rūpestingas – kas nenorėtų būti Žuvų geriausiu draugu?
Jos puikiai žino, kaip padaryti, kad kiti žmonės jaustųsi pastebėti ir išgirsti, ir didžiuojasi savo gebėjimu sutikti žmones jų emociniame lygmenyje.
Tačiau būdamas kintantis ženklas, kurį valdo svajingas ir nepastovus Neptūnas, lengvai nusivilia vienpusiška draugyste.
Jums reikia žmogaus, kuris į jūsų draugystę įdėtų tiek pat (jei ne daugiau) energijos, kiek ir jūs. Vandens ženklas Skorpionas yra idealus partneris.
„Šie du naudojasi savo emocinėmis antenomis, kad kartu plauktų per gyvenimą, siūlydami jautrumą ir gerumą per savo transformuojančią draugystę“, – sako L.Stardust.
Kai Žuvys susivienija su Skorpionu, visos pasaulio problemos tarsi ištirpsta.
Zodiako ženklaiZodiako ženklas AvinasZodiako ženklas Jautis
Rodyti daugiau žymių