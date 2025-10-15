Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Gyvenimo būdasNori – tikėk

Numerologai nurodė 4 laimingas gimimo datas, kurios suteikia talentą pritraukti pinigus

2025 m. spalio 15 d. 07:02
Lrytas.lt
Numerologija teigia, kad gimimo data nulemia žmogaus gyvenimo kelią ir net verslo talentą. Manoma, kad kai kurios datos suteikia ypatingą lyderystės, finansinio sumanumo ir verslumo energiją. Būtent šie žmonės, numerologų nuomone, turi didžiausias galimybes pasiekti sėkmę verslo pasaulyje, rašo „The Daily Jagran“.
Daugiau nuotraukų (1)
1 kiekvieno mėnesio diena
Gimę pirmą dieną laikomi gimusiais lyderiais. Jiems būdingas ryžtingumas, išradingumas ir valios stiprybė. Tokie žmonės lengvai prisiima atsakomybę ir motyvuoja kitus.
11 kiekvieno mėnesio diena
Šis skaičius siejamas su intuicija ir kūrybiškumu. Tie, kurie gimė 11 dieną, dažnai tampa novatoriais, gebančiais įkvėpti kolegas ir įgyvendinti drąsias idėjas.
8 kiekvieno mėnesio diena
Numerologai šią dieną vadina turtų magnetu. Aštuntą dieną gimę žmonės turi stiprų finansinį sumanumą, lengvai pritraukia galimybes ir klestėjimą.
22 kiekvieno mėnesio diena
Tokie žmonės žinomi kaip „statybos meistrai“. Jie derina praktiškumą ir įžvalgumą, sugeba kurti didelio masto projektus ir valdyti pelningas įmones.
NumerologijaPinigaigimimo data

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.