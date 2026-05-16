Lenkijoje miško gaisras sunaikino viską, išskyrus koplytėlę: prakalbo apie stebuklą ir ženklą

Vieni rašė apie „ženklą“ ir „stebuklą“, kiti ramino emocijas ir priminė, kad gaisro metu degė daugiausia miško paklotė.
Solska giria degė daugelį dienų. Pirmieji gaisrai pastebėti gegužės 5 d. Ugnis apėmė šimtus hektarų miško Lublinio regione. Kovai su stichija buvo pasitelkti šimtai ugniagesių, gaisrų gesinimo lėktuvai, sraigtasparniai ir dronai su termovizoriais.
Gamtininkai įspėjo, kad gaisras kilo blogiausiu įmanomu metu – paukščių perėjimo laikotarpio viduryje. Jie atvirai kalbėjo apie katastrofą vietos ekosistemai.
Kovos su ugnimi šešėlyje įvyko ir tragedija. Operacijos metu sudužo ugniagesių lėktuvas „Dromader“. Žuvo 65 metų pilotas.
Savaitės pabaigoje padėtį pradėjo gerinti lietus ir silpnesnis vėjas. Ugniagesiai gesino likusius ugnies židinius ir šukavo degimo vietą. Būtent tada buvo padaryta nuotrauka, kuri per kelias valandas apskriejo internetą.
Sujaudino tūkstančius žmonių
Gegužės 9 d. Podhorcų savanorių ugniagesių komandos nariai paskelbė savanorių ugniagesių komandos narių padarytą nuotrauką. Joje matyti pušis su nedidele koplytėle. Aplink driekiasi juodas, sudegęs miškas. Tačiau pats medis atrodo beveik nepaliestas ugnies.
„Nuotrauka, kurioje matomas gaisro nepaliestas medis su koplytėle Solska miške“, – rašė ugniagesiai.
Įrašas akimirksniu sulaukė didžiulio populiarumo. Po nuotrauka buvo užfiksuota daugiau nei 17 tūkst. reakcijų ir šimtai komentarų. Internete beveik iš karto susiformavo dvi stovyklos.
„Kaip čia netikėti stebuklais?“
Daliai komentatorių nuotrauka tapo simboliu ir ženklu.
„Tai ir yra matomi stebuklai“, – rašė viena iš interneto vartotojų.
„Marija, globok mus“, – pridūrė kita.
Netrūko ir asmeninių istorijų.
„Pas mane sudegė namas, o Dievo Motinos paveikslai liko nesugadinti“, – prisiminė viena moteris.
„Po didžiulės audros 2017 m. liko tik vienas medis su koplytėle“, – rašė kitas vartotojas.
Daugelis interneto vartotojų pabrėžė, kad svarbu ne pats stebuklas, o nuotraukos simbolika.
„Ši nuotrauka yra simbolinė ir labai iškalbinga“, – rašė kai kurie.
„Tai ne stebuklas, o paklotės gaisras“
Tačiau taip pat greitai pasirodė ir skeptikai.
„Juk visi medžiai stovi“, – komentavo interneto vartotojai.
„Degė paklotė, o ne medžių viršūnės“, – rašė kiti.
Kai kurie atkreipė dėmesį, kad fone yra daugiau panašiai atrodančių medžių.
„Šie du gale taip pat yra nepažeisti. Tai kolektyvinis stebuklas?“ – ironizavo vienas iš komentatorių.
Diskusija greitai virto internetine kova dėl tikėjimo, religijos ir pačios nuotraukos interpretacijos. Vieni kaltino kitus religijos išjuokimu, kiti – komentatorius, kad jie paprastą nuotrauką iš sudegusio miško „apipina ideologija“.
Gaisras praėjo, o diskusija tik prasidėjo
Ugniagesiai pabrėžia, kad situacija Solska miške yra suvaldyta, nors teritorija vis dar stebima. Tarnybos ir gaisrų gesinimo lėktuvai lieka budėjimo režime.
Tačiau vieno negalima nuslėpti: nuotrauka iš Solska miško žmones sujaudino daug labiau nei vėlesni pranešimai apie gaisravietės gesinimą. Pušis su maža koplytėle Lenkijoje tapo labiausiai komentuojamu šių metų gaisro simboliu.
Parengta pagal fakt.pl