Raudonojo Kryžiaus vadovė svajoja, kad Lietuvoje prigytų šiauriečių gerumo tradicijos

Pavyzdžiui, viena žinomiausių jų tradicijų – labdaros akcija „Bado diena“. Jos metu šalies gatves pripildo tūkstančiai suomių – nuo mažų vaikų iki garbaus amžiaus senolių. Šie pasidabinę raudonos spalvos atributika, aukų dėžutėmis ir šypsenomis keliauja į gatves, kuriose kalbina praeivius, pasakoja apie Suomijos Raudonojo Kryžiaus veiklą ir ragina aukoti“, – pristatydama ilgametę suomių tradiciją, kuri įkvėpė ir naują kalėdinę kampaniją „Raudonojo Kryžiaus Gerumo dienos“, pasakoja Lietuvos Raudonojo Kryžiaus vadovė Kristina Meidė.

Suomijos ambasadorė Lietuvoje Arja Makkonen teigia, kad Suomijoje kalėdiniu laikotarpiu vyksta ne vienas labdaros projektas, kuris skatina padėti kitam.

„Pas mus įprasta šventiniu laikotarpiu aukoti skirtingoms organizacijoms. Ir ne dėl to, kad baigiantis kalendoriniams metams reikia užsidėti kažkokį gerumo pliusiuką. Suomiai nuoširdžiai tiki, kad kiekvienas galime įvairiais būdais prisidėti prie to, kad per šventes, pažeidžiamiausi žmonės, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus vieniši senoliai ar vaikai iš nepasiturinčių šeimų, sulauktų karšto maisto, mažų dovanėlių“, – apie Suomijos gerumo tradicijas pasakoja A. Makkonen.

Anot jos, viena žinomiausių ir didžiausių labdaros akcijų visoje šalyje – Suomijos Raudonojo Kryžiaus draugijos organizuojama „Bado diena“ (angl. Hunger Day). Ši tradicija prieš daugiau nei keturiasdešimt metų gimė vieno organizacijos savanorio galvoje – jis norėjo padėti tuo metu badaujantiems Rytų Afrikoje.

„Dabar „Bado diena“ Suomijoje minima kasmet – tomis dienomis einame į gatves ir renkame aukas, kurios vėliau skiriamos badaujantiems žmonėms visame pasaulyje, – pasakoja A. Makkonen. – Turbūt didžiausias šios akcijos išskirtinumas tai, kad prie jos prisideda kone visi. Įvairiuose šalies miestuose ir miesteliuose sutiksi ne tik raudonais drabužiais pasidabinusius nuolatinius Raudonojo Kryžiaus organizacijos savanorius, bet ir tiesiog paprastus piliečius, vaikus ar net šunis su organizacijos atributika.“

„Raudonojo Kryžiaus Gerumo dienos“ – tai nauja iniciatyva, kuria „Lietuvos Raudonasis Kryžius“ kviečia žmones besibaigiančius kalendorinius metus palydėti su dar vienu geru darbu – auka Lietuvos Raudonojo Kryžiaus veikloms. K. Meidė tikina, kad idėja sukurti tokią gerumo akciją Lietuvoje, kilo būtent atsigręžus į Suomijoje vyraujančias ilgaamžes labdaros tradicijas, kurios visuomenėje diegiamos iš kartos į kartą.

Dar vieną gerą darbą šiemet

„Gal dar vieną gerą darbą šiemet?“ – to šį savaitgalį įvairiuose Lietuvos miestuose teirausimės praeivių. Su šiuo klausimu, kuris tapo ir pagrindiniu akcijos šūkiu, norime paskatinti bei įkvėpti žmones šiuos metus užbaigti darant gerus darbus. Nesvarbu, ar tai būtų auka nevyriausybinei organizacijai, savanorio anketos užpildymas ar tiesiog pakelta šiukšlė gatvėje“, – sako Lietuvos Raudonojo Kryžiaus vadovė.

Pasak jos, akcijos tikslas – ne tik surinkti lėšų organizacijos veikloms įgyvendinti. Taip pat šventiniame šurmulyje ir nuolatiniame skubėjime užsisukusiems žmonėms siekiama priminti, jog svarbu gebėti sustoti bei atsigręžti į savo artimą ar šalia esantį – galbūt tuo metu kaip tik jam reikalinga ištiesta pagalbos ranka.

Suomijos ambasadorė Lietuvoje teigia, jog pirmiausia žmonėms reikėtų suprasti, kad svarbiausia ne aukų ar gerų darbų kiekis, bet pats pagalbos gestas: „Gali pakakti paaukoti vos kelis eurus labdarai, nupirkti ir kitam atiduoti sumuštinį ar pagelbėti kaimynui nukasti sniegą jo kieme. Tai, rodos, maži dalykai, tačiau kitam jie reiškia labai daug. Vėliau būtent iš tokių nedidelių gerumo gestų ir gimsta įprotis padėti šalia esančiam bei noras įgyvendinti tokias akcijas kaip „Bado diena“ Suomijoje ar „Raudonojo Kryžiaus Gerumo dienos“ Lietuvoje.“

Ilgainiui geri darbai ir pagalba kitam turėtų tapti ne tik šventinio laikotarpio tradicija, bet ir mūsų visuomenės identiteto dalimi, tiki K. Meidė.

„Siekiame ir nuolat dirbame tam, kad visuomenėje savanorystė taptų patrauklia ir įkvepiančia veikla, kuri buria žmones pagalbai vieni kitiems sudėtingose situacijose nuolat. O tokių situacijų nestinga. Todėl tikiu, kad ši nauja iniciatyva taps ilgamete tradicija ir paskatins žmones ryžtis savanorystei, kuri leidžia daryti gerus darbus kasdien“, – sako Lietuvos Raudonojo Kryžiaus vadovė.

„Raudonojo Kryžiaus Gerumo dienos“ – tai akcija, kurios metu Lietuvos Raudonojo Kryžiaus darbuotojai ir savanoriai gruodžio 10-12 d. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių prekybos centruose ir miestų erdvėse kvies 2021-uosius išlydėti su dar vienu geru darbu – auka Lietuvos Raudonojo Kryžiaus veikloms. Visos surinktos lėšos bus skirtos organizacijos vykdomoms veikloms.

Lietuvos Raudonasis Kryžius kasdien rūpinasi senolių emocine sveikata, padeda šeimoms su negalia ir kitiems pažeidžiamiausiems, moko visuomenę pirmosios pagalbos, buria jaunimą savanoriškai veiklai. Be to, organizacija padeda valstybei krizėse – savanoriai talkina ligoninėse pandemijos metu, dirba vakcinacijos centruose, teikia humanitarinę pagalbą migrantams.