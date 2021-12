Šventės su emocijų našta – sparčiai auga psichologų konsultacijų poreikis

Emocinės sveikatos platforma „Visipsichologai.lt“, vienijanti per 70 psichologų ir psichoterapeutų, šiemet jau suteikė per 1100 konsultacijų, iš kurių didžioji dalis tenka šių metų rudeniui. „Matome akivaizdų pagalbos poreikio augimą šių metų rudenį – registracijų išaugo 35 proc., lyginant su pernai tuo pačiu periodu“, – komentavo „Visipsichologai.lt“ atstovė, geštalto psichoterapijos praktikė Rita Mackonienė.

Pasak jos, dažniausiai žmonės registruojasi konsultacijoms arba anksti ryte, apie 8 val., arba po darbo – 17-19 val., taip pat vis dažniau užsakoma tęstinė psichoterapija, kuri reikalinga išspręsti ilgalaikes, sudėtingas emocines situacijas.

Kaip atskleidė psichologė-psichoterapeutė Irena Pėstininkienė, pastaruoju metu itin išaugo individualios psichologinės konsultacijos, paremtos kognityvine ir elgesio terapija (KET), poreikis, taip pat vis dažniau kreipiasi vyrai, kurie anksčiau vengdavo psichologų.

„Dėl išaugusio specialistų poreikio žmonėms kyla iššūkių surasti specialistą per kelias dienas, ypač didelė psichoterapeutų, tinkamų kompensuoti išlaidas per sveikatos draudimą, paklausa. Todėl siekiame pritraukti kuo daugiau įvairių specialistų iš įvairių šalies miestų, kad konsultaciją būtų galima gauti ne vėliau kaip per 24 valandas“, – pasakojo R.Mackonienė.

Pasak psichologės-psichoterapeutės Irenos Pėstininkienės, dažnai klientams, norintiems tęstinių konsultacijų, tenka patarti iš anksto rezervuotis laiką kitam kartui, kadangi esant dideliam poreikiui, laisvų laikų greitai nelieka.

Sparčiai didėjant emocinių konsultacijų poreikiui, auga ir specialistų kainos. Palyginti su praėjusiais metais vienos konsultacijos kaina vidutiniškai išaugo beveik 20 proc. – nuo 30 iki 35 eurų. „Visipsichologai.lt“ duomenimis, specialistų kainos svyruoja nuo pradedančiųjų psichologų taikomų 25 eurų iki patyrusių psichoterapeutų prašomų 65 eurų.

Pasak R.Mackonienės pastebima tendencija, kad emocinės sveikatos pagalbą vis dažniau savo darbuotojams užsako verslo organizacijos, kurios jau įtraukia nemokamas psichologų konsultacijas į motyvacinius paketus greta anksčiau įprastų tarnybinių automobilių, papildomų atostogų dienų, kt. Verslo organizacijų užsakomų konsultacijų dalis sudaro daugiau nei pusę visų platformos rezervacijų.