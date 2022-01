 Projektas „Šokančios suknelės“.

Pabėgimas nuo kasdienybės

„Šokančios suknelės“ – tai renginys moterims, apjungiantis NIA šokio techniką, meditacijos, kvėpavimo ir moteriškumo skatinimo praktikas, kurio metu dalyvės yra kviečiamos sustiprinti savo fizinę, psichinę, emocinę sveikatą per judesį, kvėpavimą ir šokį. Projektas įgyvendinamas Vilniaus, Kauno, Alytaus, Šiaulių, Telšių, Panevėžio, Marijampolės, Mažeikių ir Klaipėdos miestuose iki 2022 m. vasaros.

Renginio „Šokančios suknelės“ iniciatorė, daugiametė NIA šokio praktikos mokytoja ir užsiėmimų erdvės „Laumių šokiai“ įkūrėja Laura Gaučytė teigia, jog šis renginys yra skirtas kiekvienai moteriai, svajojančiai pasijusti pilnaverte save mylinčia asmenybe.

„Šis projektas – tai šokio ir moteriškumo simbolio – suknelės – derinys, skirtas visoms moterims, nesvarbu, koks bebūtų jos amžius, fizinis pasiruošimas ar šokių patirtis. Tai galimybė pajudėti ir pabūti savimi be jokių pareigų, atsakomybių, kaukių, visuomenės smerkimo, kaltės, baimės, nuoskaudų šleifo. Be to, tai puiki proga pamilti savo moteriškumą, kurį dažnai mėgstame užslėpti“, – pasakoja L. Gaučytė.

NIA šokio technika apjungia natūralius, kasdienius judesius su skirtingais šokių žanrais, kovos menais ir gydomosiomis metodikomis. Šios trys raidės – tai žodžių „Neuromuscular Integrative Action“ trumpinys, o pačios praktikos tikslas – pasiekti gerą fizinę ir emocinę būklę per malonumą. NIA šokio technika apjungia Rytų kovos menus (taii, tekvondo, aikido), šokius (džiazą, Duncan, modernusis šokis) ir gydomąsias praktikas (joga, Feldenkraiso ir Aleksanderio metodus).

„NIA šokio technikos „mama“ Debbie Rosas, buvusi aerobikos trenerė, siekė atrasti judėjimo būdą, kuris nekeltų kūnui diskomforto ar traumų, o suteiktų gerą fizinę formą ir džiugias emocijas. Nors JAV ši šokio praktika atsirado dar aštuoniasdešimtaisiais, tačiau Lietuvoje ji yra gan nauja ir nežinoma“, – informuoja L. Gaučytė.

Padeda atsigauti po depresijos

Dėl savo terapinio poveikio NIA technika yra naudojama, siekiant išvengti ar atsigauti po depresijos, nerimo, potrauminio streso, priklausomybių, obsesinių kompulsinių sutrikimų ir žiauraus elgesio. Ji naudojama ligoninėse, reabilitacijos centruose ir netgi kalėjimuose.

„Su „Šokančiomis suknelėmis“ siekiame išgydyti protą, emocijas ir sielą, apjungiant raumenų judėjimą kartu su savistaba, improvizacija, vizualizacija ir ekspresyvumu. Renginio metu kūno kalba ir žodiniai išsireiškimai naudojami padėti iškilti užmirštiems, tiek maloniems, tiek nemaloniems, jausmams į sąmonės paviršių. Be to, moterys gauna progą išbandyti „suknelių terapiją“, – apie projektą pasakoja renginio iniciatorė.

Pasak L. Gaučytės, po renginio dalyvės jaučiasi atsigavusios, džiaugiasi, jog atsirado galimybė „išlįsti iš kelnių“ ir išbandyti šokius basomis, apsivilkus suknele, kas daugeliui moterų šiandien yra neįprasta. NIA šokio mokytojos teigimu, šokiai su suknelėmis leidžia patirti moteriškumo galią ir atsipalaiduoti šokio sūkuryje. Renginio pabaigoje taip pat galima sudalyvauti konkurse ir laimėti ypatingų raštų suknelę, atkeliavusią tiesiai iš Balio.

Sausio 21 d. renginys „Šokančios suknelės“ vyks Telšiuose, sausio 22 d. Klaipėdoje, o artimiausiu metu Marijampolės, Mažeikių, Panevėžio ir Šiaulių miestų gyventojos bus kviečiamos sudalyvauti ir smagiai kartu pajudėti šokio ritmu. „Šokančios suknelės“ yra nemokamas renginys, skirtas moterims, tai yra projekto „Sportuok kitaip su NIA“ dalis. Projektas bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.