Specialistai pataria, kaip nepalūžti liūdniausią metų dieną ir likti motyvuotiems visus metus

Specialistai pataria, kokių praktinių technikų svarbu imtis, kad ne tik lengviau išbūtume liūdniausią metų dieną, bet ir neprarastume motyvacijos, siekdami savo užsibrėžtų tikslų visus metus.

Kodėl išsikeltų tikslų įgyvendinti nepavyksta?

Daugiau nei 15 metų asmenines psichologines konsultacijas teikiančios bei ne vieną psichologijos knygą parašiusios psichologės psichoterapeutės Genovaitės Petronienės teigimu, tam įtakos turi kelios esminės klaidos, kurias padarome keldami savo metų tikslus.

„Žmonės naiviai tikisi, kad toliau gyvens įprastą gyvenimą ir šalia to sieks įgyvendinti išsikeltus naujamečius tikslus. Kiekvienas tikslas reikalauja papildomo mūsų laiko dienoje, tad dažniausia klaida – neapgalvojimas ir neįsivertinimas, ko šiemet atsisakysime, kad galėtume įgyvendinti naujai keliamus tikslus“, – komentuoja G. Petronienė.

Psichologė psichoterapeutė taip pat pastebi, jog tikslai dažnai keliami abstrakčiai, tikslų prisigalvojama labai daug, jų įgyvendinimas nėra planuojamas, neapgalvojamos pagundos ir pavojingos situacijos, trukdysiančios siekti savo tikslo, iš anksto nenusimatoma, kaip su kylančiais iššūkiais bus dorojamasi. Be to, neretai trokštame itin greito rezultato – savo gyvenimą norime tarsi apversti „aukštyn kojomis“ per vieną naktį. G. Petronienė pabrėžia, kad užsibrėžtą tikslą pavyks įgyvendinti tik tuomet, kai link jo bus einama nuosekliais mažais žingsniais.

Jai antrina daugiau nei 20-ies metų patirtį turintis fizinio rengimo specialistas, sporto entuziastas Dovydas Stonkus, dirbantis su tokiais žinomais Lietuvoje veidais kaip Simona Nainė, Jonas Nainys, Lukas Gricius, Simona Burbaitė.

„Kasmet po Naujųjų žmonės ima plūsti į sporto klubus, o metų eigoje staiga išaugę lankytojų srautai ženkliai nubyra. Nenuostabu, nes su sportu, fizine veikla susiję naujamečiai tikslai – tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje vieni populiariausių. Visgi tam įtakos turi tos pačios klaidos – fizinius pokyčius siekiama įgyvendinti pernelyg greitai, iš karto tikintis akivaizdaus rezultato. Nereikėtų tikėtis, kad vos pradėję savo draugystę su sportu per savaitę įveiksite keturias–penkias treniruotes. Svarbu savo tikslą susidėlioti palaipsniui – pradėti nuo kelių dienų sporto per savaitę, o vėliau treniruočių kiekį ir krūvius didinti.

Taip pat prisiminkite, kad su sportu susijusių tikslų galite siekti ne tik eidami į sporto klubą – aktyvesnei gyvensenai pasitelkite įvairias išmaniąsias programėles, rinkitės dažnesnį judėjimą gryname ore arba savo tikslo siekite sportuodami namuose“, – pataria D. Stonkus.

Kaip neprarasti ryžto?

Specialistai pabrėžia, kad susidūrę su sunkumais esame linkę save kritikuoti ir bausti. G. Petronienės teigimu, pernelyg didelis susitelkimas į nesėkmę ir savęs kaltinimas gali nepastebimai virsti vidine įtampa, nuolatine bloga nuotaika, o galiausiai – visišku nenoru siekti dar metų pradžioje keltų sau tikslų.

„Kasdien mokykitės priimti naują įprotį ir nesitikėkite, kad įprotis susiformuos iškart. Jei kažkas nepavyko – vertinkite nesėkmę kaip iššūkį, stenkitės suprasti situaciją bei suvokti veiksnius, dėl kurių tą dieną nepavyko pajudėti savo tikslo link. Tegul tai būna pamoka, o kitą dieną tikslo siekio imkitės iš naujo“, – pataria psichologė psichoterapeutė.

Pasak G. Petronienės, siekiant tikslo svarbu išmokti „susikalbėti“ su savimi kilus sunkumams. Tam geriausiai pasitarnaus jau minėtas pagundų ir pavojingų situacijų apgalvojimas bei iš anksto susikurtos strategijos, padedančios įveikti kilusius sunkumus. Kaskart su sunkumais kovosime lengviau, jei po kiekvienos nesėkmės pasimokysime ir nekartosime tų pačių klaidų.

D. Stonkus taip pat padrąsina – puikus rezultatas su sportu susijusių tikslų siekime yra ir tas, jei pavyksta bent kiek laiko skirti fizinei veiklai.

„Net ir ištikus blogai dienai, skirkite laiko fiziniam aktyvumui. Jei aktyvia veikla užsiimate sporto salėje – pasiryžkite į ją ateiti. Taip nenutrūks įpročio formavimas, dvasiškai bei morališkai jausite, kad judate tikslo link. Kitą kartą sunkumus įveiksite lengviau, nes prisiminsite, kad jau anksčiau buvote atsidūrę panašioje situacijoje ir nepaisydami iššūkių tęsėte savo įpročio formavimo kelionę“, – pasakoja D. Stonkus.

Svarbu pakeisti aplinką ir skirti laiko refleksijai

Psichologės psichoterapeutės G. Petronienės teigimu, užsisukę tikslų įgyvendinimo rutinoje, dažnai pamirštame sustoti, pailsėti, skirti laiko savirefleksijai. Tokie stabtelėjimo momentai – itin svarbūs įvertinti nueitą kelią ir suprasti, ar gyvename tokį gyvenimą, kokio iš tiesų norime.

Jai antrina ir kelionių organizatoriaus „Coral Travel“ rinkodaros vadovė Baltijos šalims Olga Belova, pastebėdama, jog atostogos ir poilsis užsienio šalyse gali padėti kryptingai siekti savo išsikeltų tikslų. Pasak jos, kelionės gali ne tik atsidurti metų tikslų sąraše, bet ir pasitarnauti kaip puikus motyvatorius, savęs apdovanojimas nuosekliai judant link jų.

„Visų pirma, kelionės padeda išsklaidyti liūdesį ar kitas susikaupusias neigiamas emocijas. Moksliškai patvirtinta, kad gyvendami suplanuotų kelionių laukimu patiriame tokias pat pozityvias emocijas, kaip ir būdami jose. O tam, kad visus metus išsaugotume ryžtą, liktume motyvuoti siekti savo tikslų, neabejotinai privalome skirti laiko kokybiškam poilsiui, atitrūkti nuo kasdienybės ir pasisemti naujų jėgų. Suplanuotos atostogos bei kelionė svetur taps ir puikiu apdovanojimu už kurį laiką nuosekliai įgyvendintus tikslus. Pasimėgavę užsienio šalių saule, jūra, slidinėjimu kalnuose ar kitomis naujomis patirtimis ir užsitarnautu poilsiu, prie tolesnių tikslų įgyvendinimo grįšite su nauja energija, o jų siekis bus lengviau įkandamas“, – komentuoja O. Belova.

Liūdniausią metų dieną paverskite smagiausios laukimu

Pasak turizmo srities ekspertės, liūdniausia metų diena gali tapti puikia paskata pasirūpinti savo atostogomis užsienio šalyse – iš anksto įsigyta kelionė jau dabar suteiks teigiamų emocijų ir leis mėgautis laukiančių atostogų potyriais. Be to, įsigiję kelionę iš anksto sutaupysite apie 20 proc. biudžeto ir galėsite rinktis iš plataus kelionės pasiūlymų asortimento.

„Įsibėgėjus aktyviajam turizmo sezonui visoje Europoje, kelionės yra graibste graibstomos, o kelionių paklausa viršija pasiūlą. Todėl planuojant keliones paskutinę minutę gali tekti karčiai nusivilti ne tik permokant, bet ir renkantis iš labai ribotų pasiūlymų, kurie nebūtinai tenkins jūsų asmeninius keliavimo lūkesčius“, – dalijasi įžvalgomis O. Belova.

Pradėjus planuoti kelionę ekspertė visų pirma pataria aiškiai apsibrėžti, kur ir kada norima nukeliauti, kokį biudžetą numatoma skirti – kelionės planavimo procesas, kaip ir tikslų siekimas, taps kur kas paprastesnis. Anot jos, visuomet pravartu pasidomėti, kas sudaro jūsų pasirinkto viešbučio paketą – ar yra įskaičiuotas maitinimas, kokių papildomų paslaugų, pramogų siūloma viešbutyje.

„Norintiesiems įsivertinti pasiektus savo pusmečio tikslus ir pasimėgauti maksimaliai kokybišku poilsiu, šią vasarą rekomenduojame aplankyti kaitrios saulės ir šiltos jūros malonumus dovanojančius Turkijos ir Graikijos kurortus, o naujų atradimų poilsiautojams iš Lietuvos šią vasarą garantuos mažiau pažintos šalys, tokios kaip nuostabiais kraštovaizdžiais garsėjanti Juodkalnija ir saulėtasis Tunisas“, – rekomendacijomis dalijasi „Coral Travel“ rinkodaros vadovė Baltijos šalims.