6–6-6–3: psichiatras pateikė auksinę taisyklę, kaip dirbant neprieiti liepto galo

Carlosas Cenalmoras – ispanų gydytojas, psichiatras ir psichoterapeutas – pats patyrė streso ir perdegimo epizodą, kol gyveno Madride. Tai tapo lūžio tašku jo gyvenime: jis persikėlė į Pirėnus, kad pakeistų savo gyvenimą.

Būtent ten jis parašė knygą El síndrome de burnout (liet. Perdegimo sindromas) – vadovą, kaip neišsekti darbe ir vėl susijungti su gyvenimu, kuriame pateikiama praktinių priemonių, kaip mažinti stresą, tarp jų ir pabrėžiant atsijungimo svarbą. „Kai išmoksti klausytis savęs, turi taikyti auksinę taisyklę prieš perdegimą: ieškok atsijungimo akimirkų, kad vėl galėtum prisijungti prie visko“, – rašo gydytojas.

Tarp svarbiausių C.Cenalmoro patarimų, kaip išvengti streso darbe, išsiskiria atsijungimas – pagrindinė priemonė kovojant su perdegimu, kurią galima taikyti laikantis taisyklės 6–6-6–3.

Ką reiškia taisyklė 6–6-6–3?

Pasak gydytojo C.Cenalmoro, norint suvaldyti perdegimą būtina, kad streso kreivė periodiškai leistųsi – tai reiškia, kad reikia reguliariai atsijungti. „Žaidimo taisyklės yra tokios, kokios yra, o tavo smegenims ir kūnui reikia sustojimo, kad jie galėtų atsinaujinti, palaikyti gerovę, efektyvumą ir ryšį su gyvenimu“, – aiškina specialistas. Jis siūlo praktišką laiko planavimo taisyklę – 6–6-6–3. Kiekvienas skaičius žymi konkretų atsijungimo dažnumą – nuo trumpų dienos pertraukėlių iki minimalaus metinių atostogų laikotarpio.

Pirmasis 6 – pertraukėlės kas valandą

Tai šiek tiek apgaulinga, nes turėtų būti žymima kaip 60 – tai reiškia, kad kas 60 minučių darbo reikia padaryti pertrauką. „Kiekvieną valandą daryk apie 10 minučių pertrauką – pakeisk kūno padėtį, suaktyvink parasimpatinę nervų sistemą“, – pataria gydytojas.

Antrasis 6 – darbo valandos per dieną

Šis punktas labiau diskutuotinas – jis siūlo dirbti ne ilgiau nei 6 valandas per dieną. Tai gali atrodyti sunkiai įgyvendinama turint įprastas 8 valandų darbo dienas. Tačiau gydytojas siūlo, kad darbo laikas, viršijantis 6 valandas, būtų skirtas mechaninėms užduotims, nes yra mokslinių įrodymų, jog produktyvumas ir sveikata po 6 darbo valandų ima prastėti.

Trečiasis 6 – dienos per savaitę

Šis punktas lengviau įgyvendinamas – tai siūlymas neskirti darbo ar su darbu susijusių minčių daugiau nei 6 dienas per savaitę. Kitaip tariant, net jei dirbi 5 dienas per savaitę, savaitgaliais negalima nuolat mąstyti apie darbus. „Turi turėti bent vieną dieną per savaitę visiškai be jokių su darbu susijusių minčių, elektroninių laiškų ar žinučių. Tai turi būti parasimpatinės dominuojančios sistemos diena, skirta kvėpuoti ir atsinaujinti. Jei tokių dienų yra daugiau – dar geriau“, – aiškina psichiatras.

Skaičius 3 – savaitės atostogų per metus

Tai reiškia, kad per metus privalu turėti bent 3 savaites atostogų – iš eilės. „Kalbu apie 3 savaites iš eilės, per kurias turi maksimaliai atsijungti nuo darbo, mąstyti apie kitus dalykus, patirti naujų potyrių ir prisiminti, kad gyvenimas siūlo kur kas daugiau nei tik darbą“, – sako C.Cenalmoras.

Taisyklei įgyvendinti siūlomos įvairios praktikos pagal laikotarpius. Pvz., per kasvalandines 10 minučių pertraukas galima atlikti trumpas (nuo 10 sekundžių iki 15 minučių) veiklas, kurios leidžia atsipalaiduoti ir netrukdo darbo dienai.

Taip pat siūlomos dienos rutinos, kaip meditacija, šokiai ar skaitymas, o savaitės eigoje – laikas žaidimams ar kokybiškam bendravimui su artimaisiais. Kalbant apie atostogas, be kelionių, taip pat rekomenduojamas savanoriavimas arba tiesiog leidimas sau „švaistyti laiką“, kad gyvenimas galėtų tiesiog eiti sava vaga.

