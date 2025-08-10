Vardų reikšmės: rugpjūčio 11–17 d. varduvininkai

Butenis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „būnantysis, būtis“.
Klara: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „šviesi, garsi“.
Ligidija, Ligija: graikų kilmės vardas, reiškiantis „gražaus balso, daininga“.
Visalgas, Visgaldas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „atlyginimas už viską“ (vis – visas, alg – alga, atpildas, atlyginimas).
Visvilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „visų viltis“ (vis – visas, vil – viltis).
Zuzana: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „lelija“.
Rugpjūčio 12 d. vardo dieną švenčia Aiškutė, Klara, Laima, Laimona ir Laimonas.
Aiškutė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „aiški“.
Laima: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis laimė; senovės lietuvių likimo deivės vardas.
Laimona Laimonas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „laimingas, laiminga“.
Rugpjūčio 13 d. vardo dieną švenčia Arnas, Diana, Gilvilė, Ipolitas ir Naglis.
Arnas: vardo Arnoldas trumpinys, senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „erelis valdovas“.
Diana: lotynų kilmės vardas, romėnų mėnulio ir medžioklės deivės vardas (diva – deivė).
Gilvilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „gili viltis“ (gil – gilus, vil – viltis).
Ipolitas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „arklių iškinkytojas“.
Naglis: lietuvių kilmės vardas iš padavimo apie Neringą ir Naglį; Naglis – kalno Palangoje pavadinimas.
Rugpjūčio 14 d. vardo dieną švenčia Euzebijus, Gintautas, Grintautas, Guostė ir Pajauta.
Euzebijus: graikų kilmės vardas, reiškiantis „pamaldus“.
Gintautas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tautos gynėjas“ (gint – ginti, taut – tauta).
Grintautas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „kilęs iš doros tautos“ (grin – grynas, tyras, doras, taut – tauta).
Guostė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „guodėja, paguoda“.
Pajauta: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „ta, kuri užjaučia kitus“.
Rugpjūčio 15 d. vardo dieną švenčia Arvilas, Napaleonas, Napalys, Sigita, Visvilas ir Vydenė.
Arvilas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „su viltimi“ (ar – taip pat, irgi, vil – viltis).
Napaleonas, Napalys: graikų kilmės vardas, reiškiantis „girių liūtas“; lotynų kilmės vardas, reiškiantis „neapolietis, Neapolio gyventojas“.
Sigita: germanų kilmės vardas, reiškiantis „pergalinga taika“.
Visvilas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „visų viltis“ (vis – visas, vil – viltis).
Vydenė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „daug mačiusi“ (vyd – iš-vydo).
Rugpjūčio 16 d. vardo dieną švenčia Alvila, Alvita, Butvydas, Jokimas ir Rokas.
Alvila: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „visų viltis“ (al – aliai vienas, kiekvienas, vil – viltis).
Alvita: lietuvių kilmės vardas, kilęs iš Alvito ežero pavadinimo; norvegų kilmės vardas, reiškiantis „išmintinga“.
Butvydas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „budėjęs ir išvydęs“ (but – būti, budėti, vyd – iš-vydo).
Jokimas: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „Jahvės (Dievo) išaukštintas“.
Rokas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „kautynių šauksmas“, anglų kilmės vardas, reiškiantis „uola“.
Rugpjūčio 17 d. vardo dieną švenčia Hiacintas, Laisvydas, Mažvilė ir Saulenis.
Hiacintas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „violetinis“; vardas reiškia augalą hiacintą ir graikų augalų dievą.
Laisvydas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „išvydęs laisvę“ (lais – laisvas, laisvė, vyd – (š-vydo).
Mažvilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „maža viltis“ (maž – mažas, mažai, vil – viltis).
Saulenis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „saulėtas“.
