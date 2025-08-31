Vardų reikšmės: rugsėjo 1–7 d. varduvininkai

Butvilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „esanti, gyva viltis“ (but – būti, vil – viltis).
Egidijus: graikų kilmės vardas, reiškiantis „skydo saugotojas“.
Eigintas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „einantis ginti“ (ei – eiti, gint – ginti, užstoti, saugoti).
Gytautas, Gytis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „geidžiamas tautos“ (gy – geidauti, geisti, taut – tauta).
Varūnė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „įsakinėtoja, varytoja“ (var – varyti, versti).
Rugsėjo 2 d. vardo dieną švenčia Ingrida, Protenis, Steponas, Vaidevutis, Vilgaudas ir Vilgaudė.
Ingrida: skandinavų kilmės vardas, reiškiantis „dievo Ingo ratai“ (Ingas – skandinavų derliaus dievas).
Protenis: lietuvių ir prūsų kilmės vardas, reiškiantis „protingas“, vedinys iš prūsų „nutarimas“.
Steponas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „karūna, vainikas“.
Vaidevutis: sulietuvintas prūsų kilmės vardas, reiškiantis „žinantis“ (vaidevis); pirmojo prūsų kunigaikščio vardas.
Vilgaudas, Vilgaudė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „skambi viltis“ (vil – viltis, gaud – gaudus, garsus, skambus).
Rugsėjo 3 d. vardo dieną švenčia Auksė, Bronislava, Bronislova, Bronislovas, Mirga ir Sirtautas.
Auksė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „auksas“.
Bronislava, Bronislova, Bronislovas: slavų kilmės vardas, reiškiantis „ginantis (-i) šlovę“ arba „šlovingas (-a) gynėjas (-a)“.
Mirga: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „mirganti, šviečianti tamsoje“.
Sirtautas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „apsuptas tautos“ (sir – apsirti, apimti, apsupti, taut – tauta).
Rugsėjo 4 d. vardo dieną švenčia Germantė, Girstautas, Ida, Rozalija ir Rožė.
Germantė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „gera ir sumani“ (ger – geras, mant – mantus, sumanus).
Girstautas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „išgirstas tautos“ (girs – iš– girsti, taut – tauta).
Ida: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „dieviškoji“; graikų kilmės vardas, reiškiantis Idos kalną.
Rozalija: italų vedinys iš lotynų kalbos žodžio rosa – „rožė“.
Rožė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis gėlę rožę.
Rugsėjo 5 d. vardo dieną švenčia Dingailė, Erdenis, Justina, Stanislava ir Stasė.
Dingailė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „atrodanti galinga“ (ding – dingoti, manyti, rodytis, gail – gailas, stiprus).
Erdenis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „erdvinis, platus, plačiai žinomas“ (erd – erdvė).
Justina: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „teisinga“.
Stanislava, Stasė: slavų kilmės vardas, reiškiantis „stovinti su garbe“.
Rugsėjo 6 d. vardo dieną švenčia Beata, Faustas, Tautenė ir Vaištautas.
Beata: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „palaiminta“.
Faustas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „laimingas, teikiantis palaimą“.
Tautenė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „atsidavusi tautai, tautos žmogus“.
Vaištautas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „vaišinga tauta“ (vaiš – vaišės, taut – tauta).
Rugsėjo 7 d. vardo dieną švenčia Bartas, Bartė, Palmira, Palmyra ir Regina.
Bartas, Bartė: prūsų kilmės vardas, genties pavadinimas.
Palmira, Palmyra: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „palmė“ arba „gimusi Verbų sekmadienį“.
Regina: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „karalienė“.
