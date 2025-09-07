Vardų reikšmės: rugsėjo 8–14 d. varduvininkai

Adrijonas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „tamsus“ arba „kilęs iš Adrijos jūros pakrantės“.
Daumantė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „labai sumani“ (dau – daug, mant – mantus, sumanus).
Gražina: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „gražuolė“. Paplito iš A.Mickevičiaus poemos „Gražina“.
Klementina: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „švelni, maloni“.
Liaugaudas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „garsus liaudyje“ (liaud – liaudis, žmonės, gaud – gaudus, garsus).
Rugsėjo 9 d. vardo dieną švenčia Argintas, Darius, Ramutė, Serapina ir Sergijus.
Argintas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „gynėjas“ (ar – taip pat, irgi, gin – ginti).
Darius: anglosaksų kilmės vardas, reiškiantis „genties vadas“; graikų, persų kilmės vardas, reiškiantis „turtuolis, turtų valdytojas“; lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „darantis, veiklus“.
Ramutė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „rami, ramaus būdo“.
Serapina: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „ugninė, liepsnojanti“.
Sergijus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „tarnas, tarnautojas, vasalas“.
Rugsėjo 10 d. vardo dieną švenčia Girmantė, Girmintė, Konstancija, Mikalojus, Salvijus ir Tautgirdas.
Girmantė, Girmintė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „giriama ir minima“ (gir – girti, min – minėti).
Konstancija: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „ištverminga, tvirta“.
Mikalojus: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „kas yra kaip Dievas“.
Salvijus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „sveikas, išgelbėtas“.
Tautgirdas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „girdimas tautos“ (taut – tauta, gird – girdėti).
Rugsėjo 11 d. vardo dieną švenčia Augantas, Gytautė, Gytė, Helga, Hiacintas ir Nutautas.
Augantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „augalotas, aukštas“ (augus).
Gytautė, Gytė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „geidžiama tautos“ (gy – geidauti, geisti, taut – tauta).
Helga: skandinavų kilmės vardas, reiškiantis „palaiminta, sveika, laiminga“.
Hiacintas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „violetinis“; vardas reiškia augalą hiacintą ir graikų augalų dievą.
Nutautas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „nuo tautos, tautos patikėtinis“ (nu – nuo, taut – tauta).
Rugsėjo 12 d. vardo dieną švenčia Gvidas, Marija, Ovidijus, Tolvaldas ir Vaidmantė.
Gvidas: italų kilmės vardas, reiškiantis „vedlys“; senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „giria, miškas“.
Marija: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „karti, kartėlio jūra“; kita versija – „maištingoji“, „norėjusi kūdikio“, „Dievo Motina“; egiptiečių kilmės vardas, reiškiantis „mylimoji“.
Ovidijus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „avininkas“.
Tolvaldas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tas, kurio valdžia toli siekia“ (tol – toli, vald – valdyti).
Vaidmantė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „matoma ir sumani“ (vaid – rodytis, vaidentis, mant – mantus, sumanus).
Rugsėjo 13 d. vardo dieną švenčia Barmantas, Barvydė, Eugenija ir Eulogijus.
Barmantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „sumaniai kovojantis“ (bar – barti, kovoti, plg. rusų „borotsia“, mant – mantus, sumanus).
Barvydė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „išvydusi kovą“ (bart – kovoti, plg. rusų „borotsia“, vyd – iš-vydo).
Eugenija: graikų kilmės vardas, reiškiantis „gerai gimusi, kilminga“.
Eulogijus: graikų kilmės vardas, reiškiantis „gero proto, protingas“.
Rugsėjo 14 d. vardo dieną švenčia Eisvina, Eisvinas, Goštautas, Krescencijus ir Roželė.
Eisvina, Eisvinas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „greita priežastis“ (eis – eislus, greitai einantis, vin – vaina, kaltė, priežastis).
Goštautas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „atpeikėjantis tautą“ (gost – gostis, atsipeikėti, taut – tauta).
Krescencijus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „augantis“.
Roželė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis gėlę rožę.
vardaivardadieniaivardų reikšmės
Rodyti daugiau žymių