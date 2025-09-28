Vardų reikšmės: rugsėjo 29 – spalio 5 d. varduvininkai

Gabrielius: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „Dievo karys, Dievas mano stiprybė“.
Kęsgailas, Kęsgailė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „kantrus (-i) ir stiprus (-i)“ (kęs – kęsti, gail – gailas, stiprus).
Michalina: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „kas yra kaip Dievas“.
Mykolas: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „kas yra kaip Dievas“.
Rapolas: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „Dievas pagydė“.
Rugsėjo 30 d. vardo dieną švenčia Bytautė, Gytautė, Jeronimas, Sofija ir Žymantas.
Bytautė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „kalbanti tautai“ (by – byloti, taut – tauta).
Gytautė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „geidžiama tautos“ (gy – geidauti, geisti, taut – tauta).
Jeronimas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „šventas vardas“.
Sofija: graikų kilmės vardas, reiškiantis „išmintis“.
Žymantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „sumaniai žygiuojantis“ (žy – žygiuoti, žygis, mant – mantus, sumanus).
Spalio 1 d. vardo dieną švenčia Benigna, Mantas, Mintė, Remigijus ir Teresė.
Benigna: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „maloni“.
Mantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „sumanus“ (mantus).
Mintė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „minima“.
Remigijus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „irklininkas“.
Teresė: graikų kilmės vardas, reiškiantis „vasara“ arba „terietė, Tero salos (dabar Santorinas) gyventoja“.
Spalio 2 d. vardo dieną švenčia Eidvilas, Gervydas, Getautė ir Modestas.
Eidvilas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „greita viltis“ (eid – eiklus, vil – viltis).
Gervydas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „matęs daug gerų dalykų“ (ger – geras, vyd – iš-vydo).
Getautė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tautos pasiilgstama“ (ged – gedėti, ilgėtis, taut – tauta).
Modestas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „kuklus, padorus“.
Spalio 3 d. vardo dieną švenčia Alanta, Evaldas, Kristina, Milgintas ir Teresė.
Alanta: lietuvių kilmės vardas, kilęs iš upėvardžio Alanta; alėti – linksmai tekėti, bėgti.
Evaldas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „paklūstantis įstatymui“.
Kristina: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „krikščionė“.
Milgintas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „mylimas ir apgintas“ (mil – pa-milo, gint – ginti).
Teresė: graikų kilmės vardas, reiškiantis „vasara“ arba „terietė, Tero salos (dabar Santorinas) gyventoja“.
Spalio 4 d. vardo dieną švenčia Auksuolė, Edvinas, Eivydė, Elvydė, Mąstautas, Pranas ir Pranciškus.
Auksuolė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „auksinė“.
Edvinas: senovės anglų kilmės vardas, reiškiantis „turtingas draugas“.
Eivydė, Elvydė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „eidama išvydo“ (ei – eiti, vyd – iš-vydo).
Mąstautas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „mąstantis apie tautą“ (mąst – mąstyti, taut – tauta).
Pranas, Pranciškus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „prancūzas“.
Spalio 5 d. vardo dieną švenčia Donata, Gilda, Palemonas ir Placidas.
Donata: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „dovanota“.
Gilda: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „jaudinanti“ (gildyti širdį – skaudinti, jaudinti, sukrėsti).
Palemonas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „triūsiantis, besidarbuojantis“.
Placidas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „malonus, švelnus“.
