Į kurią rožę pirmiausia nukrypo žvilgsnis? Atsakę kartu su partneriu sužinosite stulbinančias išvadas

Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Gyvenimo būdasPsichologija

Į kurią rožę pirmiausia nukrypo žvilgsnis? Atsakę kartu su partneriu sužinosite stulbinančias išvadas

2025 m. spalio 1 d. 11:54
Pažvelkite į tris rožes ir intuityviai pasirinkite vieną. Šis trumpas vizualinis testas parodys, kas jums svarbiausia santykiuose – ramus ramstis, ryški aistra ar lengvumas ir augimas. Tai nėra diagnozė, o proga geriau suprasti save ir švelniai užmegzti dialogą su partneriu.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip atlikti testą
Pasirinkite pirmąją rožę, į kurią „nukrypo“ jūsų ranka/žvilgsnis. Neperžiūrėkite.
Perskaitykite aiškinimą ir pasirinkite vieną praktišką patarimą šiandienai.
Iš kur viskas prasidėjo
Masinio testavimo šaknys – senuose egzaminuose į valstybės tarnybą (dar imperatoriškoje Kinijoje). Šiuolaikiniai psichologiniai testai atsirado XX a. pradžioje: pirmiausia buvo eksperimentai su „protiniais testais“, tada pirmasis praktinis intelekto testas moksleiviams, vėliau – grupiniai testai kariuomenei per pasaulinį karą.
Vėliau atsirado dideli asmenybės klausimynai ir tai, ką dabar vadiname „didžiuoju penketu“ (ekstraversija, draugiškumas, sąžiningumas, emocinis stabilumas, atvirumas patirčiai).
Ką reiškia jūsų pasirinkimas
Rožė Nr. 1: Ramybė ir stabilumas
Esmė. Jums svarbu pasitikėjimas, nuspėjamumas ir jausmas „mes esame komanda“.
Stipriosios pusės. Ištikimybė, patikimumas, kantrybė, gebėjimas kurti namus ir ritualus.
Rizikos zona. Per didelis kontrolės poreikis, baimė keistis, įprotis „viską traukti ant savęs“.
Pabandykite. Susitarkite dėl „vakaro be prietaisų“, sugalvokite vieną naują bendrą ritualą (bendri pusryčiai, pasivaikščiojimas), perduokite bent vieną pareigą partneriui.
Rožė Nr. 2: Aistra ir dinamika
Esmė. Jūs gyvenate jausmais: vertinate kibirkštį, nuotykius ir drąsius prisipažinimus.
Stipriosios pusės. Energija, charizma, gebėjimas įkvėpti ir nustebinti.
Rizikos zona. Nuotaikos svyravimai, impulsyvūs sprendimai, pavydas.
Pabandykite. Įveskite „24 valandų taisyklę“ ginčytinoms temoms, o emocijas nukreipkite į bendrus planus: mini kelionę, naują hobio kursą, vakarą be scenarijaus.
Rožė Nr.3: Optimizmas ir augimas
Esmė. Meilėje matote erdvę tobulėjimui ir džiaugsmui, tikite geriausiu.
Stipriosios pusės. Parama, lankstumas, humoro jausmas, lengvumas bendraujant.
Rizikos zona. Per didelis optimizmas vietoj konkretumo, rimtų pokalbių atidėliojimas.
Pabandykite. Sudarykite trumpą „šilumos planą“ mėnesiui: trys bendri tikslai (laikas kartu, nedidelės santaupos, bendras projektas) ir vienas „sąžiningumo susitikimas“ kartą per dvi savaites.
Kaip panaudoti rezultatą kartu
Įvardykite vertybes. Kiekvienas pasirenka po vieną frazę: „Man svarbiausia...“. Tai pašalina pusę nesusipratimų.
Sukurkite tiltus. Sujunkite stipriąsias puses: stabilumas + kibirkštis, optimizmas + konkretumas.
Nustatykite minimumą. Du vakarai per mėnesį tik jums, vienas bendras planas savaitei ir viena ginčų taisyklė (trumpai ir konkrečiai).
Šaltinis: mixnews.lv
Testas

