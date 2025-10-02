Pačios keisčiausios vagystės Lietuvoje: vagia ir gyvatvores, ir net tuščius butelius

Įstrigęs vagis statybų duobėje
Saugumo ekspertas Žydrūnas Bukauskas pasakoja, kad neretai vagystės tampa „neįprastos“ ne tik dėl turto, į kurį nusitaikyta, bet ir situacijos, į kurią pakliūva ilgapirščiai. Štai prieš kelias dienas apsaugos darbuotojai gavo signalą apie suveikusią signalizaciją statybų teritorijoje. Atvykus juos pasitiko ne kas kitas, o vagis, įkritęs į gilią duobę, skirtą būsimam parkingui.
„Žmogus tiesiog nebepajėgė išlipti pats. Ironiška, bet į darbą atvykę mūsų vyrai ne tik sustabdė nusikaltimą, bet ir atliko gelbėjimo operaciją – padėjo jam išsikapstyti“, – pasakoja „GRIFS AG“ Apsaugos departamento vadovas Ž. Bukauskas.
Įsilaužimas dėl... depozito
Kitas atvejis – irgi su kurioziškumo prieskoniu. Įsilaužęs į statybvietę, vagis nesidomėjo įrankiais ar medžiagomis. Jo vienintelis laimikis – rastas vandens butelių depozitas.
„Kai pagalvoji, rizikuoti dėl keleto butelių tikrai absurdiška. Bet kartais sunku numatyti, kas žmonėms pasirodo „verta grobio“, – sako Ž. Bukauskas.
Su grobiu – per upę
Dar viena įsiminusi istorija, kai prekybos centre sugautas vagis ištrūko iš apsaugos darbuotojo rankų, o bandydamas pabėgti šoko į upę ir pradėjo plaukti į kitą kranto pusę.
„Tuomet apsaugos darbuotojas paskambino bendrajam pagalbos centrui ir pranešė, kad vagystę įvykdęs žmogus įšoko į upę, tačiau reikia pagalbos tuo atveju, jeigu ilgapirštis ims skęsti. Situacija baigėsi tuo, kad kitoje upės pusėje jį pasitiko policija ir gelbėtojai, vagis buvo sulaikytas“, – prisimena Ž. Bukauskas.
Taikiniu tampa gyvatvorės ir augalai
Kalbėdamas apie neįprastą grobį, kurį nusižiūri piktavaliai, Ž. Bukauskas pasakoja, kad pastaruoju metu vagys vis dažniau nusitaiko į kiemuose ar šalia namų bei įstaigų pasodintus augalus. „Sodo ar kiemo aplinkos elementai – ne toks jau retas taikinys šiomis dienomis. Susiduriame su atvejais, kai vagys tiesiog išsikasa gyvatvores ar dekoratyvinius augalus. Savininkams – ne tik papildomas rūpestis, bet ir nemenkas nuostolis, žinant tai, kad kai kurie dekoratyviniai augalai kartais ir šimtus kainuoja“, – pasakoja pašnekovas.
Anot jo, augalų apsaugai gali padėti lauko perimetro judesio davikliai ar vaizdo kameros, fiksuojančios judesį.
Pašnekovas prideda, kad be augalų dingsta ir smulkūs įrankiai – sekatoriai ar grėbliai. Pasitaiko, kad iš kiemų išnešami nepanaudoti statybinių medžiagų likučiai, pavyzdžiui, trinkelės, plytelės. Tad verta prisiminti, kad matomoje vietoje nederėtų palikti ir tokių daiktų.
Vagiami net ir keturkojai
Retais, bet itin nemaloniais atvejais vagys nusitaiko ir į augintinius.
„Esame susidūrę, kad iš kiemo išviliojami ar pagrobiami naminiai augintiniai. Tai sukelia daug emocijų – juk šuo ar katė šeimininkui nėra tik „turtas“, o šeimos narys“, – pabrėžia Ž. Bukauskas.
Jis pataria augintiniams uždėti specialius stebėjimo įrenginius, kurie ne tik fiksuoja jų buvimo vietą, bet ir signalizuoja, jeigu gyvūnas kerta kiemo ribas.
Netikėti objektai: saugomos lašišos ir karpiai
Ž. Bukauskas dalijasi, kad išskirtiniai kartais būna ir patys saugomų objektų pasirinkimai.
„Būna, kad klientai paprašo prižiūrėti tai, ko nesitikėtum. Pavyzdžiui, saugome lašišų nerštavietes, nes tuo metu, kai prasideda migracijos sezonas, brakonieriai itin suaktyvėja. Taip pat tenka prižiūrėti karjeruose auginamus karpius“, – dalijasi apsaugos departamento vadovas.
Ž. Bukauskas primena, kad nuo vagysčių ir įsilaužimų pirmiausia padeda paprastas apdairumas. „Svarbiausia – nepalikti savo turto likimo valiai. Kartais net smulkmena gali sudominti nusikaltėlį“, – reziumuoja pašnekovas.