Prof. E. Laurinaitis: „Svarbiausias klausimas, kurį turime užduoti sau – ar aš noriu susišnekėti, ar nugalėti“

Į šventę susirinko garbingi svečiai, dėstytojai, mentorės ir visuomenininkai. Renginį įprasmino psichoterapeuto, psichiatro prof. Eugenijaus Laurinaičio paskaita apie tai, kaip priimti sudėtingus gyvenimo sprendimus – kas iš tiesų svarbu ir kaip atrasti drąsos rinktis taip, kad gyventum prasmingiau, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Naują universiteto sezoną žymintis renginys prasidėjo jautria fortepijono muzika ir atlikėjos Viltės Gečytės pasirodymu. Jauki atmosfera tapo įvadu į bendrystės vakarą, kuris, kaip ir kasmet, dovanojo prasmingus pokalbius, naujas pažintis ir šiltus ryšius. Renginyje dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, žurnalistės Rūta Lapė ir Jolanta Svirnelytė, „The Ella Fund“ vadovė Erin Gainer, „Citadele“ banko vadovė Rūta Ežerskienė, Agnė Grigaliūnienė, „FranklinCovey“ Lietuva partnerė Beatričė Gražienė, istorikas Eimantas Gudas, Global Lithuanian Leaders vadovė Neringa Smolskė, LitBan valdybos narė Lina Astrauskė, Lietuvos verslo moterų tinklo vadovė Santa Vaškevičienė, mokslininkas Tomas Vaičiūnas ir kiti.
Prof. E. Laurinaitis kvietė renginio klausytojus pažvelgti į mūsų sprendimų „virtuvę“ – kaip jie gimsta, kokią įtaką turi emocijos, patirtys ir net ankstyvieji vaikystės išgyvenimai. Jis priminė, kad mūsų smegenyse vyksta milijardai procesų, kurių didžioji dalis yra nesąmoningi.
„Sprendimai, kuriuos priimame, dažniausiai gimsta ne sąmoningame lygmenyje, o mūsų nesąmoningose reakcijose į aplinką. Pirmasis jausmas – esu saugus ar nesaugus – lemia, kokį kelią pasirinksime“, – sakė jis.
Vaikystės patirtys lemia sprendimus visam gyvenimui
Pasak lektoriaus, iki ketverių metų sukaupta nesąmoninga patirtis tampa mūsų elgesio ir sprendimų pagrindu visam gyvenimui. Vaikas stebi, kaip tėvai sprendžia konfliktus – ar kalbasi, ar rėkia, ar ignoruoja – ir šie modeliai vėliau atsikartoja jo pačio sprendimuose. Prof. E. Laurinaitis pabrėžė, jog žodžiai gali sužeisti taip pat stipriai kaip veiksmai, todėl šeimos bendravimo būdas yra kertinis būsimos asmenybės pagrindas.
Profesorius pažymi, kad moterų ir vyrų sprendimų priėmimo būdai taip pat skiriasi.
„Moterų smegenų pusrutuliai sujungti tankesnėmis jungtimis, todėl jos dažniau geba priimti subalansuotus sprendimus, kuriuose susipina logika ir emocijos. Vyrams ilgą laiką buvo kartojama, kad „negalima verkti“ ar „rodyti jausmų“. Tačiau džiugu, kad šiandien ši nuostata kinta – berniukams leidžiama jausti. O tai yra būtina sąlyga brandesnės visuomenės link“, – sakė prof. E. Laurinaitis.
Jis akcentavo, kad priimtus sprendimus lemia ir gebėjimas tvarkytis su nerimu. Viena paprasčiausių, bet galingiausių priemonių yra kvėpavimas. Sąmoningas kvėpavimo reguliavimas yra viena iš kasdienių priemonių, padedančių nuraminti kūną ir protą bei išvengti skubotų sprendimų panikos akimirkomis.
Didelį dėmesį E. Laurinaitis skyrė ir santykiams. Jis pabrėžė, kad ginčuose dažnai žmonės renkasi ne susikalbėjimą, o pergalę, nors būtent tai ir užkerta kelią prasmingiems pokyčiams.
„Svarbiausias klausimas, kurį turime užduoti sau – ar aš noriu susišnekėti, ar noriu nugalėti. Nes tik dialoge, o ne ginče, gimsta sprendimai, keičiantys mūsų gyvenimą prasmingesne kryptimi“, – kalbėjo E. Laurinaitis.
Kasmet – pagalba 1000 sunkumus patiriančių moterų
Vizionierė, „WoW University“ įkūrėja ir vadovė Inga Jablonskė pabrėžė, kad šis ruduo bendruomenei ypatingas: prasidėjo jau 11-asis „Ateities įgūdžių“ kursas, o kartu pirmą kartą startuoja socialinė iniciatyva, kuriai universitetas subrendo per šešerius veiklos metus – „1000 moterų projektas“, galintis tapti nauja jėga, keičiančia sunkumus patiriančių mamų ir jų šeimų ateitį.
Oficialūs duomenys rodo, kad Lietuvoje daugiau nei 40 tūkst. moterų vienos augina vaikus, o šešios iš dešimties pripažįsta nuolat gyvenančios finansiniame strese. Darbo rinkoje jos dažnai susiduria su diskriminacija – pokalbiuose matomos kaip nepatikimos, nuomojantis būstą – nepageidaujamos, o visuomenėje joms neretai klijuojama etiketė, kad prarado ryšį su profesiniu pasauliu. „1000 moterų projektas“ siekia keisti šį požiūrį: motinystę matyti ne kaip kliūtį, o kaip privalumą ir resursą.
Iniciatyva bus siekiama padėti vaikus auginančioms moterims grįžti į darbo rinką aukštai pakelta galva, su naujais įgūdžiais ir aiškiu planu, o kartu – keisti visuomenėje įsišaknijusius stereotipus apie vienišas mamas.
„Labai džiaugiuosi, kad šį mokslo metų sezoną universitetas atidaro ne tik naujus kursus mūsų studentėms. Netrukus startuos „1000 moterų projektas“, kuris gimė kaip svajonė – svajonė, kad kasmet šimtai moterų, auginančių vaikus ir susiduriančių su sunkumais, galėtų mokytis, įgyti žinių, įgūdžių ir kurti saugią ateitį sau bei savo šeimoms. Startuojant projektui, šiemet turėsime beveik 500 stipendijų, kurių dėka užsiregistravusios moterys mokysis ir gaus mentorystę visiškai nemokamai, o kitąmet tikimės įgyvendinti svajonę – suteikti šią galimybę 1000 moterų. Tikimės, kad iniciatyva taps tvaria ir kasmet tūkstantis moterų Lietuvoje gaus galimybę kurti stipresnį gyvenimą sau bei savo vaikams“, – renginyje kalbėjo I. Jablonskė.
Moterims nemokamai bus suteikiamos žinios apie emocinį atsparumą, kūrybiškumą, finansinį raštingumą, kibernetinį saugumą, taip pat praktiniai įgūdžiai, reikalingi šiandienos darbo rinkoje – nuo elektroninės prekybos administravimo iki nuotolinės asistentės darbo.
Kartu pradėtas ir naujas „Ateities įgūdžių“ kursas, prie kurio šiemet prisijungė beveik 300 studenčių, o per visą laikotarpį šį kursą jau yra baigusios daugiau nei 5500 moterų.
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė: žinojimas, kad esi ne viena – neįkainojamas
Šventėje sveikinimo žodį tarusi Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė pasidalino asmenine patirtimi, kaip „WoW University“ kursai tapo įkvėpimo šaltiniu naujoms iniciatyvoms.
„Gyvenime niekas nevyksta šiaip sau. Esu didelė šio universiteto gerbėja – ne tik klausytoja, bet ir pati esu išklausiusi „Ateities įgūdžių“ kursą. Didžiausias iššūkis man buvo dalyvauti mokymų metu vykstančiose studenčių palaikymo grupelėse, kur susibūrė šešios labai skirtingos moterys. Ta trumpoji kelionė, dalijantis patirtimis, buvo ypatinga – išmokome viena iš kitos, pasisėmėme drąsos ir stiprybės. To įkvėpta dar būdama vicemere įkūriau Kauno rajono verslių moterų klubą, kuris šiandien vienija moteris, kuriančias gražius, nors dažnai nepastebėtus darbus. Klubui netrukus sukaks dveji metai, jis veikia labai intensyviai“, – sakė ministrė.
Ji pabrėžė, kad bendrystė ir žinojimas, jog nesi viena, yra neįkainojami. „Šiandien sveikindama jus visas noriu pasidžiaugti, kad randate laiko mokytis, tobulėti, siekti savo tikslų. Atėjimas čia – tai ne tik naujos pažintys, bet ir galimybė pamatyti, kokios visos esame skirtingos ir kiek daug patirčių atsinešame. Linkiu nebijoti rizikuoti, nebijoti siekti savo tikslo, drąsiai eiti į priekį. Jei atsidaro durys – ženkite pirmyn. Nes kiekviena iš jūsų galite tapti pokyčio kūrėja – sau, savo šeimai, o kartu ir visai Lietuvai“, – kalbėjo R. Popovienė.
