Vardų reikšmės: spalio 6–12 d. varduvininkai

Brunonas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „rudasis lokys“.
Budvydas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „budrus ir matantis“ (bud – budinti, vyd – iš-vydo).
Eismantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „greitas ir sumanus“ (eis – eislus, greitai einantis, mant – mantus, sumanus).
Renatas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „atgimęs“.
Vytenė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „vytis“ (karys, raitelis) arba „daug mačiusi“ (vyd – iš-vydo).
Spalio 7 d. vardo dieną švenčia Butrimas, Eivina, Justina ir Morkus.
Butrimas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „būnantis ramus“ (bu – būti, rim – rimti).
Eivina: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „einanti su tikslu“ (ei – eiti, vin – vaina, kaltė, priežastis).
Justina: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „teisinga“.
Morkus: lotynų kilmės vardas, kilęs iš romėnų karo dievo Marso vardo.
Spalio 8 d. vardo dieną švenčia Arminas, Benedikta, Brigita, Daugas, Gaivilė ir Marcelis.
Arminas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „irgi minimas“ (ar – taip pat, irgi, min – minėti).
Benedikta: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „palaiminta“.
Brigita: keltų kilmės vardas, reiškiantis „ugnies strėlė“ (Brighid – keltų ugnies , išminties ir poezijos deivė).
Daugas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „daug“ (vardų, prasidedančių „Daug-“, trumpinys).
Gaivilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „gaivinanti viltis“ (gai – gaivus, vil – viltis).
Marcelis: lotynų kilmės vardas, kilęs iš romėnų karo dievo Marso vardo.
Spalio 9 d. vardo dieną švenčia Dionyzas, Eglė, Gedėtas, Rūstis ir Virgailė.
Dionyzas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „dieviškasis iš Nysos vietovės“, graikų vyno, poezijos ir malonumų dievas.
Eglė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis medį eglę; pasakos „Eglė – žalčių karalienė“ veikėja.
Gedėtas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tas, kurio gedima, ilgimasi“ (gedėti – ilgėtis).
Rūstis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „rūstus“.
Virgailė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „viešpataujanti ir galinga“ (vir – vyras, vyrauti, įsigalėti, viešpatauti, gail – gailas, stiprus, galingas).
Spalio 10 d. vardo dieną švenčia Butautė, Danielius, Germanas, Gilvydas ir Pranciškus.
Butautė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „būnanti su tauta“ (bu – būti, taut – tauta).
Danielius: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „Dievas mano teisėjas“.
Germanas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „tų pačių tėvų, brolis“.
Gilvydas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „matęs jaudinančių dalykų“ (gil – gilti, skaudinti, jaudinti, vyd – iš-vydo).
Pranciškus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „prancūzas“.
Spalio 11 d. vardo dieną švenčia Daugvydė, Kvirinas, Rimgaudas, Zina ir Zinaida.
Daugvydė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „daug mačiusi“ (dau– daug, vyd – iš-vydo).
Kvirinas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „ieties metikas“.
Rimgaudas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „rimtai nuskambėjęs“ (rim – rimtas, gaud – gaudus, garsus).
Zina, Zinaida: graikų kilmės vardas, reiškiantis „Dzeuso kūrinys“.
Spalio 12 d. vardo dieną švenčia Deimantė, Deimintė, Enrika, Gantas, Rudolfas, Salvinas ir Serapinas.
Deimantė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „protinga deivė“ (dei – deivis, deivė, mant – mantus, sumanus); lietuvių kilmės vardas, reiškiantis brangakmenį deimantą.
Deimintė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „dievų minima“ (dei – deivė, mint – prisi-minti, minėti).
Enrika: italų trumpinys iš Henrikas – senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „namų valdovas“.
Gantas: trumpinys iš Gantautas – lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tautos saugotojas“ (gan – ganyti, saugoti, taut – tauta).
Rudolfas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „garbingas vilkas“.
Salvinas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „sveikas, išgelbėtas“.
Serapinas: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „ugninis, liepsnojantis“.
