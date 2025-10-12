Vardų reikšmės: spalio 13–19 d. varduvininkai

Edgaras, Edvardas: anglų kilmės vardas, reiškiantis „turtus nešanti ietis“.
Eduardas: senovės anglų kilmės vardas, reiškiantis „turto saugotojas“ (ead – turtas, ward – saugotojas).
Mintaras: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tas, kurio vardas minimas“ (min – minėti, tar – tarti).
Nortautė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „norima tautos“ (nor – norėti, taut – tauta).
Venancijus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „medžiojantis“.
Spalio 14 d. vardo dieną švenčia Fortunata, Fortūnatas, Kalikstas, Mindaugas ir Rimvydė.
Fortunata, Fortūnatas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „laiminga (-as)“.
Kalikstas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „labai gražus, gražiausias“.
Mindaugas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „daugiamintis, išmintingasis“ arba „daugelio minimas, garsus“ (min – minėti, minti, daug – daug).
Rimvydė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „rami ir daug mačiusi“ (rim – rimti, vyd – iš-vydo).
Spalio 15 d. vardo dieną švenčia Domantė, Gailimintas, Ina, Leonardas ir Teresė.
Domantė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „dosni ir protinga“ (do – dovis, davimas, mant – mantus, sumanus)
Gailimintas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „galingas ir garsus“ (gal – galia, galėti, min – minėti).
Ina: daugiakilmis vardas; graikų kilmės vardas, reiškiantis „stiprus vanduo“, lotynų kilmės vardas, reiškiantis „nekalta“ (Inoceta trumpinys), norvegų kilmės vardas, reiškiantis „žvaigždė“.
Leonardas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „stiprus kaip liūtas“.
Teresė: graikų kilmės vardas, reiškiantis „vasara“ arba „terietė, Tero salos (dabar Santorinas) gyventoja“.
Spalio 16 d. vardo dieną švenčia Ambraziejus, Aurelija, Dovaldė, Galius, Greta, Gutautas, Jadvyga ir Margarita.
Ambraziejus: graikų kilmės vardas, reiškiantis „nemirtingas“.
Aurelija: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „auksinė“.
Dovaldė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „duota valdžia“ (do – dovis, davimas, vald – valdyti).
Galius: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „daug galintis“ (gal – galia, galėti).
Greta: trumpinys iš graikų kilmės vardo Margarita, reiškiančio „perlas“.
Gutautas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „įpratęs prie tautos“ (gu – į-gusti, įprasti, taut – tauta).
Jadvyga: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „kovos pozicija“.
Margarita: graikų kilmės vardas, reiškiantis „perlas“.
Spalio 17 d. vardo dieną švenčia Gytė, Ignacas, Kintautas, Margarita ir Marijonas.
Gytė: trumpinys iš Gytautė, lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „geidžiama tautos“ (gy – geidauti, geisti, taut – tauta).
Ignacas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „ugningas, liepsningas“.
Kintautas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „kenčiantis už tautą“ (kin – kentėti, taut– (tauta).
Margarita: graikų kilmės vardas, reiškiantis „perlas“.
Marijonas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „jūra“ (mare); vardo Marijus variantas.
Spalio 18 d. vardo dieną švenčia Kęsmina, Liubartas, Lukas ir Vaiva.
Kęsmina: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „garsėjanti kantrybe“ (kęs – kęsti, min – minėti).
Liubartas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „besiliaunantis kovoti, taikus“ (liu – liautis, bart – barti, kovoti).
Lukas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „lukanietis, Lukanijos gyventojas“.
Vaiva: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „vaivorykštė“.
Spalio 19 d. vardo dieną švenčia Akvilinas, Geisvilas, Izaokas, Kantrimė, Karina, Kleopatra, Laura, Paulius ir Povilas.
Akvilinas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „ereliškas“.
Geisvilas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „geidžiamas su viltimi“ (geis – geisti, vil – viltis).
Izaokas: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „jis juoksis“.
Kantrimė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „kantri ir rami“ (kan – kantrus, rim – rimti).
Karina: italų kilmės vardas, reiškiantis „dailioji, gražioji“; vardo Katerina trumpinys – graikų kilmės vardas, reiškiantis „tyra, skaisti, nesutepta“.
Kleopatra: graikų kilmės vardas, reiškiantis „tėvo garbė“.
Laura: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „lauras“ (medis). Lauro lapai buvo pasiekimo ženklas, jais būdavo vainikuojami valdovai, sportininkai, menininkai.
Paulius, Povilas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „mažas“.
