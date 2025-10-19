Vardų reikšmės: spalio 20–26 d. varduvininkai

Adelė, Adelina: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „kilminga“.
Deimina: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „dievų minima“ (dei – deivė, min – minėti).
Gedas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tas, kurio ilgimasi“ (ged – gedėti, ilgėtis).
Irena: graikų kilmės vardas, reiškiantis „taika“.
Saulė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis saulę; hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „išmelsta“.
Spalio 21 d. vardo dieną švenčia Gilanda, Hiliaras, Raitvilas, Uršulė ir Vilma.
Gilanda: lietuvių kilmės vardas, kilęs iš upėvardžio Gilanda (Pagėgiai).
Hiliaras: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „linksmas“.
Raitvilas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „raitelis, nešantis viltį“ (rait – raitas, vil – viltis).
Uršulė: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „meškutė“.
Vilma: trumpinys iš Vilmantė – lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „sumani ir teikianti vilties“ (vil – viltis, mant – mantus, sumanus); arba trumpinys iš Vilhelmina – senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „stiprios valios“.
Spalio 22 d. vardo dieną švenčia Aliodija, Donatas, Malvina, Mingedė, Severas, Severinas ir Viltaras.
Aliodija: prancūzų kilmės vardas, reiškiantis „vieversėlis“.
Donatas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „dovanotas“.
Malvina: škotų kilmės vardas, sukurtas rašytojo D.Makfersono, reiškiantis „lygiais antakiais“; kita versija – senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „draugė teisme“.
Mingedė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „ta, kuri minima, kurios ilgimasi“ (min – minėti, ged – gedėti, ilgėtis).
Severas, Severinas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „rimtas, griežtas“.
Viltaras: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „kalbantis su viltimi“ (vil – viltis, tar – tarti).
Spalio 23 d. vardo dieną švenčia Lolita, Odilija, Ramvydė ir Sanginas.
Lolita: ispanų kilmės vardas, vardo Doloresa variantas, reiškiantis „sopulingoji, kenčiančioji“.
Odilija: senovės saksų kilmės vardas, reiškiantis „turtas“.
Ramvydė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „išvydusi ramybę“ (ram – ramus, vyd – iš-vydo).
Sanginas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „kartu ginantis“ (san – su, gin – ginti).
Spalio 24 d. vardo dieną švenčia Antanas, Daugailas, Gilbertas, Rapolas ir Švitrigailė.
Antanas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „laimingas, džiaugsmingas“ arba „gėlė“ (anthos), pagal kitą versiją – „pirmagimis“ (antionos).
Daugailas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „labai stiprus, galingas“ (dau – daug, gail – gailas, stiprus).
Gilbertas: germanų kilmės vardas, reiškiantis „garsus įkaitas“.
Rapolas: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „Dievas pagydė“.
Švitrigailė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „vikri ir stipri“ (švit – švitrus, vikrus, greitas, gail – gailas, stiprus).
Spalio 25 d. vardo dieną švenčia Darija, Inga, Švitrigaila ir Vaigedė.
Darija: graikų kilmės vardas, reiškiantis „turtuolė, turtų valdytoja“.
Inga: skandinavų kilmės vardas, vardo Ingrida trumpinys, reiškiantis „dievo Ingo ratai“ (Ingas – skandinavų derliaus dievas); vardo Ingeborga trumpinys, reiškiantis „dievo Ingo apsauga“. Švitrigaila: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „vikrus ir stiprus“ (švit – švitrus, vikrus, greitas, gail – gailas, stiprus).
Vaigedė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „pasiilgstama žygūnė“ (vai – vajoti, gainioti, vajys, žygūnas, ged – gedėti, ilgėtis).
Spalio 26 d. vardo dieną švenčia Evaristas, Liaudginas, Mingintė ir Vita.
Evaristas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „šernas“ („stiprus kaip šernas“).
Liaudginas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „ginantis liaudį“ (liaud – liaudis, žmonės, tauta, gin – ginti).
Mingintė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „minima ir ginama“ (min – minėti, gint – ginti).
Vita: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „gyvenimas“.
vardaivardadieniaivardų reikšmės
Rodyti daugiau žymių