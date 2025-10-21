Išankstinis planavimas – visapusiška nauda: ką apie emocijas laukiant kelionės sako mokslas?

Tyrimas taip pat atskleidė, kad žmonės jaučiasi laimingesni laukdami patirties, pavyzdžiui, kelionės, nei laukdami materialaus daikto.
Kelionės laukimas – teigiamų emocijų šaltinis
Tyrimo autoriai pabrėžia, kad numatyto įvykio laukimas yra stiprus emocinis veiksnys. Kai žmogus planuoja kelionę, jis gyvena su mintimi, kad jo laukia kažkas gero – tai motyvuoja, gerina bendrą savijautą, žmogus jaučia mažesnį stresą kasdienybėje. Kelionė tampa ne tik būsima patirtimi, bet ir dabartiniu teigiamų emocijų šaltiniu.
Šis efektas ypač ryškus, kai kelionė planuojama iš anksto. Tuomet žmogus turi daugiau laiko svajoti, tyrinėti, rinktis, o pats laukimas tampa malonumu. Ir tai – ne tik teorija. „Tez Tour“ užsakymu atlikta visuomenės apklausa parodė, kad vis daugiau žmonių renkasi išankstinį planavimą, keliones įsigyja prieš 3–6 mėnesius ar net anksčiau.
„Lyginant su praėjusių metų statistika, išankstinio kelionių planavimo tendencija ūgtelėjo 3 procentiniais punktais. Didžioji dalis Lietuvos keliautojų nelinkę atidėti kelionės įsigijimo paskutinei minutei, jie atostogas pradeda planuoti vos startuoja išankstiniai kelionių pardavimai“, – pristato Inga Aukštuolytė, „Tez Tour“ rinkodaros ir ryšių su visuomene skyriaus vadovė.
Ne tik emociniai privalumai
Kaip patvirtino Jungtinių Amerikos Valstijų mokslininkų tyrimas, kelionės planavimas – tai ne tik praktinis sprendimas, bet ir emocinis investavimas į savo gerovę. Kai kelionė suplanuota iš anksto, žmogus ne tik jaučiasi labiau pasiruošęs, bet ir patiria visą eilę teigiamų emocijų, kurios lydi jį dar gerokai prieš išvykimą.
Vis tik kelionių organizatoriaus atstovės teigimu, ne tik emocinė nauda skatina žmones planuoti keliones iš anksto.
- Daugiau pasirinkimo. Kaip pabrėžia I.Aukštuolytė, planuojant kelionę iš anksto, atsiveria platesnės galimybės rinktis – tiek kryptis, tiek viešbučius, tiek kelionės datas. Populiariausios kryptys ir patraukliausi pasiūlymai dažnai išgraibstomi pirmiausia, tad ankstyvas planavimas leidžia išvengti kompromisų ir keliauti taip, kaip iš tiesų norisi.
- Finansinė nauda. Išankstiniai kelionių pasiūlymai būna finansiškai palankesni. Siūlomos patrauklesnės kainos ir papildomos naudos. Be to, planuojant iš anksto, galima geriau paskirstyti biudžetą ir išvengti netikėtų išlaidų.
- Mažiau streso. Kai kelionė suplanuota, žmogus jaučia kontrolę ir aiškumą. Nebereikia skubėti, nerimauti dėl paskutinės minutės sprendimų ar galimų nesklandumų. Tai leidžia ramiai laukti atostogų, pats laukimas tampa maloniu procesu, o ne stresu.
Dažniausias pasirinkimas – kelionės į Turkiją
Kelionių organizatoriaus atstovės teigimu, planuodami kitų metų vasaros sezono atostogas, lietuviai dažniausiai renkasi Turkijos ir Graikijos kurortus. Statistiniai duomenys rodo, kad Turkijai tenka apie 60 proc. visų naujojo vasaros sezono užsakymų, Graikijai – apie 30 proc.
„Ši vasara parodė, kad neliko vietų ne tik lėktuvuose, bet ir trokštamiausiuose viešbučiuose, ypač pačiais populiariausiais atostogų periodais. Tad pastebime, kad vos startavus išankstiniams kitų metų vasaros sezono pardavimams, fiksuojame aktyvų susidomėjimą ir rezervacijas. Galime numanyti, kad sprendimas iš anksto planuoti atostogas yra nulemtas ne tik racionalių priežasčių, bet ir, kaip rodo mokslas, emocinių aspektų. Juk išties laimingesni tampame ne tik jau atostogaudami, bet ir laukdami bei planuodami kelionę“, – kalba I.Aukštuolytė.
Pasak jos, išankstinių pardavimų metu lietuviai aktyviai planuoja atostogas ne tik Turkijos ir Graikijos kurortuose, į kuriuos lėktuvai kils kasdien, bet ir vis dažniau renkasi Bulgarijos pajūrį, Italijos Riminio, Kalabrijos, Sardinijos kurortus, ispaniškąją Malagą bei egzotiškąją Madeirą.
I.Aukštuolytė priduria, kad žmonės, kurie iš anksto planuoja keliones, grįžta po jų su geresnėmis emocijomis.
„Didžioji dalis keliautojų, iš anksto susiplanavusių savo atostogas, grįžta kupini gerų įspūdžių – jie būna labiau patenkinti tiek pasirinktu viešbučiu, tiek kelionės kaina. Tuo metu paskutinės minutės sprendimai neretai lemia kompromisus, todėl šie keliautojai dažniau kreipiasi dėl nevisiškai išpildytų lūkesčių“, – pastebi „Tez Tour“ atstovė.