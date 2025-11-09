Vardų reikšmės: lapkričio 10–16 d. varduvininkai

Andrius: vardo Andriejus trumpinys, graikų kilmės vardas, reiškiantis „vyriškas, drąsus“.
Dainius: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „dainininkas“.
Galvydė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „galinga ir daug mačiusi“ (gal – galėti, vyd – iš-vydo).
Gelvydė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „mačiusi skausmo“ (gel – gelti, skaudėti, vyd – iš-vydo).
Leonas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „liūtas“.
Vaišviltas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „vaišingas ir teikiantis vilties“ (vaiš – vaišės) vilt – viltis).
Lapkričio 11 d. vardo dieną švenčia Anastazija, Martynas, Milvydė ir Vygintas.
Anastazija: graikų kilmės vardas, reiškiantis „prisikėlusi“.
Martynas: lotynų kalbos vardas, reiškiantis „pasišventęs dievui Marsui“.
Milvydė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „mylima visų, kurie ją pamatė“ (mil – pa-milo, vyd – išv-ydo).
Vygintas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „matomas gynėjas“ (vyd – iš-vydo, gint – ginti).
Lapkričio 12 d. vardo dieną švenčia Alvilė, Kristina, Kristinas, Renata ir Teodoras.
Alvilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „visų viltis“ (al – aliai vienas, kiekvienas, vil – viltis).
Kristina, Kristinas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „krikščionė (-is)“.
Renata: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „atgimusi“.
Teodoras: graikų kilmės vardas, reiškiantis „Dievo dovana“.
Lapkričio 13 d. vardo dieną švenčia Arkadijus, Eirimė, Eugenijus ir Norvydas.
Arkadijus: graikų kilmės vardas, reiškiantis „arkadietis, Arkadijos gyventojas“.
Eirimė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „ramiai einanti“ (ei – eiti, rim – rimti).
Eugenijus: graikų kilmės vardas, reiškiantis „gerai gimęs, kilmingas“.
Norvydas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „norintis viską matyti“ (nor – norėti, vyd – iš-vydo).
Lapkričio 14 d. vardo dieną švenčia Emilis, Gotfridas, Judita, Ramantas ir Saulenė.
Emilis: lotynų kilmės vardas, vardo Emilijus trumpinys, reiškiantis „veržlus, nepralenkiamas“.
Gotfridas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „Dievo taika“.
Judita: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „Judėjos gyventoja“.
Ramantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „ramus ir sumanus“ (ram – ramus, mant – mantus, sumanus).
Saulenė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „saulėta“.
Lapkričio 15 d. vardo dieną švenčia Albertas, Leopoldas, Vaidilas ir Žadvydė.
Albertas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „kilmingas ir spindintis, žymus“.
Leopoldas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „kilęs iš narsios tautos“.
Vaidilas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „regintis, matantis, žynys“ (vaid – rodytis, vaidentis).
Žadvydė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „besirengianti išvysti“ (žad – žadėti, ketinti, rengtis, vyd – iš-vydo).
Lapkričio 16 d. vardo dieną švenčia Edmundas, Gerdvilė, Gertrūda, Margarita ir Vaišvydas.
Edmundas: senovės anglų kilmės vardas, reiškiantis „turto gynėjas“.
Gerdvilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „gera viltis, besivilianti gero“ (ger – geras, vil – viltis).
Gertrūda: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „stipri ietis“.
Margarita: graikų kilmės vardas, reiškiantis „perlas“.
Vaišvydas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „visų matomas kaip vaišingas“ (vaiš – vaišės, vyd – iš-vydo).
vardaivardadieniaivardų reikšmės
Rodyti daugiau žymių