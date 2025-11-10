Kokie jūsų skalbimo įpročiai? Štai ką tai sako apie jus

2025 metų mokslininkų tyrimai rodo, kad įprotis yra automatinis atsakymas į žmogaus aplinką, o ne apgalvotas sprendimas. Tai atsispindi ir kasdieniuose namų ruošos darbuose, dėl to dauguma žmonių skalbia ne todėl, kad taip nusprendžia. Jie susirūpina pamatę išaugusią nešvarių drabužių krūvą ar neradus norimo megztinio spintoje, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Skalbiniai yra visiems įprasta gyvenimo dalis, tačiau žmonių švaros įpročiai gali kardinaliai skirtis. Dažnį ir drabužių kiekį kiekvieno skalbimo metu nulemia asmens įpročiai ir kasdienybė, tad svarbu, kad technologijos prisitaikytų prie kiekvieno“, – sako Eglė Tamelytė, „Samsung“ komunikacijos vadovė Lietuvoje.
Žmonių elgesio knygų autoriai teigia, kad net maži įpročiai dažnai atskleidžia žmonių savijautą. Jei asmuo jaučiasi blogiau, jis dažnai atidėlioja skalbimą. Tačiau dalis žmonių šią rutinos dalį mato kaip laiką sau, kai nereikia niekuo kitu rūpintis.
Skalbimo technologijos ir funkcijos pagal 5 asmenybių tipus
Perfekcionistai
Tai žmonės, kurie drabužius rūšiuoja pagal spalvas, audinio sudėtį ir net rekomenduojamus skalbimo režimus. Jie dažniausiai detaliai planuoja savo dieną ir mėgsta tvarką. Perfekcionistams svarbu, kad viskas vyktų pagal planą. Jiems geriausiai tinka išmaniosios skalbyklės su išmaniais nustatymais. Pavyzdžiui, „AI Eco Bubble“ dirbtinio intelekto funkcija, kuri automatiškai pasiūlo geriausią skalbimo programą pagal audinių tipą ir nešvarumų kiekį.
Maratonininkai
Ši visuomenės dalis skalbia tik tada, kai nešvarių drabužių kalnas bado akis. Tokie žmonės turi labai įtemptą grafiką ir neskubius darbus atidėlioja iki paskutinės minutės. Jiems geriausiai tinka „Samsung“ skalbyklė su didesniu būgnu, nes vienu kartu galima išskalbti daug drabužių. „SmartThings“ programa leidžia skalbyklę telefonu įjungti dar negrįžus namo. Ji taip pat realiu laiku siunčia pranešimus, kai pasibaigia vienas skalbimas ir galima pradėti kitą.
Švaramanai
Tai žmonės, kurie skalbia vos tik atsirado keli nešvarūs drabužiai. Jiems svarbu, kad viskas stovėtų savo vietoje ir vyktų pagal planą. Švaramanus skalbimas ramina ir veikia tarsi savotiška meditacija. Tokiems žmonėms tinka trumpesnės skalbimo programos, pavyzdžiui, greitojo skalbimo funkcija „Quick Wash“.
Pareigingi
Atsakingas asmuo iškart išdžiausto ar įdeda skalbinius į džiovyklę ir „nemarinuoja“ jų skalbyklėje. Toks žmogus dažnai puikiai gaudosi bet kokioje situacijoje ir niekur nevėluoja. Jiems aktualiausia dirbtinio intelekto funkcija „AI Control“, kuri įsimena dažniausiai naudojamas skalbimo programas ir supaprastina šią namų ruošos dalį.
Marinuotojai
Kūrybiški žmonės dažnai yra užmaršesni, tad jų švarūs drabužiai užsibūna skalbyklėje ir įgauna pastovėjusio vandens kvapą. Jiems aktualu, kad įrenginiai padėtų išvengti užmaršumo pasekmių. Pavyzdžiui, „Hygiene Steam“ programa pašalina kvapus net jei jie šiek tiek „pasimarinavo“ skalbyklėje.