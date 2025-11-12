Žmonių su negalia užimtumas – vis dar iššūkis: ką keičia kūryba?

Keičia žmonių su negalia gyvenimus
Marijampolėje veikiantis verslas „Rankdarbių skrynia“ – vieta, kurioje žmonės su intelekto ir psichosocialine negalia suranda savo stiprybes, pasitikėjimą savimi ir naują gyvenimo ritmą. Socialinės dirbtuvės įkurtos 2020 metais Marijampolės senjorų ir neįgaliųjų dienos centro „Židinys“ ir veikia bendradarbiaujant su Asmens su negalia teisių agentūra prie SADM ir Marijampolės savivaldybe.
Dirbtuvių idėja kilo iš noro suteikti galimybę žmonėms su psichosocialine negalia ne tik užsiimti prasminga veikla, bet ir kurti vertingus, rinkoje paklausius produktus, sako Lina Bijūnaitienė, Marijampolės senjorų ir neįgaliųjų dienos centro „Židinys“ įkūrėja bei rinkodaros vadybininkė.
„Rankdarbių skrynios“ tikslas – suteikti žmonėms su negalia galimybę įgyti darbo įgūdžių, lavinti savarankiškumą, pasitikėjimą savimi ir žingsnis po žingsnio integruotis į visuomenę. Čia gimsta įvairūs gaminiai: siuviniai, dekoruoti daiktai, šventiniai vainikai, papuošalai, atvirukai, raktų pakabukai, suvenyrai ar interjero detalės. Visi jie – rankų darbo, sukurti su kruopštumu ir šiluma“, – pasakoja L. Bijūnaitienė.
Pasak pašnekovės, dirbtuvės paliečia socialinės įtraukties, lygių galimybių ir psichikos sveikatos temas.
„Mes tikime, kad kiekvienas žmogus gali prisidėti prie bendruomenės gyvenimo, jei tik gauna tinkamą palaikymą. Savo kūriniuose taikome tvarumo principus – gaminame iš natūralių ar perdirbtų medžiagų. Be to, kūrybos procesas dirbtuvėse ne tik lavina įgūdžius, bet ir veikia terapiniu principu. Čia darbas tampa saviraiška, o saviraiška – būdu pasijusti reikalingu“, – teigia L. Bijūnaitienė.
Keičia visuomenės požiūrį
Kaip ir daugelio socialinių verslų, didžiausias „Rankdarbių skrynios“ iššūkis – finansinis stabilumas ir konkurencija rinkoje. Be to, anot L. Bijūnaitienės, svarbu ne tik išlaikyti veiklą, bet ir užtikrinti, kad jos dalyviai turėtų saugią, palaikančią darbo aplinką.
„Kitas iššūkis – visuomenės požiūris. Siekiame parodyti, kad žmonės su negalia gali būti kūrybingi, atsakingi ir darbštūs. Kadangi mūsų dirbtuvėse dirba žmonės su psichosocialine negalia, darbas vyksta lėčiau, gamybai reikia daugiau laiko ir dėmesio. Mūsų produktų vertė slypi ne kiekybėje, o prasmėje, kadangi kiekvienas gaminys sukurtas su rūpesčiu ir nuoširdumu“, – teigia pašnekovė.
Ji priduria, kad neretai „Rankdarbių skrynios“ paslaugos gavėjai, pradėję nuo paprastų rankdarbių, šiandien drąsiai pristato savo kūrinius mugėse ir parodose.
„Kai kurie jau įgijo pakankamai įgūdžių, kad išbandytų save atviroje darbo rinkoje ar net pradėtų savarankišką veiklą. Pavyzdžiui, vienas mūsų dalyvis sėkmingai dirba nuo praeitos vasaros, tai – įkvepiantis pavyzdys visai komandai“, – dalijasi L. Bijūnaitienė.
Įkvepia vieni kitus
Socialinių dirbtuvių komandą įkvepia ir skatina žmonės su kuriais dirbama – jų atkaklumas, pastangos, smalsumas, noras mokytis, šypsenos ir mažos kasdienės pergalės. Kaip teigia L. Bijūnaitienė, kiekviena nauja idėja, gaminys ar drąsiau ištartas žodis tampa šios veiklos prasmės įrodymu.
„Taip pat mus įkvepia bendruomenės palaikymas – žmonės, kurie domisi mūsų kūryba, įsigyja mūsų gaminius. Jie jaučia, žino ir mato, kad šie rankdarbiai sukurti su nuoširdumu, atsidavimu, noru būti matomu. Juk juose taip jaučiasi rankų šiluma ir įdėtas darbas“, – priduria pašnekovė.
„Rankdarbių skrynią“ į priekį veda žmonės, kurie dalijasi geru žodžiu ar kviečia bendradarbiauti. Kiekvienas toks žingsnis primena, kad einama teisingu keliu ir verta siekti daugiau – kurti gražesnius gaminius, auginti komandą bei stiprinti pasitikėjimą savimi.
„Mūsų tikslas – plėsti socialinių dirbtuvių veiklą, kurti kokybiškus, konkurencingus produktus ir užtikrinti darbo vietas asmenims su negalia. Siekiame, kad šis socialinis verslas ne tik kurtų naudą visuomenei, bet ir būtų ekonomiškai savarankiškas bei augtų“, – sako L. Bijūnaitienė.
Tam, kad augti būtų lengviau, „Rankdarbių skrynia“ įsitraukė į socialiniam verslui skirtą intensyvią Lietuvos socialinio verslo asociacijos organizuojamą programą „Poveikio akademija“, kuri tęsis iki lapkričio 28 d.
„Poveikio akademijoje“ šiemet dalyvauja 10 Lietuvos socialinio verslo įmonių, kurioms organizuojamos ekspertinės mokymų sesijos, bus užtikrinta individuali mentorystė, konsultacijos. Programos pabaigoje geriausiai įvertintas socialinio verslo pristatymas laimės finansinį „Luminor“ banko paskatinimą – 3000 eurų.
