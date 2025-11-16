Vardų reikšmės: lapkričio 17–23 d. varduvininkai

Dionyzas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „dieviškasis iš Nysos vietovės“, graikų vyno, poezijos ir malonumų dievas.
Elžbieta: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „prisiekiu Dievu“.
Getautas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „besiilgimas tautos“ (ged – gedėti, ilgėtis, taut – tauta).
Gilvilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „gili viltis“ (gil – gilus, vil – viltis).
Grigalius: graikų kilmės vardas, reiškiantis „budrus“.
Salomėja: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „taikingoji“.
Viktorija: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „pergalė“.
Lapkričio 18 d. vardo dieną švenčia Ginvydas, Ginvydė, Otas, Otonas, Romanas ir Salomėja.
Ginvydas, Ginvydė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „matomas (-a) gynėjas (-a)“ (gin – ginti, vyd – iš-vydo).
Otas, Otonas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „ausis, ypatingos klausos žmogus“; saksų kilmės vardas, reiškiantis „turtas“.
Romanas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „romėnas“.
Salomėja: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „taikingoji“.
Lapkričio 19 d. vardo dieną švenčia Audronė, Dainius, Dainotas, Matilda ir Rimgaudė.
Audronė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „audringa“.
Dainius, Dainotas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „dainininkas, dainingas“.
Matilda: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „galinga kova“.
Rimgaudė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „rimtai nuskambėjusi“ (rim – rimtas, gaud – gaudus, garsus).
Lapkričio 20 d. vardo dieną švenčia Feliksas, Jovydas, Laimis ir Vaidvilė.
Feliksas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „laimingas“.
Jovydas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „jodamas išvydo“ (jo – joti, vyd – (š-vydo).
Laimis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „laimingas“.
Vaidvilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „pasirodžiusi viltis“ (vaid – rodytis, vaidentis, vil – viltis).
Lapkričio 21 d. vardo dieną švenčia Alberta, Eibartė, Gomantas ir Honorijus.
Alberta: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „kilminga ir spindinti, žymi“.
Eibartė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „einanti kovoti“ (ei – eiti, bart – barti, kovoti, plg. rusų „borotsia“).
Gomantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „turintis gerą nuojautą ir sumanus“ (go – godoti, nujausti, mant – mantus, sumanus“).
Honorijus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „garbė, garbingas“.
Lapkričio 22 d. vardo dieną švenčia Cecilija, Cilė, Dargintė, Laimutis ir Steigintas.
Cecilija, Cilė: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „akla“.
Dargintė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „gynėja, daranti, kad apgintų“ (dar – daryti, gint – ginti)
Laimutis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „laimingas“.
Steigintas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „besistengiantis apginti“ (steig – labai norėti, steigtis, stengtis, gin – ginti).
Lapkričio 23 d. vardo dieną švenčia Adelė, Doviltas, Felicita, Klemensas ir Liubartė.
Adelė: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „kilminga“.
Doviltas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „duodantis viltį“ (do – dovis, davimas, vilt – viltis).
Felicita: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „laimė“.
Klemensas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „švelnus, malonus“.
Liubartė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „besiliaunanti kovoti, taiki“ (liu – liautis, bart – barti, kovoti).
vardaivardadieniaivardų reikšmės
Rodyti daugiau žymių