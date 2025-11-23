Vardų reikšmės: lapkričio 24–30 d. varduvininkai

Gerardas: germanų kilmės vardas, reiškiantis „tvirta ietis“ (ger – ietis, hart – kietas, stiprus).
Mantvinas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „protinga priežastis“ (mant – mantus, sumanus, vin – vaina, priežastis).
Žybartė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „žygiuojanti į kovą (žy – žygiuoti, bart – barti, kovoti, plg. rusų borotsia).
Lapkričio 25 d. vardo dieną švenčia Germilė, Kotryna ir Santautas.
Germilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „gera ir mylima“ (ger – geras, mil – pa-milti).
Kotryna: graikų kilmės vardas, reiškiantis „tyra, švari“.
Santautas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „su tauta“ (san – su, taut – tauta).
Lapkričio 26 d. vardo dieną švenčia Dobilas, Silva, Silvestras ir Vygantė.
Dobilas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis dobilą.
Silva: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „giria, miškas“.
Silvestras: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „girinis, miškų gyventojas“.
Vygantė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „daug mačiusi ir saugi, dievo saugoma“ (vyd – iš-vydo, gan – ganyti, saugoti).
Lapkričio 27 d. vardo dieną švenčia Girvydė, Maksimas, Skomantas, Virgilijus ir Virgis.
Girvydė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „girioje išvydusi“ (gir – giria, miškas, vyd – iš-vydo).
Maksimas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „labai didelis, didžiausias“.
Skomantas: ietuvių kilmės vardas, reiškiantis „rūpestingas ir sumanus“ (sko – skototis, rūpintis, stengtis, mant – mantus, sumanus).
Virgilijus, Virgis: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „skaistus, nekaltas“. Lapkričio 28 d. vardo dieną švenčia Rimgaudas, Stefanija, Steponas ir Vakarė.
Rimgaudas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „rimtai nuskambėjęs“ (rim – rimtas, gaud – gaudus, garsus).
Stefanija, Steponas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „karūna, vainikas“.
Vakarė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „vakarinė“.
Lapkričio 29 d. vardo dieną švenčia Butvydė ir Daujotas.
Butvydė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „budėjusi ir išvyusi“ (but – būti, budėti, vyd – iš-vydo).
Daujotas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „daug jojęs, nukeliavęs“ (dau – daug, jot – joti).
Lapkričio 30 d. vardo dieną švenčia Andriejus, Andrius, Dovainė ir Saugirdas.
Andriejus, Andrius: graikų kilmės vardas, reiškiantis „vyriškas, drąsus“.
Dovainė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „duota su priežastimi“ (do – dotas, dovis, davimas, vain – vaina, priežastis, kaltė).
Saugirdas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „savas ir garsus“ (sau – savas, gird – girdimas, garsus).
vardaivardadieniaivardų reikšmės
Rodyti daugiau žymių