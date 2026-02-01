Vardų reikšmės: vasario 2–8 d. varduvininkai

Kandidas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „baltas, be dėmės“.
Rytis, Rytys: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „rytinis“.
Valdas, Valdemaras: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „garsus valdovas“.
Vandenė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „vandens gyventoja“.
Vasario 3 d. vardo dieną švenčia Asta, Blažiejus, Blažys, Oskaras, Radvilas ir Radvilė.
Asta: iš Anastazija, graikų kilmės vardas, reiškiantis „prisikėlusi“.
Blažiejus, Blažys: graikų kilmės vardas, reiškiantis „lepus, nerangus“; slavų kilmės vardas, reiškiantis „palaimintas“.
Oskaras: anglosaksų kilmės vardas, reiškiantis „dievo ietis“.
Radvilas, Radvilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „radęs (-usi) viltį“ (rad – rado, vil – viltis).
Vasario 4 d. vardo dieną švenčia Andriejus, Andrius, Arvilė, Joana ir Vidmantas.
Andriejus, Andrius: graikų kilmės vardas, reiškiantis „vyriškas, drąsus“.
Arvilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „su viltimi“ (ar – taip pat, irgi, vil – viltis).
Joana: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „Jahvės išklausyta, palaiminta“.
Vidmantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „daug matęs ir sumanus“ (vid – iš-vydo, mant – mantus, sumanus).
Vasario 5 d. vardo dieną švenčia Agota, Birutė, Gaudvinas ir Ilona.
Agota: graikų kilmės vardas, reiškiantis „gera, kilni“.
Birutė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „byranti“ (reikšmė siejama su byrančiu sniegu arba su vaisingumu).
Gaudvinas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „garsi, plačiai žinoma priežastis“ (gaud – gaudus, garsus, vin – vaina, kaltė, priežastis).
Ilona: vengriškas vardo Elena variantas; Elena – graikų kilmės vardas, reiškiantis „šviesioji“ (helios – saulė, deglas, šviesa).
Vasario 6 d. vardo dieną švenčia Alkis, Darata, Dautartas, Titas, Živilė ir Žyvilė.
Alkis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis alką (šventa giraitė, aukojimo vieta).
Darata: graikų kilmės vardas, vardo Dorotėja trumpinys, reiškiantis „Dievo dovana“.
Dautartas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „daug kalbantis, kalbus“ (dau – daug, tar – tarti).
Titas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „laukinis karvelis“.
Živilė, Žyvilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „žygiuojanti su viltimi“ (žy – žygiuoti, vil – viltis).
Vasario 7 d. vardo dieną švenčia Jomantė, Ričardas, Romualdas ir Vilgaudas.
Jomantė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „sumani raitelė“ (jo – joti, mant – mantus, sumanus).
Ričardas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „galingas, tvirtas valdovas“.
Romualdas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „garbingai valdantis“.
Vilgaudas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „skambi viltis“ (vil – viltis, gaud – gaudus, garsus, skambus).
Vasario 8 d. vardo dieną švenčia Aldona, Daugvilė, Dromantas, Honorata, Jeronimas, Saliamonas ir Salys.
Aldona: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „aidas, skambesys“ (aldas). Kita versija: graikų kilmės, reiškiantis „palankumas, maloningumas“.
Daugvilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „daug besiviliantis (dau – daug, vil – viltis).
Dromantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „drovus ir protingas“ (dro – drovus, mant – mantus, sumanus).
Honorata: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „gerbiama“.
Jeronimas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „šventas vardas“.
Saliamonas, Salys: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „taikingasis“.
