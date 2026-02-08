Vardų reikšmės: vasario 9–15 d. varduvininkai

Algė: lietuvių kilmės vardas, vardo Algis moteriška versija, vardų Algimantas, Algirdas trumpinys. Algimantas – „sumaniai gaunantis atpildą“ (alg – alga, atlyginimas, atpildas, mant – mantus, sumanus). Algirdas – „visa girdintis“ arba „tas, apie kurį visi girdėjo“ (al – aliai vienas, gird – girdėti).
Apolonija: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „priklausanti Apolonui“ (Apolonas – romėnų ir graikų saulės šviesos dievas, muzikos, poezijos globėjas).
Erika, Erikas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „garbingas (-a) ir galingas (-a)“.
Marijus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „jūra“.
Vasario 10 d. vardo dieną švenčia Ada, Aušra, Elvyra, Gabrielius, Girvydas ir Vydgailė.
Ada: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „žmogus“; trumpinys iš Adomas. Germanų kilmės vardas, reiškiantis „kilminga“.
Aušra: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „aušra“.
Elvyra: ispanų kilmės vardas, reiškiantis „aukštoji, kilnioji“; arba germanų kilmės vardas, reiškiantis „kilni saugotoja“.
Gabrielius: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „Dievo karys, Dievas mano stiprybė“.
Girvydas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „girioje išvydęs“ (gir – giria, miškas, vyd – iš-vydo).
Vydgailė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „daug mačiusi ir stipri“ (vyd – iš-vydo, gail – gailas, stiprus).
Vasario 11 d. vardo dieną švenčia Adolfas, Algirdas, Algirdė, Evelina, Liucijus ir Teodora.
Adolfas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „kilmingas vilkas“.
Algirdas, Algirdė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „visa girdinti (-is)“ arba „tas (ta), apie kurį (-ią) visi girdėjo“ (al – aliai vienas, gird – girdėti).
Evelina: keltų kilmės vardas, reiškiantis „riešutas“.
Liucijus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „šviesa“.
Teodora: graikų kilmės vardas, reiškiantis „Dievo dovana“.
Vasario 12 d. vardo dieną švenčia Benediktas, Deimantė, Eulalija, Mantas ir Mantminas.
Benediktas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „palaimintas“.
Deimantė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „protinga deivė“ (dei – deivis, deivė, mant – mantus, sumanus); lietuvių kilmės vardas, reiškiantis brangakmenį deimantą.
Eulalija: graikų kilmės vardas, reiškiantis „gražiakalbė, iškalbinga“.
Mantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „sumanus“ (mantus).
Mantminas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „miminas kaip sumanus, protingas“ (mant – mantus, sumanus, min – minėti).
Vasario 13 d. vardo dieną švenčia Algaudas, Benignas, Kotryna, Loreta ir Ugnė.
Algaudas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „garsus, visiems žinomas“ (al – aliai vienas, gaud – gaudus, garsus).
Benignas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „malonus“.
Kotryna: graikų kilmės vardas, reiškiantis „tyra, švari“.
Loreta: itališka mažybinė vardo Laura versija; Laura: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „lauras“ (medis). Lauro lapai buvo pasiekimo ženklas, jais būdavo vainikuojami valdovai, sportininkai, menininkai.
Ugnė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis ugnį,
Vasario 14 d. vardo dieną švenčia Liliana, Lilijana, Saulė, Saulius ir Valentinas.
Liliana, Lilijana: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „lelija“.
Saulė, Saulius: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis saulę; hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „išmelstas (-a)“.
Valentinas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „gyvuojantis“.
Vasario 15 d. vardo dieną švenčia Girdenė, Girdenis, Jovita, Jurgina, Jurgita ir Vytis.
Girdenė, Girdenis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „girdintis (-i)“.
Jovita: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „dieviška, laiminga“; lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „jojanti su viltimi: (jo – joti, vilt – viltis).
Jurgina, Jurgita: graikų kilmės vardas, reiškiantis „žemdirbė“, vardo Georgina variantas.
Vytis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „vytis“ (karys, raitelis).
