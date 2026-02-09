Kodėl poros pykstasi dėl pinigų ir kaip to išvengti?

Finansinis saugumas poroje prasideda nuo bendros krypties, planavimo kartu ir aiškių susitarimų, kurie abiems suteikia daugiau stabilumo ir ramybės, sako „Luminor“ banko kasdienės bankininkystės vadovė Aušrinė Mincienė.
Pasak „Luminor“ banko ekspertės, poroje svarbu ne tik tai, kiek kuris uždirba, bet ir tai, kaip kartu priimami sprendimai bei planuojama ateitis.
„Finansinis saugumas poroje apima ne tik tai, kiek uždirbame. Jis prasideda nuo bendro matymo – kaip norime gyventi, kas mums svarbu ir kokius finansinius sprendimus norime priimti kartu. Valentino diena gali būti puiki proga su savo partneriu ar partnere pasikalbėti apie bendrą ateitį ir planus“, – kalba A. Mincienė.
Svarbiausia – kalbėtis
Ekspertė pastebi, kad skirtingi požiūriai į išlaidas, taupymą ar kitus finansinius sprendimus porose yra natūralūs, tačiau svarbiausia – gebėjimas juos suderinti. Atviras ir ramus pokalbis apie pinigus padeda geriau suprasti vienas kito lūkesčius ir iš anksto susitarti dėl prioritetų.
„Kai partneriai apie finansus kalbasi planuodami ateitį, o ne tik susidūrę su problema, sprendimai tampa lengvesni, o kasdienybėje atsiranda daugiau ramybės ir pasitikėjimo“, – teigia A. Mincienė.
Per dideli įsipareigojimai gali tapti našta
Kita dažna situacija – per greitai ir per drąsiai prisiimami finansiniai įsipareigojimai.
Neretai poros sprendimus priima emocijų vedamos. Pavyzdžiui, norisi greičiau įsigyti didesnį būstą ar atsinaujinti automobilį, tačiau ne visada įvertinama, kaip pasikeistų finansinės galimybės, jei netikėtai sumažėtų pajamos, išaugtų būtinosios išlaidos ar pasikeistų šeimyninė situacija. Tokiais atvejais finansiniai įsipareigojimai gali tapti ne tik finansiniu, bet ir emociniu išbandymu porai.
„Įsipareigojimai savaime nėra blogis, tačiau svarbu, kad jie būtų apgalvoti ir atitiktų abiejų partnerių galimybes. Pora turi jaustis saugiai ne tik šiandien, bet ir rytoj, kai aplinkybės gali pasikeisti“, – pastebi „Luminor“ ekspertė.
Planavimas netikėtoms situacijoms
Dar viena dažnai pamirštama, bet itin svarbi tema – pasiruošimas netikėtoms situacijoms. Liga, darbo netekimas, didesnės nenumatytos išlaidos ar kiti gyvenimo pokyčiai gali ištikti kiekvieną iš mūsų, tačiau poroms neretai sunku apie tai kalbėtis, nors iš anksto aptarti sprendimai gali tapti papildomu saugumo ir rūpesčio ženklu.
Vis dėlto finansinis saugumas prasideda būtent nuo pasirengimo, sako ekspertė. Aiškūs susitarimai, kaip elgtis krizės atveju, kokio dydžio finansinį rezervą („pagalvę“) norima turėti ir kaip būtų perskirstomos atsakomybės, leidžia poroms jaustis tvirčiau kasdienybėje.
„Kalbėti apie galimus scenarijus nereiškia būti pesimistais – tai reiškia rūpintis vienas kitu ir planuoti atsakingai. Kai iš anksto žinome, kaip elgtumėmės vienoje ar kitoje situacijoje, mažiau nerimaujame ir jaučiame didesnį stabilumą“, – pabrėžia A. Mincienė.
Tai kaipgi poroje pasiekti finansinį saugumą?
Pasak „Luminor“ atstovės, svarbiausia poroje ne tai, ar partneriai turi bendrą banko sąskaitą, ar kiekvienas valdo savo biudžetą atskirai. Kur kas svarbiau, kad santykiuose vyrautų bendras matymas, aiškūs tikslai ir pagarbus susitarimas, kaip planuojamas kasdienis gyvenimas. Kai finansiniai sprendimai priimami drauge, atsiranda daugiau pasitikėjimo vienas kitu ir mažiau netikėtumų, o santykiai tampa tvirtesni.
„Finansinis saugumas atsiranda tada, kai poroje turime bendrą kryptį ir kartu planuojame ateitį. Tai suteikia daugiau ramybės ne tik pinigų klausimais, bet ir santykiuose apskritai – o Valentino diena yra puiki proga tai švęsti“, – sako A. Mincienė.
