Vyrų plaukų fetišai: pakeitus šukuoseną gali net iširti santykiai

„Ilgi plaukai nuo senų laikų buvo laikomi moteriškumo ir seksualumo simboliu, todėl nereikia skubėti jais atsikratyti. Nusikirpusi plaukus moteris praranda ir dalį žavesio“, – pataria grožio ekspertė, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Pasak O. Kerinaitės, moterys iš prigimties nori būti gražios ir, taip jau gamtos nulemta, stengiasi patikti vyrams, o plaukai jų grožiui ir moteriškumui turi didžiulę įtaką, net jei to nesuprantame ar prieštaraujame.
„Plaukai yra vienas pirmųjų dalykų, kuriuos pastebime žvelgdami į žmogų, paskui jau pamatome veido formą, odą, kūną, todėl patrauklumui plaukai itin reikšmingi. Pasąmoningai vyrams ilgi moters plaukai siejasi su jaunyste, moteriška energija, seksualumu, švelnumu, todėl pasitaiko, kad jie net prašo mylimųjų nekirpti plaukų trumpai ar kardinaliai nekeisti jų spalvos. Per daugiau nei 15 darbo metų yra buvę istorijų, kai moteriai nusikirpus ar visiškai kitaip nusidažius plaukus iširdavo santykiai.
Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad vyro negebėjimas priimti naujos moters šukuosenos yra radikalus, tačiau reikėtų pažvelgti giliau. Jei moteris žino, kad jos vyrui patinka ilgi ir tam tikros spalvos plaukai, pokytis lemia ne tik vyro potraukio sumažėjimą, bet ir jausmą, kad moteris nenori jam patikti, nenori būti tokia, kokios jis geidžia, o tai lemia atšalimą santykiuose“, – atskleidžia pašnekovė, daugiau nei dešimt metų dirbanti grožio srityje.
Plaukai išduoda mūsų emocinę būseną
Psichologija besidominti plaukų koloristė pažymi, kad trumpi moters plaukai visuomet buvo tam tikro pasipriešinimo ir vidinės kovos ženklas. „Jei ilgi plaukai simbolizuoja moteriškumą, grožį, seksualumą, kuris slypi moters prigimtyje, tai trumpi plaukai yra labiau apie stilių, madą, ryškumą, norą pasipriešinti nusistovėjusioms normoms (prisiminkime pankiškas šukuosenas).
Ką jaučiame, išgyvename savo viduje, tą ir transliuojame išorėje, todėl mūsų plaukai gali labai daug ką papasakoti. Vien pagal moters šukuoseną galima nuskaityti, kokia jos emocinė būsena, ar ji jaučia nerimą, ramybę, pasipriešinimą, dvejonę ar džiaugsmą, norą būti pastebėta ar kažką paerzinti, kažkam kažką įrodyti. Daug ką atskleidžia vien plaukų spalva, – sako profesionalė. – Jei dažomės raudonai, norime būti pastebėtos, jei baltomis, pilkomis spalvomis – rodome savo švelnumą, jei pasirenkame juodą spalvą – norime pasislėpti ir aplinkiniams siunčiame signalą, kad geriau prie mūsų nelįsti. Reikėtų labai gerai pagalvoti apie siunčiamą žinutę, taip pat – apie kardinalius pokyčius iš vienos spalvos į kitą.“
Šv. Valentino dienos šukuosenos
Grožio salono „OK studija“ įkūrėja šv. Valentino dienos proga ragina pradėti dovanoti ne balionus ar širdeles, bet dovaną vidui, gerai savijautai – „aš girdžiu, kas tau patinka, žinau, ko tu nori.“
„Skirkime laiko savo grožiui, plaukams. Jei santykiai yra ramūs, gražūs, viskas nugludinta, kodėl per šv. Valentino dieną neįnešus ugnelės? Galime paišdykauti ir, pavyzdžiui, susikurti netikėtą įvaizdį su garbanomis arba ištiesintais plaukais, ar pasipuošti netvarkingu kuodu. Jei santykiai įtemptesni, esame pavargę, neramūs nuo kovų darbuose, įneškime ramios, elegantiškos, bet gundančios romantikos su viliojančiai banguotais plaukais.
Jei esame visko pertekę arba kasdien stebiname tobulu įvaizdžiu, ateikime į pasimatymą ar pas mylimąjį su šlapiais, kiek netvarkingai krentančiais ir erotiškai atrodančiais dar drėgnais plaukais, lyg ką tik iš dušo. Visi gebame pajusti, perprasti, ko nori mūsų antroji pusė ir nuoširdžiai pradžiuginti, nesekant prekybos centrų reklaminiais pasiūlymais“, – patarimais dalijasi O. Kerinaitė.
Grožio ekspertė pažymi, kad ypatingoms progoms ir tikrai norint nudžiuginti vyrą, lengvai krentantys, laisvi arba, kitaip sakant, palaidi plaukai visuomet geresnis pasirinkimas, nei susukti į kuodą ar surišti į uodegą, kas dažnai asocijuojasi su buitimi arba darbu.
„Kada mes susisukame kuodą? Kai einame tvarkytis, gaminti ar kažką dirbti – kad netrukdytų, neblaškytų. Be to, surišti plaukai gali sendinti, nes atveria plaukų liniją, kuri greičiau žyla, gali matytis plaukų praretėjimai. Jei norime susirišti plaukus, geriau būtų „netyčia“ palikti kelias sruogas aplink veidą, taip pat kuodą sukti netvarkingai. Kad įvaizdis primintų lengvumą, laisvumą. Juk, kaip sakoma, kuo stipriau vyras glaudžia moterį, tuo netvarkingesnė lieka jos šukuosena, – žaviai primerkia akį ir šypteli pašnekovė. – Žinoma, po garbanojimo, tiesinimo ar vėlimo reikia plaukus labiau palepinti kondicionieriumi, kauke, aliejuku, nenuplaunamu serumu ar kitomis priemonėmis.“
Plaukai ir mistika
„Pasileisdamos plaukus mes grįžtame prie prigimtinio moteriškumo ir seksualumo, kai už nugaros paliekame visus rūpesčius ir buitį, – juk dažniausiai plaukus sukeliame, surišame, kad jie netrukdytų tvarkantis namuose ar gaminant valgyti. O kai moteris nori išeiti iš namų, pasilinksminti, pasipuošti, viskas prasideda nuo plaukų plovimo ir jų šukavimo.
Dažnai apie laimingą, švytinčią moterį sakoma „pasileido plaukus“, o ji tiesiog susitvarkė, išplovė ir tinkamai išdžiovino plaukus, grįžo į moteriškumą, pasirinko save. Neretai taip nutinka po skyrybų, – kalba O. Kerinaitė. – Manau, nereikėtų tikėti, jog nukirpdamos plaukus atsikratysime tam tikrų traumų, nesėkmių, už nugaros paliksime blogą etapą ir pan. Sunkumus reikia spręsti, o traumas gydytis.
Nuo pat pradžių savo salone siekėme sukurti antrus namus, kuriuose moterys galėtų atsipalaiduoti, sulaukti padrąsinimo, įsikvėpti ir pasisemti energijos arba tiesiog jaukiai patylėti. Visuomet stengiuosi sukurti saugią erdvę, kurioje moteris išsikalbėtų, todėl kai norima kardinalių pokyčių, visada išsiaiškinu, kodėl. Dažniausiai nusirėžti plaukų neprireikia, bet reikia imtis kitų veiksmų, kurie išveda iš aukos pozicijos – atsisukti į save, pasirūpinti savimi, rinktis gražius rūbus, makiažą ir kt.
Mūsų salone daug dėmesio skiriama dvasinei sričiai tobulinti, kad atėjęs klientas pailsėtų, gautų patarimų, vertingos informacijos. Kartais pakanka palaikymo, patylėjimo kartu, kad žmogus pasijaustų ne vienas, atgautų ramybę, patirtų teigiamų emocijų, būtent todėl salone skamba meditacinė muzika. Ne veltui mūsų grožio studija pavadinta „OK“.
Pradžioje tai tebuvo mano inicialai, tačiau ilgainiui „OK“ tapo mūsų filosofija – teigiamos emocijos, pozityvumas, lengvumas, nuoširdumas, atvirumas. Šv. Valentino dienos proga linkiu moterims labiau save mylėti, susidraugauti su savimi. O kai susidraugauji, atrasti žmogų, kuris su tavimi draugauja, ir būti su juo.“