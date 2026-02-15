Vardų reikšmės: vasario 16–22 d. varduvininkai

Julijona, Julijonas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „garbanius (-ė)“.
Laimutis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „laimingas“.
Tautvydas, Tautvydė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „matomas (-a) tautos“ (taut – tauta, vyd – iš-vydo).
Vasario 17 d. vardo dieną švenčia Aleksas, Donata, Donatas, Vaišvilas ir Viltė.
Aleksas: trumpinys iš Aleksandras; graikų kilmės vardas, reiškiantis „gynėjas“.
Donata, Donatas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „dovanotas (-a)“.
Vaišvilas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „vaišingas ir teikiantis viltį“ (vaiš – vaišės, vilt – viltis).
Viltė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „viltis“.
Vasario 18 d. vardo dieną švenčia Bernadeta, Gendrė, Lengvenis ir Simeonas.
Bernadeta: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „stipri kaip lokys“; mažybinė vardo Bernardas versija.
Gendrė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „ta, kurios pasigendama, ilgimasi“ (gend – pasi-genda).
Lengvenis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „lengvas“.
Simeonas: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „išklausymas“ („Dievas išklausė“).
Vasario 19 d. vardo dieną švenčia Konradas, Nida, Šarūnas ir Zuzana.
Konradas: germanų kilmės vardas, reiškiantis „drąsus patarimas“ (kuon – drąsus, ryškus, rad – patarti).
Nida: lietuvių kilmės vardas, kilęs iš vietovardžio Nida.
Šarūnas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „greitas“ (šarus).
Zuzana: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „lelija“.
Vasario 20 d. vardo dieną švenčia Aidas, Eitvydė, Leonas ir Visgintas.
Aidas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis aidą.
Eitvydė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „eidama išvydo“ (ei – eiti, vyd – iš-vydo).
Leonas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „liūtas“.
Visgintas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „visus ginantis“ (vis – visi, gint – ginti).
Vasario 21 d. vardo dieną švenčia Eleonora, Feliksas, Kęstutis ir Žemyna.
Eleonora: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „Dievas mano šviesa“.
Feliksas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „laimingas“.
Kęstutis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „kenčiantis, kantrus“.
Žemyna: senovės lietuvių žemės deivės vardas.
Vasario 22 d. vardo dieną švenčia Darvydas, Elvinas, Gintautė ir Margarita.
Darvydas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tas, kurio darbus visi mato“ (dar – daryti, vyd – iš-vydo).
Elvinas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „kilmingas draugas“.
Gintautė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tautos gynėja“ (gint – ginti, taut – tauta).
Margarita: graikų kilmės vardas, reiškiantis „perlas“.
