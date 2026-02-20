Paprastai, bet neprastai: 22 pigūs būdai, kaip pagerinti savo gyvenimo kokybę

Štai 22 būdai, kaip žmonės į gerą pakeitė savo gyvenimus, imdamiesi pačių paprasčiausių priemonių.
1. Ne kruopštus, o dažnas tvarkymasis
Galvodami apie ruošos darbus įsivaizduojame, kad tai yra ilgas ir nuobodus darbas, tačiau kai kurie žmonės į tvarką žiūri kaip į žaidimą. Iš pažiūros ilgą darbą galima skaidyti į keletą etapų: prabėgomis išplauti keletą indų, pavalytį paviršius ir eiti savais keliais. Kartojant keletą kartų per dieną, toks trumpas darbelis gali žymiai pagražinti jūsų erdves.
Lygiai taip pat galima išnaudoti laukimo laiką. Pavyzdžiui, meskite sau iššūkį: „Kiek galiu išvalyti kol orkaitėje kepa maistas?“ ir nustebsite, kiek darbų galite nudirbti per šį laiką!
2. Vienodi drabužiai urmu
Keistas, tačiau praktiškai skambantis patarimas: mėgiamus drabužius pirkite urmu. Radę jums patikusius marškinėlius ar džinsus, nesidrovėkite pirkti keleto vienetų tokių pačių ar skirtingų spalvų. Tokiu būdu visuomet turėsite ką apsirengti ir žinosite, jog susidėvėjus vienerioms kelnėms nereikės verstis per galvą parduotuvėse ieškant tokių pačių.
Jeigu mėgstate siūti, galite vieną sau patinkantį modelį pasisiūti iš kelių skirtingų audinių, tuomet turėsite drabužį visoms progoms ir niekada nebus nuobodu jį vilkėti.
3. Skaitykite instrukcijas
Retai kada pareigingai perskaitome naujų daiktų instrukcijas, o reikėtų! Kiekvieno naujo prietaiso instrukcijoje yra pateikiami priežiūros reikalavimai ir dažniausių problemų sprendimai. Tai užtrunka apie 5–10 minučių ir tikrai užtikrina ilgesnį daugelio daiktų tarnavimo laiką.
O jeigu estate linkę išmesti popierines instrukcijas, nes jos užima daug vietos, visada galite rasti jas internete. Išsisaugokite jas PDF formatu atskirame kompiuterio aplanke ir visuomet turėsite informaciją po ranka!
4. Dantų siūlas padeda sutaupyti dantistui
Kartais pamirštamas ir nuvertinamas dantų higienos įrankis – tarpdančių siūlas. Jis pasiekia šepetėliu neprieinamas vietas. Taip pat apsaugo nuo ėduonies bei kitų dantų ligų. Tad ši priemonė galiausiai gali padėti jums sutaupyti šimtus dantisto sąskaitoms.
5. Dėkingumo praktika
Džiaukitės tuo, ką turite. Dažnai žmonės stato save į aukos poziciją galvodami tik apie tai, ko neturi ir norėtų turėti. Daugiau dėkingumo parodykite daiktams ir žmonėms, kuriuos turite. Nė nepastebėsite, kaip pagerės jūsų nuotaika, gyvenimas atrodys gražesnis, o turtai patys pas jus atplauks!
6. Dienoraščio rašymas
Dar vienas vidinis darbas su savimi gyvenimo kokybės gerinimui yra dienoraščio rašymas. Ši veikla padeda išlieti emocijas, palikti prisiminimus ir pažiūrėti į save iš šalies. Pradėję rašyti dienoraštį nustebsite supratę, kiek daug gerų dalykų jums nutinka ir kaip puikiai su jais mokate susitvarkyti, imsite labiau vertinti savo vidinį pasaulį.
7. Patiekalų planavimas po apsipirkimo
Labiau įprasta yra pirmiau susiplanuoti patiekalus ir tik tada jiems apsipirkti, tačiau čia pateikiamas įdomesnis variantas: patariama nusipirkti produktus, kuriems taikoma akcija, ir tik tuomet susiplanuoti, ką galima iš jų pagaminti. Taip ne tik sutaupysite, bet ir išmėginsite savo kūrybiškumą.
8. Pirmas dalykas ryte – vanduo
Kiekvieną rytą pirmiausia išgerkite pilną stiklinę vandens. Tai juokingai paprasta ir beveik nieko nekainuoja, bet kartais pažadina geriau nei kava, padeda odai ir tiesiog leidžia visą dieną jaustis mažiau vangiai.
9. Pirkite visada vienodas kojines
Pirkite vienodas kojines, taip niekada neteks išmesti kojinių vien dėl to, kad viena iš jų pasimetė ar suplyšo. Negana to, visada lengvai rasite porą ir sutaupysite laiko, nes nereikės rūšiuoti.
10. Drabužių taisymas ir kojinių lopymas
Šiais laikais drabužių lopymas yra visiška atgyvena, tačiau be reikalo! Daug mažiau pinigų išleisite siuvimo reikmenims nei naujiems drabužiams, be to, jūsų rankų darbas drabužiams suteiks naujų spalvų, o taip pat sumažinsite neigiamą poveikį aplinkai.
11. Knyga vietoje telefono
Laiką, kurį leidžiate naršydami internete, paskirkite knygos skaitymui.
12. Prieš įjungdami indaplovę paleiskite karštą vandenį
Leiskite vandenį į kriauklę, kol jis bus karštas, ir tik tada įjunkite indaplovę. Tokiu būdu pirmasis skalavimas bus atliekamas labai karštu vandeniu. Naudojant šį triuką jūsų indai bus akivaizdžiai švaresni net ir naudojant pigesnes indaplovių priemones.
13. Knygų ieškokite bibliotekoje
Jeigu jūsų hobis yra skaityti knygas – nepraleiskite progos jas pasiimti iš bibliotekos. Taip ne tik sutaupysite pinigų, bet ir turėsite progą pasivaikščioti, jeigu biblioteka yra netoli jūsų namų.
14. Nelaikykite telefono miegamajame
Jei sunkiai pavyksta atsikelti iš lovos ar sunkiai miegate, viena iš priežasčių gali būti jūsų priklausomybė nuo telefono. Naudokite paprastą žadintuvą, o telefoną išneškite į kitą kambarį, taip kils mažiau pagundų. Arba galite nusistatyti žadintuvą telefone, bet jį pasidėti kitame kambaryje arba kuo toliau nuo lovos: būsite priversti atsikelti ir nueiti išjungti žadintuvo. Grįžti į lovą nebenorėsite!
15. Maistą gaminkite nuo nulio
Naminis maistas, pagamintas pačių rankomis, yra pigesnis, skanesnis ir sveikesnis. Negana to, jį labiau vertinsite kaip savo paties darbo vaisių.
16. Einat iš kambario? Su savimi pasiimkite vieną daiktą
Net jei estate labai pavargę po ilgos dienos, eidami iš kambario pakeliui paimkite bent vieną daiktą: pavyzdžiui, puodelį ar šiukšlę. Rezultatas aiškiai pasimatys jei estate judrus žmogus – visos šiukšlės kaipmat „pačios dings iš kambario“.
17. Užsisakykite maistos produktus internetu, o atsiimkite patys
Maisto produktų pirkimas internetu padeda geriau apgalvoti savo pirkinius ir nesusivilioti dalykais, kurių jums nereikia. O kad sutaupytumėte pristatymo išlaidoms, užsakymą atsiimkite patys.
18. Rūbus pirkite iš antrų rankų
Dėvėtų drabužių parduotuvėse galima rasti tikrų perliukų už mažas kainas. Negana to, drabužiui atsibodus galite perleisti į kitas rankas ar netgi parduoti.
19. Ieškokite atiduodamų daiktų
Jei ketinate pirkti brangų prietaisą, nepatingėkite pasiteirauti artimųjų, galbūt jie turi būtent jums reikiamą daiktą, kurio patys nebenaudoja. Gyvename vartotojiškoje visuomenėje, todėl visada yra didelė tikimybė, jog artimieji turi daiktų, kurių nenaudoja ir gali perleisti jums. Socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, Facebook, galima rasti grupių, kuriose žmonės siūlo atiduoti nereikalingus daiktus. Taip pat apsvarstykite galimybę pasiskolinti, jeigu daikto reikia trumpam.
20. Naudokitės nemokamomis sveikatos patikromis
Pasinaudokite kasmetine sveikatos patikra, kraujo tyrimais, akių patikra ir kitomis prevencinėmis paslaugomis, kurios suteikiamos nemokamai. Šie prevenciniai vizitai ilgainiui gali jums sutaupyti pinigų ir sveikatos. Galima greičiau nustatyti sveikatos problemas, kol jos netapo tikra grėsme.
21. Prieš pirkdami susitvarkykite turimus daiktus
Kai norisi nusipirkti kažką, ko nereikia, pirmiausia susitvarkykite jau turimus daiktus. Galimas daiktas, jog kuisdamiesi sandėliukyje rasite įdomesnių daiktų ir pradėtų projektų, kurių dar neįgyvendinote.
22. Meditacija
Paskutinis, bet ne prasčiausias patarimas yra medituoti. Žmonės kalba, jog po kelių meditacijos dienų jie daug labiau vertina viską gyvenime. Spalvos tampa ryškesnės, laikas su artimaisiais atrodo vertingesis, ir jaučiamas didesnis dėkingumas tai akimirkai, kurioje esate dabar.
Parengta pagal BuzzFeed