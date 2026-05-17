Vardų reikšmės: gegužės 18–24 d. varduvininkai

Erdvilas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „didelė viltis“ (erd – erdvus, didelis, vil – viltis).
Erikas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „garbingas ir galingas“ (era – garbė, richi – galingas).
Julita: prancūzų kilmės vardas, reiškiantis „jauna, jaunatviška“.
Rytė: lietuvių kilmės vardas, kilęs iš žodžio „rytas“.
Venancijus, Venantas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „medžiojantis“.
Gegužės 19 d. vardo dieną švenčia Celestinas, Gilvinas (Gilvynas), Jovaras, Prudencija, Skaistis ir Taura.
Celestinas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „dangiškas“.
Gilvinas (Gilvynas): lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „skaudi priežastis“ (gil – gilti, skaudinti, vin– vaina, priežastis, kaltė“).
Jovaras: lietuvių kilmės vardas, kilęs iš medžio pavadinimo. Taip vadinama juodoji tuopa, platanalapis klevas arba paprastasis skroblas.
Prudencija: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „protingumas, įžvalgumas“.
Skaistis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „skaistus, šviesus, doras“.
Taura: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tauri, kilni“.
Gegužės 20 d. vardo dieną švenčia Akvilas, Alfreda, Aras, Aušrys, Bernardinas, Eidvilas ir Vygintė.
Akvilas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „erelis“.
Alfreda: senovės germanų kilmės vardas, reiškiantis „elfo patarimas“.
Aras: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „erelis“.
Aušrys: lietuvių kilmės vardas, kilęs iš žodžio „aušra“.
Bernardinas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „stiprus kaip lokys“. Mažybinė vardo Benardas versija.
Eidvilas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „greita viltis“ (eid – eiklus, vil – viltis).
Vygintė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „matoma gynėja“ (vyd – iš-vydo, gint – ginti).
Gegužės 21 d. vardo dieną švenčia Teobaldas, Vaidevutis, Valentas ir Vydmina.
Teobaldas: germanų kilmės vardas, reiškiantis „narsi liaudis“.
Vaidevutis (Vaidivutis): sulietuvintas prūsų kilmės vardas, reiškiantis „žinantis“ (vaidevis); pirmojo prūsų kunigaikščio vardas.
Valentas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „gyvuojantis“.
Vydmina: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „matoma ir minima“ (vid – iš-vydo, min – minėti).
Gegužės 22 d. vardo dieną švenčia Aldona, Eimantas, Elena, Julija ir Rita.
Aldona: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „aidas, skambesys“ (aldas). Kita versija: graikų kilmės, reiškiantis „palankumas, maloningumas“.
Eimantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „greitas ir sumanus“ (ei – eiti, mant – mantus, sumanus).
Elena: graikų kilmės vardas, reiškiantis „šviesioji“ (helios – saulė, deglas, šviesa).
Julija: graikų kilmės vardas, reiškiantis „garbanė“. Kita versija: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „atsidavusi Jovei“ (Jupiteriui, dangaus ir griaustinio dievui).
Rita: graikų kilmės vardas, reiškiantis „perlas“ (trumpinys iš Margarita).
Gegužės 23 d. vardo dieną švenčia Deziderijus, Gertautas, Ivona ir Tautvydė.
Deziderijus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „laukimas, troškimas“.
Gertautas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „geras tautai“ (ger – geras, taut – tauta).
Ivona: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „kukmedžio lankas“.
Tautvydė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „matoma tautos“ (taut – tauta, vyd – iš-vydo).
Gegužės 24 d. vardo dieną švenčia Gerardas, Gina, Joana, Vilmantas ir Vincentas.
Gerardas: germanų kilmės vardas, reiškiantis „tvirta ietis“.
Gina: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „gynėja“.
Joana: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „Jahvės išklausyta, palaiminta“.
Vilmantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „sumanus ir teikiantis vilties“ (vil – viltis, mant – mantus, sumanus).
Vincentas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „nugalintis“.
