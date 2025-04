Gausi dešimtuką – nupirksim žaislą? Įspėjo, kodėl taip vaikų geriau neauklėti

Europos šalims vis labiau griežtinant mobiliųjų telefonų naudojimą mokyklose, Lietuvoje netylant diskusijoms apie telefonų draudimą pamokų metu, visuomenės žmonių akys nukrypsta į asmeninį vaikų laiką. Žaislų prekės ženklo „Lapute.lt“ įkūrėja Lina Janulevičienė teigia: tyrimai rodo, jog tam, kad vaikas jaustųsi mylimas ir reikalingas, jam reikia 10–20 minučių nepertraukiamo dėmesio per dieną – tokio dėmesio, kuris skirtas tik vaikui: be telefono pertraukėlių, be minčių apie vakarienę ir pan., rašoma pranešime žiniasklaidai.