Akies vėžiu susirgusio 1,5 m. Adomo mama: „Norėčiau pabusti iš šio baisaus sapno“

Deja, ši liga Lietuvoje negydoma, tad berniuko mama su ašaromis akyse kreipiasi į visus geros valios žmones, kad jie suteiktų viltį jos sūneliui gydytis akių klinikoje Šveicarijoje, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Nors pats gydymas yra kompensuojamas, tačiau skrydžių, apgyvendinimo ir kitos būtiniausios išlaidos per metus siekia bent 30 000 eurų, o gydymas dažnai užtrunka ne mažiau kaip penkerius metus. Pirmasis Adomo vizitas numatytas birželio 5 dieną.

Dar vasario mėnesį Adomo mamytė Gabija pastebėjo, kad sūnus pradėjo žvairuoti. Kadangi giminėje tokį atvejį turi, moteris stipriai neišsigando, tačiau iškart užsiregistravo akyčių patikrai.

Vizito metu gydytoja, atidžiai apžiūrėjusi akytę, pastebėjo pilką darinį.

„Gavome skubų siuntimą į Kauno klinikas, kad akytės būtų išsamiai ištirtos. Oftalmologė iškart išsakė savo įtarimus – Adomėliui akies vėžys. Savaitę praleidome ligoninėje, kur mums buvo atlikti išsamūs tyrimai ir galiausiai retinoblastomos diagnozė buvo patvirtinta.

Abi Adomo akytės yra pažeistos: dešinėje aptikti du mažesni – 2 ir 3 milimetrų – augliukai, o kairės akies situacija kur kas prastesnė – aptiktas 10 milimetrų auglys su skysčių sankaupomis bei tinklainės atšoka. Ta akimi Adomas visai nemato.

Kaip tai priimti? Kaip gyventi žinant, kad tavo mažylis nebemato pasaulio visomis spalvomis? Jis dar net nespėjo suvokti, kaip atrodo gyvenimas, o jau turi kovoti už jį...“, – graudinasi berniuko mamytė.

Savaitė, praleista Kauno klinikose laukiant gydytojų verdikto, Gabija prisimena, buvo nežmoniškai sunki. „Aš buvau absoliučiai be miego, tiesiog blaškiausi naktimis iš nerimo ir širdies skausmo. Aš tikėjausi, kad tai tiesiog labai baisus sapnas, iš kurio galiausiai pabusiu. Nesinorėjo priimti, kad tai tikra, kad tai vyksta su mumis. Mūsų gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis. Be galo sunku, be galo...

Mes gyvenome paprastą, ramų šeimos gyvenimą, augindami du nuostabius vaikus – Adomėlį ir jo sesutę Lėją, kuri rugsėjį pradės lankyti pirmą klasę... Niekaip galvoje nesutelpa mintys, kaip viską reiks suderinti. Dukrytė turi stebėti, kaip mama verkia, kaip brolis keliauja į ligoninę. Tai palieka randus visų širdyse. T

okias istorijas matydavau televizoriaus ekrane ir niekada net minties nebūdavo, kad taip gali nutikti ir mums. Kaip mums pasakė gydytoja, ištraukėme nelaimingą bilietą“, – verkdama pasakoja Gabija.

Lietuvoje Adomui buvo paskirti trys chemoterapijos kursai, kaip tik šiomis dienomis berniukui Kauno klinikose yra taikomas paskutinis iš jų. Gydytojai, nustatę berniuko diagnozę, šeimą iškart informavo, kad Lietuvoje ši vėžio forma nėra gydoma, tad vienintelė galima išeitis – keliauti į Šveicariją.

„Kai tik išgirdau Adomo diagnozę, iškart lindau į internetą ir ėmiau ieškoti vaikų, sergančių ta pačia liga, istorijų. Ir man iškart paieška išmetė informaciją, kad „Mamų unija“ globoja tokius vaikus ir finansuoja jų keliones į Šveicarijos klinikas pas tos šalies gydytojus. Pamačiau, kad esame ne vieninteliai ir apsidžiaugiau radusi, kur galiu kreiptis pagalbos.

Taip pat jau teko pabendrauti ir su vieno „Mamų unijos“ globojamo berniuko Gustuko tėveliais, kurie pasidalino savo konspektais, kaip reiks pasiekti Šveicarijos akių kliniką, ko tikėtis nuvykus, kokių dokumentų mums prireiks“, – sako Gabija.

Dabar belieka sulaukti tik geradarių paramos, nes tokia didelė suma – vizitams į Šveicariją gali prireikti ir gerokai virš 100 000 eurų – šeimai yra neįveikiamas iššūkis.

„Mūsų Adomas spinduliuoja nepaprastą šilumą, jis visus žmones – ir pažįstamus, ir nepažįstamus – džiugina savo nuoširdžia šypsena, jis be galo linksmas, švelnus, jautrus berniukas. Adomui labiausiai patinka būti gryname ore, žaisti, tyrinėti, šokinėti per balas.

Jis be galo žingeidus, viskuo domisi. Ir be galo myli savo sesutę Lėją, su kuria jį sieja ypatingas, širdį virpinantis ryšys. Jie ne tik žaidimų draugai – tarp jų jau dabar yra tikra broliška meilė, kurią jaučia kiekvienas juos stebintis“, – pasakodama graudinasi Gabija.

Šiuo metu paramos ir labdaros fondas „Mamų unija“ globoja keturis akies vėžiu sergančius vaikus, kurie gerų žmonių paramos dėka sėkmingai šią ligą gydosi Šveicarijoje pas geriausius šios srities specialistus.

„Galbūt su rimtomis bėdomis nesusidūrę žmonės nesupras, bet galiu tik pasidžiaugti, kaip gerai, kad egzistuoja tokie paramos fondai, kurie padeda nelaimės ištiktiems vaikams. Vos išgirdusi diagnozę, aš buvau be galo pasimetusi, nežinojau, net ko griebtis.

Pakalbėjus su „Mamų unija“, viskas susidėliojo į vietas. Tokių pinigų, kokių prireiks gydytis Šveicarijoje, mes neturime, tad labai tikimės, kad visi geri žmonės išgirs mūsų pagalbos šauksmą ir birželio 5 dieną mes galėsime išskristi į pirmąjį vizitą“, – sako Gabija.

Paramos ir labdaros fondas „Mamų unija“

SEB bankas: LT61 7044 0600 0696 0787

SWIFT kodas: CBVILT2X

Paskirtis: Adomo gydymui

Aukojant per paypal sistemą:

egle@mamuunija.lt