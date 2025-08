Kuria ateities „miestą“ – jame pagalba bus teikiama ypatingiems vaikams ir jų šeimoms

Sukūrė „miestą“ vaikams

Kaip pasakojo Panevėžio socialinių pokyčių centro skyriaus „Harmonijos miestas“ direktorė Lina Trebienė, projektą įgyvendinti pradėjo Jaunuolių dienos centras, kuris 2024-ųjų pabaigoje, praplėtus teikiamų paslaugų spektrą, tapo Panevėžio socialinių pokyčių centru.

„Harmonijos miestas“ suprojektuotas tarsi mažas miestas – su gatvėmis, skverais ir aikštėmis. Kabinetai „mieste“ primena „namus“: logopedo kabinetas čia tapo „Kalbos namais“, psichologo – „Paslapčių namais“, slaugytojo – „Miesto klinika“. Užimtumo erdvės pavadintos „Pojūčių stotele“, „Spalvų namais“. Dienos centre įrengti vaikų pamėgtų personažų – „Mikės Pūkuotuko“, „Hario Poterio“ – namai.

„Kūrėme vietą vaikams, kurioje jie jaustųsi jaukiai. Juk „Harmonijos miestas“ nėra tik pastatas, čia bus teikiama kompleksinė pagalba šeimoms, auginančioms vaikus, turinčius negalią. Profesionalų pagalba ir palaikymas dažnai šeimai suteikia vilties žvelgti į ateitį be baimės“, – pasakojo L.Trebienė.

Kompleksinių paslaugų centre bus laukiami vaikai nuo gimimo iki 18 metų ir jų šeimos.

Praėjusiais metais „Europos burių“ konkurse projektas „Harmonijos miestas“ buvo apdovanotas „Už investicijas į žmogų“ kategorijoje, jam savo balsus atidavė ir portalo „Lrytas.lt“ skaitytojai. Kaip projektas pasikeitė per metus?

Pasak „Harmonijos miesto“ direktorės, jau baigtas paskutinis statybos darbų etapas – visai netrukus moderniame pastate įsikurs specialistai ir apsilankys pirmosios pagalbos ieškančios šeimos. Tiesa, norint teikti paslaugas jas privalu akredituoti arba licencijuoti – šiems procesams taip pat prireiks šiek tiek laiko.

Projektui įgyvendinti buvo skirti daugiau kaip 6 mln. ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir Panevėžio miesto savivaldybės lėšų.

Paslaugų apimtis – didžiulė

„Harmonijos mieste“ specialistai šeimoms, auginančioms vaikus, turinčius negalią, teiks dienos ir trumpalaikės globos, laikinojo atokvėpio paslaugas, psichologinę pagalbą, reabilitacijos, šeimos socialinės priežiūros, kineziterapijos, transporto paslaugas. Psichologinė pagalba „Harmonijos mieste“ bus teikiama ir būsimosioms mamoms, išgirdusioms žinią, kad į šeimą gali atkeliauti vaikelis, turintis negalią.

„Konsultavimo paslauga – pagalba šeimai, kuomet kartu su specialistais analizuojame problemas ir ieškome efektyviausių jų sprendimo būdų. Pavėžėjimo paslauga ypač aktuali žmonėms, dėl negalios ar finansinių sunkumų negalintiems naudotis visuomeniniu transportu ar automobiliu. Socialinė priežiūra šeimoms, patiriančioms sunkumus, bus teikiama padedant stiprinti jų gebėjimus rūpintis vaikais ir užtikrinti jų gerovę. Pagalba svarbi ne tik šeimoms, patiriančioms socialinius iššūkius – susitaikymas su vaiko negalia – skaudus ir sudėtingas etapas net ir stipriausi šeimai.

Siekiame padėti šeimoms įsitraukti į darbo rinką. Kartais mamos, susilaukusios vaikelio, turinčio negalią, sustabdo savo karjerą – mes padėsime joms likti darbo rinkoje. „Harmonijos miestas“ – investicija į žmogų, į pridėtinės vertės kūrimą šeimai, norinčiai gyventi tikrą šeimos gyvenimą. Negalia neturėtų būti kliūtimi ir apribojimu siekti savo tikslų“, – dalijosi „Harmonijos miesto“ direktorė.

Globa tuomet, kai reikia

Ištikus krizei, patyrus stiprių emocinių išgyvenimų, susidūrus su ligomis, netektimis, negalia, „Harmonijos mieste“ šeimoms bus teikiama psichologinė ir socialinė pagalba.

Prireikus, vaikas kompleksinių paslaugų centre darbo dienomis galės praleisti nuo trijų valandų per dieną. Dienos socialinė globa galės būti teikiama pradinėse klasėse besimokantiems vaikams, turintiems negalią, jei ugdymo įstaigoje nėra užtikrinama jų priežiūra.

Trumpalaikė socialinė globa bus teikiama nuo 10 valandų per parą iki šešių mėnesių per metus, arba iki penkių parų per savaitę neterminuotai. Esant sudėtingai situacijai, net 720 val. per metus vaikas galėtų likti „Harmonijos mieste“ su nakvyne.

„Harmonijos miestas“ – kompleksinių paslaugų centras. Viena tikslinė mūsų grupė – vaikas, antroji – šeima plačiąja prasme. Ir mamai, ir tėčiui, broliui ar sesei, net seneliams prireikia pagalbos priimti kitokį brolį ar sesę, suprasti vaiko stiprybes, ne silpnybes, ir kartu sustiprinti ryšį, matyti jo ateitį“, – pasakojo pašnekovė.

Kompleksinių paslaugų centre bus teikiamos ankstyvosios reabilitacijos, logopedo, psichologo, reabilitologo, specialiojo pedagogo, judesio korekcijos paslaugos, vyks įvairios terapijos.

Centro atidarymo laukia ir šeimos, ir specialistai

Kaip pastebi L.Trebienė, pagalbos paslaugų vaikui, turinčiam negalią, regione labai trūksta, ypač kompleksinių, teikiamų vienoje vietoje. „Tokio centro, kuris būtų orientuotas į pagalbą vaikui, turinčiam negalią ir jo šeimai, iki šio regione nebuvo, tad šeimos jo ypač laukia“, – kalbėjo L.Trebienė.

Jo atidarymo laukia ir specialistai, norintys prisijungti prie komandos. Jau sulaukiama specialiųjų pedagogų, logopedų, ergoterapeutų laiškų. „Visi kartu mes daug mokysimės, vykdysime kuo daugiau tarptautinių projektų, kad iš užsienio kolegų perimtume geriausią patirtį ir galėtume kasdien teikti kokybišką pagalbą kone 70 vaikų ar jų šeimos narių“, – paaiškino „Harmonijos miesto“ direktorė.

„Harmonijos miestas“ taps vieta, kur šeimos ras specialistų pagalbą, jaus bendruomenės palaikymą ir stiprybę. Mūsų tikslas – padėti šeimoms pamatyti savo vaikų galimybes, stipriąsias puses ir drauge kurti jų ateitį. Dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie šios vizijos įgyvendinimo. Taip pat esu dėkingas Finansų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoms už palaikymą ir pagalbą, pritraukiant ES investicijas į mūsų miestą. Ir didžiausia padėka visai komandai, kurios užsidegimo ir sistemingo darbo dėka ši statutėlė keliauja į Panevėžį“, – atsiimdamas „Europos burių“ apdovanojimą praėjusiais metais kalbėjo tuometis Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas.