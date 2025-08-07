Atostogos populiariame kurorte baigėsi tragedija: tėvo akyse nuskendo du vaikai

13-metė Ameiya ir 11-metis Ricardo jaunesnysis, artimųjų švelniai vadinti Maya ir Jubs, žuvo Salou kurorte, kai juos nunešė stipri povandeninė srovė.
Tragiška nelaimė įvyko liepos 29-osios vakarą populiariame Llarga paplūdimyje – likus vos kelioms dienomis iki šeimos atostogų pabaigos.
Tėvas Ricardo vyresnysis, mėginęs gelbėti savo vaikus, taip pat vos nežuvo – jį teko gelbėti dėl pavojingų bangų ir stipraus vėjo.
Prašė paskutinį kartą įbristi į jūrą
Pasak artimųjų, Ameiya ir Ricardo jaunesnysis paprašė leisti jiems dar kartą išsimaudyti, prieš grįžtant į viešbutį. Mama Shanice tuo metu išėjo į tualetą su vienu vaiku ir dar trimis mažamečiais. Tėtis Ricardo vyresnysis liko su vaikais paplūdimyje.
Kai Shanice sugrįžo, ji niekur neberado nei vyro, nei vaikų, pasakojo jos sesuo Macalia Del Brocco: „Ji sugrįžo, bet jų nematė. Tada ją apėmė panika. Tuo metu į paplūdimį atvyko policija ir viskas prasidėjo.“
Policija ir gelbėtojai buvo iškviesti 20.45 val. Nepaisant visų pastangų, vaikų atgaivinti nepavyko. Jų tėvas, desperatiškai mėginęs gelbėti savo sūnų ir dukrą, prigėrė daug jūros vandens ir vos pats nežuvo. Laimei, jį pavyko išgelbėti.
Kaip teigia šeimos giminaičiai, motinai buvo leista pamatyti savo vaikų kūnus tik kitą dieną vidurdienį. Tačiau ir tuomet atsisveikinimą teko atidėti dėl, kaip teigiama, „nesutvarkytų dokumentų“.
Galiausiai moteris, lydima savo mamos ir sesers, kurios atskrido į Ispaniją, galėjo atsisveikinti su vaikais.
„Ricardo labai kenčia. Jis buvo vandenyje su jais, bandė juos gelbėti. Tai persekios jį visą gyvenimą“, – sako M.Del Brocco.
Mažasis šeimos narys, šešiametis Casius, vėliau tetai tyliai ištarė: „Žinai, Maya ir Jubs dabar danguje. Juby į dangų išskrido sraigtasparniu.“
Vaikai apibūdinami kaip šviesūs, gražūs ir mylimi. Ameiya buvo sportiška, protinga, labai rūpinosi mažesniais broliais ir sesėmis.
„Ji buvo unikali, šmaikšti, kupina gyvenimo“, – sako teta Kayla Jasvinder Del-Brocco. Ricardo jaunesnysis svajojo tapti „YouTube“ žvaigžde, buvo jautrus, dosnus, palaikė artimą ryšį su mama.
Vietos policininkas Younes A. papasakojo, kad vandenyje tuo metu buvo stiprios bangos ir pavojinga srovė. Pareigūnai nėrė į jūrą be gelbėjimosi priemonių, tiesiog nusimetę drabužius ir diržus.
„Kai atvykome, vienas viešbučio darbuotojas jau mėgino ištraukti žmogų. Mums pasakė, kad vandenyje dar yra du žmonės, galimai nepilnamečiai. Ištraukėme mergaitę, pradėjome gaivinti. Kitą vaiką ištraukė kita komanda. Gaivinimas tęsėsi, kol buvo konstatuota, kad padėti nebegalima.
Mes nežinome, kaip tiksliai jie pateko į pavojų. Iš pradžių kartu su dviem kolegomis gelbėjome tėvą, o tada grįžome traukti vieno iš vaikų. Buvo bangos, vėjas, didelė srovė. Buvo labai pavojinga“, – sakė pareigūnas.
Giminaičiai pradėjo aukų rinkimo kampaniją „GoFundMe“, kad galėtų pargabenti Ameiyos ir Ricardo kūnus į Jungtinę Karalystę ir surengti jiems deramą atsisveikinimą.
„Tai turėjo būti džiugios šeimos atostogos, bet jūra tragiškai pasiglemžė Ameiyą ir Ricardo. Du nuostabūs, ryškūs, be galo mylimi vaikai buvo atimti per anksti. Šeimos skausmas – neįsivaizduojamas.
Ši auka skirta padėti bent šiek tiek palengvinti finansinę naštą – padengti išlaidas, susijusias su jų pargabenimu ir oriu atsisveikinimu. Žinome, kad jokie pinigai šios netekties nesušvelnins, bet kartu galime padėti šeimai ją pakelti“, – minėtame puslapyje rašė artima šeimos giminaitė.
Parengta pagal metro.co.uk
nuskendo vaikasIspanijaBirmingamas
Rodyti daugiau žymių