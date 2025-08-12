„Varle.lt“ startuoja su kūrybinga hibridine reklamine kampanija „BLACK 2 SCHOOL“ – žada Juodojo penktadienio nuolaidas

„BACK TO SCHOOL“ akcija sujungs dvi populiariausias metų akcijas – „Back to School“ ir „Black Friday“.
Visą rugpjūčio mėnesį pirkėjų lauks išskirtiniai pasiūlymai mokyklinėms prekėms: kuprinėms, kanceliarijai, nešiojamiesiems kompiuteriams, spausdintuvams, monitoriams, planšetėms ir kitoms būtinoms priemonėms grįžti į mokyklą. Nuolaidos sieks net iki 50 proc.
„Norime, kad tėvai ir vaikai galėtų pasiruošti naujiems mokslo metams patogiai ir už sąžiningą kainą. Sujungdami „Back to School“ ir „Black Friday“ akcijas, pasiūlysime maksimalų mokyklinį asortimentą už minimalias kainas,“ – sako „Varle.lt“ įkūrėjas Marius Butauskas.
Akcija vyks tiek internete www.varle.lt, tiek fizinėse parduotuvėse visoje Lietuvoje. Visi pirkėjai galės pasinaudoti pristatymu į paštomatus vos už 99 centus ir lizingu be pabrangimo.
Rugpjūtis tradiciškai yra vienas aktyviausių mėnesių elektroninėje prekyboje, o „Varle.lt“ tikisi, kad ši kampanija taps startu dar vienam sėkmingam sezonui ir padės šeimoms sutaupyti ruošiantis rugsėjui.
Varle.lt – prekybos centras internete, turintis 18 fizinių parduotuvių, įmonės apyvarta 2024m buvo 91mln. eur. Varle.lt dvejus metus iš eilės – 2023 m. ir 2024 m. gavo Mylimiausios parduotuvės Lietuvoje apdovanojimą.
varlėnuolaidoselektroninė prekyba
