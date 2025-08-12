Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Gyvenimo būdasŠeima

„Varle.lt“ startuoja su kūrybinga hibridine reklamine kampanija „BLACK 2 SCHOOL“ – žada Juodojo penktadienio nuolaidas

2025 m. rugpjūčio 12 d. 14:50
Prekybos centras internete „Varle.lt“ drebina reklamos rinką kūrybingais sprendimais. „Back to School + Black Friday = BLACK 2 SCHOOL – nauja hibridinė reklamos kampanija.
Daugiau nuotraukų (1)
„BACK TO SCHOOL“ akcija sujungs dvi populiariausias metų akcijas – „Back to School“ ir „Black Friday“.
Visą rugpjūčio mėnesį pirkėjų lauks išskirtiniai pasiūlymai mokyklinėms prekėms: kuprinėms, kanceliarijai, nešiojamiesiems kompiuteriams, spausdintuvams, monitoriams, planšetėms ir kitoms būtinoms priemonėms grįžti į mokyklą. Nuolaidos sieks net iki 50 proc.
„Norime, kad tėvai ir vaikai galėtų pasiruošti naujiems mokslo metams patogiai ir už sąžiningą kainą. Sujungdami „Back to School“ ir „Black Friday“ akcijas, pasiūlysime maksimalų mokyklinį asortimentą už minimalias kainas,“ – sako „Varle.lt“ įkūrėjas Marius Butauskas.
Akcija vyks tiek internete www.varle.lt, tiek fizinėse parduotuvėse visoje Lietuvoje. Visi pirkėjai galės pasinaudoti pristatymu į paštomatus vos už 99 centus ir lizingu be pabrangimo.
Rugpjūtis tradiciškai yra vienas aktyviausių mėnesių elektroninėje prekyboje, o „Varle.lt“ tikisi, kad ši kampanija taps startu dar vienam sėkmingam sezonui ir padės šeimoms sutaupyti ruošiantis rugsėjui.
Varle.lt – prekybos centras internete, turintis 18 fizinių parduotuvių, įmonės apyvarta 2024m buvo 91mln. eur. Varle.lt dvejus metus iš eilės – 2023 m. ir 2024 m. gavo Mylimiausios parduotuvės Lietuvoje apdovanojimą.
varlėnuolaidoselektroninė prekyba
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.