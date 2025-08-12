Globojamą 3-metį prižiūrėjusi moteris per reikalus jį „pamiršo“: mažylio gyvybė užgeso per kelias valandas

Berniukas, vardu Ke'Torrius Starkes, mirė liepos 22 d. Birmingamo (Alabama – red.) policijos duomenimis, tą dieną oro temperatūra viršijo 37 laipsnius (apie 100 laipsnių pagal Farenheito skalę – red.), o automobilio viduje termometro stulpelis galėjo pakilti iki mirtinai pavojingo lygio.
Globos sistemos prižiūrimas vaikas tą dieną buvo vežamas Žmogiškųjų išteklių departamento (DHR) pasamdytos įmonės darbuotojos.
Kaip vėliau paaiškėjo, moteris, užuot parvežusi vaiką, nuvyko tvarkyti asmeninių reikalų, galiausiai grįžo namo, palikdama mažylį automobilio kėdutėje.
Kela Stanford iš Birmingamo buvo sulaikyta rugpjūčio 1 d., jai pateiktas sunkus kaltinimas dėl vaiko palikimo automobilyje, siejamas su minėto berniuko mirtimi.
Kaltinimai grindžiami įstatymu, kuris „draudžia palikti vaiką ar neveiksnų asmenį be priežiūros motorinėje transporto priemonėje taip, kad tai sukurtų nepagrįstą sužalojimo ar žalos riziką“, nurodoma pranešime.
Moteris buvo paleista už 30 tūkst. JAV dolerių (apie 26 tūkst. eurų – red.) užstatą. Jei bus pripažinta kalta, jai gresia iki 20 metų laisvės atėmimo.
Berniukas buvo atskirtas nuo tėvų dėl įtariamo narkotikų vartojimo namuose, tačiau šeimos advokatas Courtney French pabrėžia, kad tai tragedijos nepateisina.
„Jei jis būtų buvęs su savo tėvais, nieko panašaus niekada nebūtų nutikę“, – sakė C.French. Pasak jo, būtent sistema, kuri turėjo užtikrinti vaiko saugumą, tapo jo mirties priežastimi.
Birmingamo policijos seržantė Laquitta Wade žiniasklaidos atstovams NBC News teigė, kad incidentas, kaip manoma, buvo nelaimingas atsitikimas.
„Šiuo metu galiu pasakyti tik tiek, kad, mūsų manymu, vaiko mirtis buvo atsitiktinė“, – teigė L.Wade, pridūrusi, jog rangovas „pamiršo, kad vaikas yra transporto priemonėje“.
Šiuo metu nei DHR, nei rangovę pasamdžiusi įmonė „Covenant Services Inc.“ viešai nekomentuoja detalių, motyvuodamos konfidencialumu. Šeima teigia, kad nuo tragedijos momento iš institucijų nesulaukė jokio paaiškinimo.
Berniuko laidotuvės įvyko rugpjūčio 2 d.
