Kai jaunimo svajonės įgauna formą: atviras jaunimo centras – VAJE pradeda statybas

Vilniaus rajone ši Tarptautinė jaunimo diena ne tik minima, bet ir įeis į regiono istoriją. Nuo 2022 m. veikiantis atviras jaunimo centras – VAJE, veikiantis kaip VšĮ „Ne imti, bet duoti“ struktūrinis padalinys, pradeda naują savo kelio etapą: siekiant suteikti daugiau erdvės jaunimo saviraiškai, imtasi naujojo centro statybų.
„Tikiu, kad kiekvienas jaunas žmogus, norintis kurti pokytį savo bendruomenėje, ir kiekvienas bendruomenės narys, norintis prisidėti prie jaunimo saviraiškos galimybių plėtros, turės galimybę įsitraukti į šį sumanymą – ir drauge mes sukursime vietą, kurioje bus galima kurti, dalintis, džiaugtis ir augti kartu,“ – sako organizacijos steigėjas E.Lukas Dvilevičius.
Erdvė, kurioje gimsta pokyčiai
Atviras jaunimo centras – VAJE – 1-asis tokio pobūdžio centras Vilniaus rajono savivaldybėje. Čia jaunimas ne tik leidžia laisvą laiką, bet ir atranda save: per prasmingas veiklas, savanorystę, mokymus, bendrystę. Tai vieta, kur užgimsta idėjos, stiprėja savivertė ir auga pasitikėjimas savo jėgomis.
„Mes tikime, kad sąmoningi ir savarankiški jaunuoliai kuria tvarią visuomenę,“ – sako jaunimo centro įkūrėjai E.Lukas Dvilevičius ir Toma Dvilevičienė. – „Todėl mūsų darbas – ne tik suteikti stogą virš galvos, bet ir sukurti erdvę, kurioje jaunas žmogus jaustųsi svarbus.“
Luizos kelias: kai savanorystė tampa gyvenimo kryptimi
Luiza Vorošilova – jaunimo darbuotoja, kuri šiandien įkvepia kitus, o prieš keletą metų pati įžengė į atvirą jaunimo centrą – VAJE kaip savanorė. Ji prisimena, kaip ją formavo centro „refleksijos rateliai“.
„Čia išmokau atpažinti ir įvardyti savo jausmus, drąsiau kalbėti apie savo mintis. Iš pradžių buvo nedrąsu, bet pamažu supratau, kad tai – saugi erdvė, kurioje kiekvienas balsas yra svarbus. Šie rateliai man suteikia galimybę pasidalinti tuo, ką paprastai ne visada turiu progą ar drąsos pasakyti. Tai vieta, kur galiu atvirai kalbėti apie savo patirtis, išgyvenimus ir mintis, o kartu daugiau sužinoti apie kitus – jų jausmus, kasdienybę ir tai, kuo jie gyvena. Pradėdama lankyti centrą ir pirmą kartą dalyvaudama refleksijoje jaučiausi šiek tiek neramiai, nes reikėjo susikaupti laukiant savo eilės kalbėti. Vis dėlto ši patirtis mane išmokė kantrybės, atidumo kitiems ir drąsos viešai reikšti savo mintis. Dabar jaučiu, kad tokie pokalbiai padeda ne tik geriau pažinti save ir kitus, bet ir kuria tarpusavio pasitikėjimą,“ – dalijasi Luiza.
Ši patirtis sustiprino jos norą dirbti su jaunimu. Dabar ji pati padeda jauniems žmonėms atrasti save, taip tęsdama gerumo grandinę, kurią prieš kelerius metus pradėjo kiti.
Luko patirtis: augti kartu su bendruomene
Lukas Molevičius – būsimasis jaunimo darbuotojas, šiuo metu dalyvaujantis Jaunimo savanoriškos tarnybos programoje. Jam jaunimo centras – VAJE tapo vieta, kur jis ne tik mokosi, bet ir kuria kartu su kitais.
„Vienas įsimintiniausių įvykių – Europos solidarumo korpuso mokymai, kuriuose išmokau rašyti projektus. Sukūrėme idėją, ją plėtojome, o galiausiai gavome finansavimą. Tai buvo ne tik žinios, bet ir jausmas, kad mano indėlis svarbus bendruomenei. Dėka jaunimo centro – VAJE turėjau galimybę patirti projektų kūrimą nuo pirmos iki paskutinės eilutės – į šį darbą įdėjome daug laiko, pastangų ir atsidavimo, todėl patvirtinimas finansavimui buvo ypatingas momentas. Visame procese galėjau laisvai reikšti savo idėjas, diskutuoti, jaustis išgirstas ir įvertintas. Šioje aplinkoje labai sustiprėjo mano saviraiška – jaučiausi savimi, nes prisidėjau prie kūrimo ir savo idėjų įgyvendinimo ne tik dėl savęs, bet ir dėl bendruomenės bei jaunimo. Tobulėdamas pats sugebėjau įtraukti ir kitus jaunuolius, kurie patyrė tą patį jausmą, kurį išgyvenau aš. Taip augome visi kartu, o tokios prasmingos akimirkos praturtino mane visose gyvenimo srityse,“ – sako Lukas.
Jis pabrėžia, kad svarbiausia šiame kelyje – bendras augimas: „Tobulėdamas pats, galėjau įtraukti ir kitus jaunuolius. Ir mes visi kartu patyrėme, ką reiškia kurti prasmingus dalykus.“
Naujo centro vizija
Statomas jaunimo centras – tai atsakas į nuolat augantį poreikį turėti modernią, saugią ir jaunimui atvirą erdvę. Čia atsivers daugiau galimybių kūrybai, bendravimui, mokymuisi bei tokių projektų kaip „JUNGTYS“ plėtrai, padedančių jaunuoliams įgyti socialinių ir gyvenimo įgūdžių. Naujasis centras bus ne tik pastatas, bet ir naujų galimybių platforma – traukos vieta, kurioje kiekvienas jaunas žmogus ras savo vietą, o bendrystė, kūryba ir savirealizacija taps pagrindiniais jos bruožais. Projektas kuriamas turint ilgalaikę viziją, kad ši erdvė taptų neformalaus ugdymo ir socialinės integracijos pavyzdžiu visame regione.
Jaunimo centras ir toliau išliks vieta, kur:
- gerbiami jauno žmogaus jausmai ir nuomonė;
- jaunimas įtraukiamas į sprendimų priėmimą;
- bendradarbiaujama su mokyklomis, savivaldybe ir kitomis organizacijomis.
Kvietimas prisijungti
Atviro jaunimo centro – VAJE istorija įrodo, kad turėdami erdvę ir palaikymą jauni žmonės kuria pokyčius ne tik savo gyvenime, bet ir visoje bendruomenėje. Jaunimo centras yra pirmoji Vilniaus rajone akredituota jaunimo savanorius priimanti organizacija – tai suteikia jaunuoliams galimybę ne tik įsitraukti į prasmingą veiklą, bet ir įgyti oficialiai pripažintą patirtį. Nuo 2023 m. centre veikianti jaunimo taryba – puikus pavyzdys, kaip jaunimas gali tiesiogiai formuoti organizacijos veiklą ir priimamus sprendimus.
Organizacija kviečia visus – bendruomenės narius, partnerius, institucijų atstovus – tapti šio pokyčio dalimi. Nes kiekvienas šiandien įdėtas akmuo ar pasiūlyta idėja rytoj gali tapti galimybe jaunam žmogui atrasti save.