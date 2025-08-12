Moteris paprašė vyro įvertinti jos kūną po gimdymo: nuoširdus atsakymas privertė verkti

Tinklalapyje „Reddit“ pasirodė jaunos mamos, kuri labai nerimavo dėl savo kūno po gimdymo, pasakojimas.
Todėl ji paprašė vyro sąžiningai įvertinti jos figūrą.
Sutuoktinio atsakymas privertė susimąstyti ne tik ją, bet ir tinklo naudotojus.
„Turiu tiesiųjų pilvo raumenų diastazę...
Netekau visos tonos plaukų, anksčiau turėjau storus ilgus juodus plaukus, o dabar jie krenta kuokštais. Pastebėjau tai ir jaučiu pasibjaurėjimą savimi.
Viena mano krūtis atrodo didesnė už kitą.
Verkiau ir visa tai jam papasakojau“, – prisipažino moteris.
Atsakydamas į visa tai, jos vyras sakė, kad visiškai nesupranta, apie ką ji kalba. Sutuoktinis jai negailėjo komplimentų.
Be to, išgirdęs žmonos nusiskundimus dėl plaukų slinkimo, jis iš savo močiutės sužinojo specialaus aliejaus receptą, kuriuo dabar tris kartus per dieną tepa mylimosios galvą.
„Jis kasdien man sako, kad esu nuostabi“, – prisipažino moteris.
Nuoširdus vyro atsakymas privertė ją suprasti daug ką. Ji nepaprastai dėkinga savo mylimajam, tačiau vis dar mano, kad tapo negraži.
Nepaisant sutuoktinio palaikymo, moteris mano, kad atrodo baisiai.
Socialinių tinklų vartotojai pažymi, kad vyro veiksmai jiems spaudžia ašaras.
Komentatoriai pataria moteriai tikėti savo mylimuoju. Jie rašo:
„Aš noriu, kad juo tikėtumėte, nes jis sako jums tiesą. Geri vyrai egzistuoja.“
„Labai džiaugiuosi, kad turi tokį vyrą. Patikėk, suprantu tavo skausmą, kai jautiesi atrodanti siaubingai po to, kai susilaukei kūdikio“.
„Jis tave myli ir pasako, kaip jaučiasi. Tu jam vis dar esi graži. Nenuvertink to.“
Gimdymasmoters išvaizdakūno svoris
