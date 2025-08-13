275-ąją sukaktį mininti Jonava skelbia įspūdingą šventės programą

Švenčia 275 dienas
Sporto ir aktyvaus laisvalaikio miestu tituluojama Jonava 275-erių metų sukakties minėjimą pradėjo dar kovo mėnesį, tuomet, kai iki šventinių metų pabaigos buvo likę 275-erios dienos.
Nuo tada mieste organizuojami renginiai ir iniciatyvos, kurias vienija bendras šūkis – „Jonava – gyvybės pilna“ bei šios šventės akcentas, simbolizuojantis miesto polėkį ir energiją – spalvingas paukštelis.
Didžiausias renginys, skirtas šiam minėjimui, į Jonavą kvies rugsėjo 6 dieną. Jo organizatoriai – Jonavos rajono savivaldybė ir Jonavos kultūros centras – atskleidė renginio programą.
Nuo pramogų vaikams iki įspūdingo koncerto
14:00 valandą šalia Jonavos baseino įsikurs šeimų linksmybių pievelė. Čia vyks muzikiniai, cirko artistų, žirgo, kinologų pasirodymai bei įstaigų prisistatymai. Mažųjų šventės dalyvių lauks batutai, animatoriai, triušių paroda.
Tuo pat metu startuos ir prekybininkų mugė, gausi amatininkų dirbiniais, skaniu maistu, saldėsiais bei kitais gaminiais.
16:00 valandą Joninių slėnyje prasidės Respublikinis linijinių šokių festivalis – „Aksominis ruduo“. Jame žiūrovų žvilgsnius vilios darniai šokančių šokėjų gausa.
17:30 valandą prasidės Jonavos įmonių ir organizacijų eisena, kasmet sulaukianti vis daugiau dalyvių. Skaičiuojama, kad pernai joje žygiavo per 3500 žmonių.
Eisenai pasiekus Joninių slėnį, apie 18:00 valandą prasidės oficialus šventės atidarymas, vyks eisenos dalyvių pristatymas.
19:00 – šventinio koncerto pradžia. Jį pradės atlikėja Elvija Zvicevičiūtė, vėliau išgirsime violančelininkų grupę „Voiceless“. Po jos koncertinę erdvę užpildys scenos karalienės Džordanos Butkutės pasirodymas. Galiausiai scenoje bus galima pamatyti retą miesto švenčių svečią – Marijoną Mikutavičių.
Renginį vainikuos fejerverkai, o visą programą lydės renginio vedėjas Rolandas Mackevičius.
Sieks rekordo
Tradicinis Jonavos miesto šventės akcentas – įstaigų ir įmonių eisena – šiais metais sieks išskirtinio rekordo.
„Kasmet džiaugdamiesi didėjančiu eisenos dalyvių skaičiumi ir jų išmone bei noru puoštis išskirtiniais atributais, atspindinčiais jų įstaigas, šįkart nutarėme pakviesti visus bendrystei ir pabandyti kartu pasiekti didžiausio paukštelio instaliacijos rekordo.
Jis bus sudarytas iš pačių jonaviečių rankomis pagamintų paukštelių, kuriuos jie nešis eisenoje. Eisenos dalyviams atėjus iki Joninių slėnio, paukšteliai bus sudėti į visų mūsų kūrinį.
Tačiau tikslas, paskatinęs imtis rekordo siekimo – ne tik pats rekordas: smagu matyti, kad Jonava dar vasaros pradžioje pavirto į rankdarbių miestą, kuriame noriai prisidedama prie švenčių puošybos gaminant 275-osios sukakties simbolius – paukštelius“, – sako Jonavos rajono savivaldybės vicemerė Birutė Gailienė.
Pagalvota ir apie svečius
Pastaraisiais metais šventės šiame mieste sulaukia ypatingai didelio žiūrovų skaičiaus. Kaip pasakoja Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius, pastebėjus, kad miesto renginius noriai renkasi ir sostinės gyventojai, nuspręsta į Vilnių paleisti specialų traukinio reisą.
„Birželį Joninių koncertą stebėjo tiek žmonių, kiek mes dar nesam matę. Skaičiuojame, kad apie 30 000. Nemaža dalis svečių atvyksta ne tik iš aplinkinių miestų, bet ir iš sostinės.
Matant tokias tendencijas su Lietuvos geležinkeliais sutarėme dėl specialaus traukinio reiso iš Jonavos į Vilnių. Jis nuo mūsų miesto pajudės pasibaigus šventei.
Kad kelionė būtų dar patogesnė, šio maršruto keliautojus iki Jonavos geležinkelio stoties veš Jonavos autobusai.
Tad kviečiame atvykti, pasimėgauti smagia švente ir pasinaudoti specialaus maršruto galimybe“, – kalbėjo Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius.
Daugiau informacijos apie specialų reisą ir tikslų jo laiką, bus paskelbta netrukus Jonavos rajono savivaldybės „Facebook“ paskyroje bei Lietuvos geležinkelių komunikacijos kanaluose.
Dirba didelė komanda
Anot Jonavos kultūros centro laikinosios direktorės Jurgitos Serapinės, didelių švenčių organizavimas Jonavoje – ne naujiena, o sukaupta patirtis ir gera, savo miestą mylinti komanda, padeda suorganizuoti tokius renginius, kurie kasmet kilsteli kokybės kartelę.
„Kai kalbame apie švenčių organizavimą, visad labai tinkama sparnuota frazė –„Karalius mirė, tegyvuoja karalius“, mat pasibaigus vienam renginiui, jau pradedama planuoti sekančių metų šventė.
Kiekvienas pasiruošimas vyksta keliais etapais: metų pabaigoje jau aptariama naujos šventės idėja, galimi atlikėjai bei aptarnaujanti techninė komanda.
Artėjant šventei suplanuojamas viešinimas, puošyba, erdvių išdėstymas, reikalinga atributika, vėliau prasideda kūrybiniai ir organizaciniai darbai, kuriuose svarbi kiekviena detalė, o svarbiausia – kūrybinė ir ūkinė komanda, kuri turi dirbti kaip gerai suderintas instrumentas. Tai – svarbiausia“, – kalbėjo J.Serapinė.
Daugybė dovanų ir loterija
275-ias dienas švenčianti Jonava apdovanota ir ne viena gimtadienine dovana: mieste įrengta išmani, vėsinimo programą ir kitus patogumus turinti autobusu stotelė, Chemikų gatvėje pastatą papuošė išskirtinis, kraštiečio poeto Petro Vaičiūno kūrinys, Joninių slėnyje ir Ramybės skvere įrengti vėsinantys, vandenį purškiantys „vartai“.
Šalia to, netrukus panoraminėje miesto vietoje atsiras išskirtinės, pailsėti ir pasigrožėti miestu kviečiančios supynės.
Dovanų lietus jonaviečius pasieks ir pačią rugsėjo 6-ąją. Programėlėje „JONAVA“ vyks loterija, kurioje bus galima laimėti net 1000 prizų.
Tarp praeities ir dabarties
Prieš kiek daugiau nei mėnesį miestą papuošė ir išskirtinė, praeitį su dabartimi susiejusi foto paroda – miesto autobusų stotelėse pakabintos senus laikus įamžinusios nuotraukos. Joms parinktos ne atsitikinės vietos – daugumoje nuotraukų pavaizduotos būtent tos gatvės, kuriose jos ir pakabintos.
Nuotraukų archyvą surinkti padėjo patys jonaviečiai: Jonavos krašto muziejaus ir iniciatyvinės grupės „Jonava fotografijose“ bendruomenės.
Ambasadoriai ir istorinės asmenybės
Jonava 275-ųjų metų proga sulauks išskirtinių sveikinimų. Pasinaudojus šiuolaikinėmis technologijomis bei dirbtiniu intelektu, prakalbs Jonavai svarbios istorinės asmenybės – Marija Zabielaitė – Kosakovskienė, Jeronimas Ralys, Abraomas Kulvietis ir kt.
Specialius sveikinimus jonaviečiams yra paruošę ir garsūs kraštiečiai. Juos bus galima pamatyti Jonavos rajono savivaldybės ir Jonavos kultūros centro „Facebook“ paskyrose.
Norintys pirmieji sužinoti apie Jonavos šventes ir renginius, kviečiami parsisiųsti programėlę JONAVA. Nors didžioji dalis joje siūlomų paslaugų – skirtos ir prieinamos jonaviečiams, renginių kalendoriumi naudotis gali ir kitų rajonų gyventojai.