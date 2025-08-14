Patys nežinodami, galite trukdyti savo vaikams gerai mokytis

Visgi, kaip pastebi knygynų tinklo „Pegasas“ Mokyklinių prekių kategorijos vadovė Vitalija Silevičienė, vadovaujantis tik akcijomis, galima vaikui padaryti ir meškos paslaugą, nes netinkamai parinktos mokyklinės priemonės gali vaiką paveikti labiau nei mokytojo pastabos ar nepavykęs kontrolinis darbas. Ypač tai aktualu kairiarankiams ir vaikams su dėmesio trūkumo bei hiperaktyvumo (ADHD) sutrikimu, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Kairiarankiai vaikai vis dar ignoruojami
„Apie 10 proc. žmonių visame pasaulyje yra kairiarankiai – tai reiškia, kad kiekvienoje klasėje tokių vaikų greičiausiai yra bent vienas ar du, tačiau ugdymo praktikoje – dažniausiai dėl nežinojimo – jų poreikiai yra ignoruojami. Atrodytų, kas čia tokio, juk rašiklis ar sąsiuvinis visiems vienodai atlieka savo funkciją, tačiau tyrimai rodo ką kita – dauguma įprastų mokyklinių priemonių kairiarankiams ne padeda mokytis, o trukdo, nes ne tik sukelia diskomfortą, bet ir ugdo nepasitikėjimą savimi. Juk mokytis naudojant tau nepritaikytas priemones, tai tas pats, kaip naudoti klaviatūrą, kurioje raidės išdėstytos atsitiktinai – kiekviena užduotis reikalauja papildomų pastangų ir sulėtina visą darbą. Nors vaikai, jeigu reikia, adaptuojasi, kol tai įvyksta, jie jaučiasi negabūs ir prastesni už bendraklasius, nors problema slypi visai ne juose“, – kaip kanceliarinės prekės gali paveikti vaiko motyvaciją mokytis, aiškina V. Silevičienė.
Pasak jos, universalios mokyklinės prekės netinka kairiarankiams, nes jos paprasčiausiai buvo sukurtos dešiniarankiams ir pavyzdžiu pateikia rašiklį. Priešingai nei dešiniarankiai, kurie rašo „traukdami“ rašiklį, kairiarankiai rašo „stumdami“ ranką per tekstą iš kairės į dešinę, todėl pradinėse klasėse tokių vaikų sąsiuviniai yra išteplioti rašalu – rašant jų ranka slysta per dar neišdžiūvusias raides. Kad taip neįvyktų, kairiarankiams skirtų rašiklių rašalas džiūsta greitai, o plunksna yra pritaikyta jiems būdingam rašymo kampui, todėl rašo neužsikirsdama. Tačiau skirtumų yra ir daugiau.
„Ergonomiški rašikliai dešiniarankiams paprastai turi specialų išlenkimą dešiniajai rankai, o kairiarankiams pritaikyti rašikliai turi priešingą išlinkimą arba rašiklio forma yra simetriška. Kai kurie brangesni ergonomiški rašiklių modeliai turi lenktą korpusą, kuris natūraliai nukreipia vaiko pirštus tokiu kampu, kad jis matytų rašymo liniją, kiti dar papildomai turi specialią vietą nykščiui, kad rašyti būtų dar patogiau ir vaiko ranka mažiau pavargtų. Yra ir tokių rašiklių, kurių plunksnos antgalis yra individualiai reguliuojamas, kad būtų galima užtikrinti tvarkingą rašyseną.
Nekalbu jau apie žirkles, nes dauguma jų sukurtos taip, kad tik dešiniarankis gali jomis patogiai kirpti, be to, tokių žirklių ašmenys pritvirtinti taip, kad kirpimo linija matoma tik dešine akimi žiūrint iš dešinio kampo. Kai tokiomis žirklėmis kerpa kairiarankis, kirpimo linija yra banguota, o popierius dažnai plyšta, todėl kairiarankiui skirtos priemonės yra ne rinkodaros triukas, o bazinio funkcionalumo klausimas“, – skirtumus, apie kuriuos tėvai dažnai nepagalvoja, vardija „Pegaso“ Mokyklinių prekių kategorijos vadovė.
Atitraukti nuo mokslų gali ir netinkamas rašiklis
Ypač teisingas mokyklinių prekių parinkimas svarbus vaikams, kurie turi aktyvumo ir dėmesio sutrikimą (ADHD). Kadangi dalis jų pasižymi sudėtingesne koordinacija, tokių vaikų ranka greitai pavargsta ir jie yra ypač jautrūs sensorikai – jų nervų sistema stipriau reaguoja į lytėjimo, garso ar regos dirgiklius. Įvairūs tyrimai rodo, kad net smulkios ergonominės detalės gali lemti didelį skirtumą – pvz., iš pirštų slystantis rašiklis, spaudžiančios pieštuko briaunos ar pernelyg grublėtas popierius vaiką veikia kaip dirgiklis ir sumažina jo koncentraciją. 2023 m. „Children“ žurnale paskelbtas tyrimas atskleidė, kad, net ir turėdami vidutinį ar aukštesnį intelektą, vaikai su ADHD per standartizuotus testus pasirodė ženkliai prasčiau nei jų bendraamžiai – ne dėl žinių stokos, o dėl kanceliarinių prekių, kurios tiesiog netinka.
„Būtent todėl jiems reikalingos mokyklinės priemonės, kurios neblaško: ergonomiški rašikliai, padedantys laikyti ranką taisyklingai, sąsiuviniai su aiškiomis, stambiomis linijomis ir švelnesnio popieriaus lapais, kurių paviršius neerzina. Apskritai sąsiuviniai yra, turbūt, labiausiai nuvertinama mokyklinių prekių kategorija, nes dažniausiai renkamasi pagal sąsiuvinio kainą, bet ne pagal jo kokybę, tačiau iš praktikos galiu pasakyti, kad ploni sąsiuvinio lapai dažniau plyšta arba persigeria rašalu kiaurai, todėl geriausia ieškoti tokių, kurių popierius yra ne mažiau nei 80 g/m storio. Kai kuriais atvejais tokiems vaikams rekomenduojami ir specialūs sąsiuviniai su fonine spalva – pvz., šviesiai mėlynu fonu, kuris padeda nusiraminti, taip pat tyliai rašantys rašikliai, kad pašaliniai garsai netrukdytų vaikui susikaupti“, – kodėl verta atidžiau rinktis priemones mokyklai aiškina V. Silevičienė.
Pasak jos, vaikai su ADHD dažnai patiria ne tik akademinių iššūkių, bet ir kenčia emociškai, nes atsilikdami moksluose, jaučiasi nepilnaverčiai, o mažas pasitikėjimas savimi yra pagrindinis veiksnys, kuris stabdo jų socialinę integraciją mokykloje. Įvairūs tyrimai patvirtina – mokymosi nesėkmės tokiam vaikui dažnai baigiasi apatija, socialine izoliacija ir motyvacijos stoka, tad svarbu suprasti, kad funkcionalios mokymosi priemonės tokiems vaikams – būtina sąlyga, kad jie apskritai galėtų įsitraukti į mokymosi procesą.
„Renkant mokyklines priemones, verta atkreipti dėmesį ne tik į tai, ką perka dauguma, bet ir į tai, kaip vaikas reaguoja į daiktą – ar jam su juo patogu, ar nesinori mesti iš rankų. Velnias slypi detalėse, todėl venkite per daug ryškių ir margų dizainų, nes tokiam jautriam vaikui spalvoti piešinėliai gali trukdyti susikaupti prie užduoties. Taip pat patariu mokyklines priemones su vaiku pratestuoti parduotuvėje, kadangi kai kurie rašikliai iš pirmo žvilgsnio atrodo patogūs, tačiau laikant ilgiau, slysta arba spaudžia pirštus – rinkitės ergonomiškus rašiklius ir plunksnakočius, kurie turi švelnų silikoninį korpusą.
Kitas svarbus dalykas – kvapas. Ieškokite bekvapių priemonių, nes vaikai, kurie turi dėmesio ir aktyvumo sutrikimą, dažnai būna jautresni kvapams nei jų bendraamžiai. Neretai net ir silpnas kvapas, pavyzdžiui, naujo trintuko ar klijų, gali juos išblaškyti, sukelti nemalonių pojūčių ar net atmetimo reakciją. Jei pastebite, kad vaiko akademiniai rezultatai suprastėjo arba jis nenaudoja kokios nors mokyklinės priemonės be aiškios priežasties, verta patikrinti, kokias kanceliarines prekes jam esate supirkę“, – pataria „Pegaso“ Mokyklinių prekių kategorijos vadovė V. Silevičienė.
Kaip teigia mokyklinių prekių ekspertė, augantis tėvų sąmoningumas keičia ir jų pirkimo įpročius – pasaulinės rinkos analizės rodo, kad specializuotų ergonomiškų mokyklinių prekių segmentas kasmet auga po 5–7 proc., o didžiausias šuolis fiksuojamas būtent prieš naujus mokslo metus. Panašiai atrodo ir „Pegaso“ knygynų tinklo duomenys, mat per pastaruosius metus susidomėjimas priemonėmis kairiarankiams ir vaikams, turintiems dėmesio sutrikimą, augo – tai, pasak jos, rodo didesnę naudingos informacijos sklaidą ir pokytį vertybėse, nes vis daugiau tėvų renkasi ne tai, kas „populiaru“ ar „pigu“, bet tai, kas padeda jų vaikui mokytis be papildomo streso.
„Be pagrindinių priemonių, tokių kaip rašikliai ar sąsiuviniai, verta atidžiau rinktis ir kitus daiktus, kurie kasdien lydi vaiką mokykloje. Vaikams su sensoriniais iššūkiais ar kairiarankiams naudingi specialūs pieštukai su tribriauniu korpusu, kurie padeda formuoti taisyklingą pirštų suspaudimo įgūdį. Taip pat naudingi pieštukų antgaliai – silikoninės movos, kurios gali sumažinti pirštų nuovargį, nes spaudimą paskirsto tolygiai. Vietoj įprastų liniuočių rekomenduojamos neslystančios, matinio paviršiaus liniuotės su padidintais skaičiais, kad būtų lengviau orientuotis erdvėje. Taip pat naudingi spalvų filtrai ar skaidrės, dedamos ant lapo – jos ypač padeda vaikams, turintiems disleksijos ar dėmesio sutrikimų požymių, nes sumažina akių nuovargį ir vizualinį triukšmą.
Kitas svarbus dalykas, į kurį rekomenduoju atkreipti dėmesį – segtuvai ar bloknotai su viršuje esančiu įrišimu, nes tai užtikrina, kad rašant ranka nesirems į spiralę. Apskritai, nesvarbių dalykų nėra, nes net ir gertuvė ar užkandžių dėžutė su lengvai atidaromu dangteliu bei kairiarankiams pritaikyti penalai gali turėti reikšmės – kai rankos motorika nėra stiprioji vaiko pusė, bet koki papildoma pastanga nukreipia jo dėmesį nuo esmės – mokymosi“, – pataria V. Silevičienė.
