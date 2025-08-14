Tragedija nuimant derlių: vyras kombainu pervažiavo savo sūnų

Kombainą vairavęs vyras, važiuodamas atbuline eiga, nepastebėjo ir partrenkė savo sūnų.
29 m. vyro gyvybės išgelbėti nepavyko.
Nelaimingas atsitikimas įvyko antradienį (rugpjūčio 12 d.) po 20 val. Čyčkovų kaime.
„Kombainą vairavęs vyras atbuline eiga manevruodamas nebuvo pakankamai atsargus, todėl partrenkė vyrą.
Deja, jo gyvybės išgelbėti nepavyko“, – pranešė Choinicių rajono policijos komisariato inspektorė Aleksandra Drobinska.
Policija dirbo avarijos vietoje, surinko įrodymus ir apklausė liudytojus.
Prokuroratūra aiškinasi tikslias šios tragedijos aplinkybes.
Parengta pagal tvn24.pl
kombainasnelaimingas atsitikimasLenkija
