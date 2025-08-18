Baltijos bangoms nunešus dvi mergaites, tėvas puolė gelbėti – viskas baigėsi baisia tragedija

48 metų vyras įšoko į jūrą, norėdamas padėti savo dukroms, kurias nunešė stiprios bangos.
Mergaitės sugebėjo pačios grįžti į krantą, tačiau jų tėvas nebuvo toks laimingas.
Pagal pirminius duomenis, tragedija įvyko rugpjūčio 17 d. po 14 val.
Apygardos policijos komandos budintis pareigūnas gavo pranešimą apie skęstantį vyrą prie 64-ojo paplūdimio įėjimo.
Vyras puolė į vandenį, kad išgelbėtų savo dvi dukras, kurias nunešė atgalinės srovės.
Nors mergaitės pačios išbrido į krantą, jų tėvui kilo sunkumų išlipti iš vandens.
Į nelaimės vietą greitai sulėkė gelbėjimo tarnybos. Buvo nedelsiant imtasi gaivinimo, masažuojant širdį ir plaučius. Tačiau į vietą atvykęs gydytojas konstatavo vyro mirtį.
Pasak vietoje buvusių žmonių, viskas įvyko labai greitai.
Tragedija įvyko dėl atgalinių srovių. Todėl tarnybos ragina būti ypač atsargiems maudantis. Ypač nesaugomose vietose ir esant stiprioms bangoms.
Pastebėjus pavojuje esantį žmogų, reikia nedelsiant iškviesti pagalbą ir nesiimti savarankiškų gelbėjimo veiksmų, jei tam nesate pasirengę.
Parengta pagal fakt.pl
skęstančiųjų gelbėjimasnuskendo vyrasBaltijos jūra
