Apstulbino radinys šalia Kaišiadoryse paliktos naujagimės: tai susiję su mirusiųjų pasauliu

Kūdikis buvo įsuktas į moterišką džemperį, buvo ir pora apklotėlių, moteriška skara.
Kūdikį radusius medikus nustebino viena keista detalė – šalia vaiko buvo palikta eglišakių.
Kaip rašo ELTA, manoma, kad taip norėta palinkėti mažylei gero.
Lrytas kalbinta etnologė Saulė Matulevičienė sakė jokių baltiškų papročių, susijusių su eglišakiais ir kūdikiais, nežinanti.
„Nieko nesu girdėjusi apie eglišakius ir jų sąsajas su kūdikiu ar gimimo švente“, – sakė baltų kultūrą tyrinėjanti ir daugybę medžiagos išstudijavusi mokslininkė.
Atvirkščiai, eglės kaip amžinybės, gyvybės medžio simbolis ir iki šių dienų yra naudojamas laidotuvių papročiuose.
Eglišakiais būdavo barstomas takas į namus, kuriuose pašarvotas mirusysis, eglės šaka dedama prie Kūčių stalo toje vietoje, kur sėdėdavo tais metais anapilin išėjęs šeimos narys.
„Tikrai nežinau, kokia čia užuomina. Manau, tai nėra susiję su mūsų senąja kultūra“, – sakė S.Matulevičienė.
Ar eglišakiai galėjo būti aliuzija į Eglės vardą, etnologė taip pat nesiryžo spėti. „Labai keistas sprendimas. Bet kuriuo atveju, sprendimas palikti kūdikėlį nėra lengvas, bet kuo čia dėti eglišakiai – neįsivaizduoju“, – sakė ji.
Taip pat nėra žinoma, kad eglišakiai kaip simbolis būtų naudojami su kūdikiais susijusiuose papročiuose aplink Kaišiadoris tradiciškai gyvenančiose totorių, karaimų ar stačiatikių kultūrose.
Etnologas Libertas Klimka Lrytas anksčiau yra išsamiai pasakojęs apie eglės simboliką senojoje baltų kultūroje. „Senojoje baltų religijoje eglė buvo siejama su požemio dievais. Požemio dievas, mirusiųjų pasaulio valdovas, taip pat padedantis žmogui plėtoti gyvulininkystę, buvo Velinas. Mes ir dabar tebeturime vieną įdomią reliktinę tradiciją – eglišakiais nubarstyti takelį į tuos namus, kur yra pašarvotas mirusysis“, – pasakojo L.Klimka.
Versiją, kad eglišakiai šalia naujagimės gali būti gero palinkėjimas, išsakė Kaišiadorių ligoninės direktorius Linas Vitkus. Portalui 15min jis sakė: „Vyresnio amžiaus žmonės pakomentavo, kad pagal tautosaką ne tik žmogui mirus būna eglišakės, bet ir gero, sėkmės linkint būna jos padedamos. Turime šalia pušyną, ten yra ir eglučių, tai ten kelios šakelės, matyt, ir buvo nuskintos“.
