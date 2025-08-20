Miestuose – neįprasti stendai: paaiškino, kaip juose ką nors įžiūrėti

Tai – stereogramų plakatai, skirti atkreipti dėmesį į autizmo spektro sutrikimą – nematomą negalią. Kampanijos šūkis „Įsižiūrėk – pamatysi daugiau“ per meną kviečia sustoti, pažvelgti atidžiau į žmones, kurie yra šalia mūsų, bet dažnai lieka nepastebėti, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Stereogramos – tai erdvinis paveikslas – ypatingas tuo, kad iš pažiūros paprasto dvimačio piešinio iškyla trimatis vaizdas. Tokie trimačiai paveikslai moksliškai vadinami autostereogramomis.
„Įsižiūrėjus jose išryškėja paslėptas begalybės ženklas, kuris yra laikomas autizmo simboliu. Stereogramos – tai ne tik vizualinis efektas, bet ir metafora: autizmas dažnai nematomas, tačiau tai nereiškia, kad jo nėra.
Šis meninis sprendimas pasirinktas labai apgalvotai – kaip ir stereogramose, taip ir gyvenime, tik sustojus ir pažvelgus atidžiau, galima išvysti tikrąjį pasaulio sudėtingumą ir grožį“, – komentuoja Agnė Bykova, Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ komunikacijos vadovė.
Pasak A. Bykovos, socialiniuose tinkluose bus galima pamatyti daugiau stereogramų su bendruomenei svarbiais ženklais: „Begalybės ženklas simbolizuoja autizmą, skėtis – asociaciją „Lietaus vaikai“, o saulėgrąžos žiedas žymi nematomą negalią. Tokie užkoduoti simboliai labai svarbūs – jie padeda atpažinti vieniems kitus, kuria bendruomeniškumo jausmą bei skatina platesnį visuomenės supratimą bei priėmimą.“
Stereogramas sukūrusi kūrybinės grupės „Vėjo rožė“ menininkė Loreta Roževičiūtė-Elksnė taip pat akcentuoja meninį ir emocinį šios iniciatyvos aspektą: „Stereogramos leidžia kalbėti apie jautrias temas vizualiai, subtiliai ir įtraukiančiai.
Mūsų tikslas buvo ne tik sukurti vaizdą, bet ir suteikti žmonėms patirtį – tą momentą, kai kažkas išryškėja, kai pamatai tai, kas visą laiką slypėjo. Tai paslaptis, kurią kviečiame įminti tiesiog žvelgiant „tolio žvilgsniu.“
„Čia susilieja menas ir mokslas. Autostereogramos sukurtos remiantis anatominiais regos skaičiavimais. Tai kūryba, reikalaujanti ypatingai kruopštaus rankų darbo. Žiūrėjimas į autostereogramą naudingas ir akims – žvilgsnio nukreipimas į tolį padeda joms atsipalaiduoti ir pailsėti, o „arti–toli“ pratimas stiprina akių raumenis“, – teigia L. Roževičiūtė-Elksnė.
Taip pat L. Roževičiūtė-Elksnė atkreipia dėmesį kad, norint pamatyti paslėptą vaizdą, reikia prieiti taip arti, kad veidas beveik glaustųsi prie stereogramos. Nejudinti akių ir nemirksint žiūrėti kiaurai pro piešinį į tolį, kaip žiūrint pro langą, tarsi jis neegzistuotų.
Tada reikia palaukti kol vaizdas susilies ir „nepametant“ žvilgsnio labai lėtai atsitraukti. Svarbu neatsitraukti per greitai ir neskubėti ir tada vienos piešinio vietos pradės tolti, kitos – artėti. Vaizdas pasidarys tarsi stiklinis ir konkretus trimatis objektas iškils iš gilumos.
Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ komunikacijos vadovė akcentuoja, kad kampanija siekiama ne tik atkreipti dėmesį, bet ir paskatinti vidinį pokytį – mažinti baimę, kylančią iš nežinojimo, keisti požiūrį ir skatinti artimesnį ryšį tarp žmonių: „Kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie aplinkos, kurioje skirtingumas ne tik priimamas, bet ir vertinamas. Už kiekvieno žvilgsnio – pasaulis, kurį verta pažinti.“