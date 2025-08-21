Žinios, kurios šviečia.
Šeima

Rygiečių šeimos šokas: ruošdamiesi į darbą pievoje prie savo namo rado paliktą naujagimę

2025 m. rugpjūčio 21 d. 15:21
Lrytas.lt
Antradienį šiek tiek po šeštos ryto Rygos policija sulaukė neįprasto skambučio iš Festivāla gatvėje gyvenančios šeimos – jie savo vejoje rado naujagimę mergaitę.
Daugiau nuotraukų (3)
Kaip rašo portalas tv3.lv, vyras anksti ryte išėjo į darbą ir ties namo kampu vejoje pastebėjo į antklodę suvyniotą kūdikį.
Nustatyta, kad mažiau nei dienos naujagimė šaltyje išbuvo tris valandas, bet jos sveikata gera.
Kaip rašo kitas Latvijos portalas la.lv, tyrimo metu buvo nustatyta, kad antradienį, apie 3:40 val. ryto, nežinoma moteris paliko kūdikį gatvėje.
„Sunku pasakyti tikslų laiką, bet informacija rodo, kad kūdikis gimė mažiau nei prieš 24 valandas, – patvirtino policijos atstovė Simona Grāvīte. – Mergaitė šiuo metu yra medikų priežiūroje, jos gyvybei pavojus negresia, bet mes tiriame, kaip tai įvyko. Tyrimui labai svarbu išsiaiškinti, kaip susiklostė ši situacija.“
Motinos tapatybė kol kas nenustatyta, nors ji buvo užfiksuota vaizdo stebėjimo kamerų įrašuose. Latvių policija prašo visuomenės pagalbos suteikiant informaciją.
Sutapimas – panašiu laiku, vėlų pirmadienio vakarą, naujagimė mergaitė buvo rasta ir Lietuvoje.
Mergaitė buvo palikta prie Kaišiadorių ligoninės durų.
paliktas vaikasnaujagimėRyga

