Kraupus pasirinkimas: vyrui susirgus smegenų vėžiu, moteris išžudė visą šeimą

34-erių Emily Long, 48-erių Ryano Longo, 8-erių sūnaus Parkerio Longo ir 6-eriųdukters Ryan Long kūnai buvo rasti pirmadienį šeimos namuose Madburyje.
Pareigūnai mano, kad Emily pirmadienį anksti ryte iššaudė savo šeimą, o po to nusižudė.
Jos vyras mirė nuo kelių šūvių, o du vaikai mirė nuo vieno šūvio, teigiama pranešime. Jų mirtys buvo pripažintos žmogžudystėmis.
Trečiasis vaikas, mažylis, buvo rastas namuose nesužeistas, sakė policijos atstovas spaudai.
Generalinio prokuroro biuras pranešė, kad motyvas vis dar tiriamas. Yra žinoma, kad E.Long vyrui buvo diagnozuotas smegenų vėžys.
E.Long apie diagnozę parašė savo „TikTok“ paskyroje, kuri po šaudynių buvo padaryta privačia.
„TikTok“ paskyroje Emily biografijoje nurodė, kad ji yra „smegenų vėžiu sergančio vyro žmona“. Ji sakė, kad jos paskyra buvo jos „asmeninis dienoraštis“ ir „pigesnis už terapiją“.
Paskutiniame prieš mirtį paskelbtame įraše Emily prisipažino, kad buvo patekusi į „rutiną“ ir patyrė depresiją dėl sudėtingos šeimos padėties.
„Aš pasiryžusi išbristi iš depresijos ir tai padaryti dėl savo šeimos“, – sakė Emily vaizdo įraše.
Generalinio prokuroro biuro atstovas spaudai sakė, kad keli liudytojai pranešė apie Ryano Longo sveikatos problemas, tačiau biuras nėra matęs jokių medicininių dokumentų.
„Nors tyrėjai sužinojo apie įvairias problemas, kurios tuo metu vyko šeimoje, žmonės neturėtų spėlioti, kad šis įvykis įvyko dėl vienos priežasties ar streso veiksnio“, – trečiadienį pranešė biuras.
Ryanas vidurinės mokyklos psichologas. Superintendantas Robertas Shapsas pareiškime sakė, kad rajonas „yra sukrėstas tragiškos keturių bendruomenės narių netekties“.
„Reiškiame giliausią užuojautą visiems, kuriuos palietė šis nepaprastai sunkus laikotarpis“, – sakė jis.
Emily Long dirbo vietos restoranų tinkle „Wing-itz“.
„Šiuo neįtikėtinai sunkiu metu mūsų širdys ir maldos yra su Emily Long šeima. Esame giliai sukrėsti, išgirdę apie jų netektį. Visi kartu reiškiame nuoširdžiausią užuojautą“, – rašoma restorano „Facebook“ paskyroje.
Parengta pagal nbcnews.com, people.com